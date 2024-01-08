20+ человек, которые взяли и до блеска отмыли все, пока другие на диване лежали
Чистота и порядок — понятия временные. Только отвернешься — на свежевымытом полу уже лежит кошачья шерсть, а в идеально убранной комнате после прихода ребенка из школы будто слон танцевал. Но все же это не повод опускать руки и зарастать грязью. Для пущей мотивации мы нашли фотопримеры пользователей интернета, которые привели в порядок то, за что и браться-то было страшно.
«Посмотрите, что случилось, когда я помыла свое помолвочное кольцо средством для посуды»
«Собрала силу воли в кулак и привела в порядок мою отвратительную ванную комнату»
«Наконец-то почистила свои грязные кисти для макияжа»
«Кухня отмыта, на очереди 7 комнат»
«Кухонная люстра после мытья стала такой блестящей!»
«Почистили мамину машину от собачьей волосни»
«Скажите мне, что когда дети пойдут в школу, станет легче»
«Медленно привожу в порядок вещи, на которые я забивала годами. На дверцу духовки ушло много сил, но оно того стоило»
«Я отмыл эту ванну!»
- У меня отвисла челюсть. Так держать! © ash0000 / Reddit
Мочалка из нержавейки, чистящее средство — и сковородкой можно пользоваться как зеркалом
«Я помогла молодой матери-одиночке убраться на кухне. Она старается быть хорошей мамой, просто иногда всем нужна поддержка»
До и после чистки содой
Клавиатура после чистки выглядит как новенькая
«Я потратила на уборку кухни ровно 59 минут. И вот результат»
«Я понятия не имел, что затирка на плитке такая белая. Если б мы об этом знали, может, и не решились бы ее чистить, если честно»
Еще не идеально, но уже гораздо лучше
Немного усилий — и подошва кед снова может сиять
«Превратили место для хранения хлама в детскую. Я не могу поверить, что это одна и та же комната»
Оказалось, кастрюля не зеленая — она голубая!
«Мне кажется, мамина ванна стала выглядеть получше после четырех попыток ее отчистить»
В чистой духовке и готовить приятнее
Дверца душевой кабины стала намного чище
«Впервые за 1,5 года почистила свое помолвочное кольцо. Постараюсь сохранить этот блеск как можно дольше!»
- Ничего себе, какая разница! © ninjalinja / Reddit
«Плита в домике у моря покрылась плесенью за несколько месяцев нашего отсутствия. Но я привела ее в нормальный вид»
«Я потратила несколько дней, чтоб привести в порядок кухню. Теперь на ней можно готовить»
А чтобы не тратить на уборку все выходные и праздники, можно воспользоваться крутыми лайфхаками из нашей статьи.
Фото на превью TeaCanFixEverything / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые взяли и до блеска отмыли все, пока другие на диване лежали
Поделиться этой статьёй