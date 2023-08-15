20+ человек, которые живут как хотят, и никто им не указ
«Это не по возрасту», «Девочки так не одеваются», «Найди нормальную работу» — как часто мы слышим упреки в свой адрес, потому что не соблюдаем навязанные обществом правила? К счастью, герои нашей подборки поняли, что жить нужно в свое удовольствие, а не так, как хотят другие.
- У меня нет ни жены, ни девушки. Я не хочу детей. У меня и друзей-то нет. Живу с родителями и не вижу никакого смысла съезжать. Мне просто нравится находиться в одиночестве, смотреть телевизор или играть в игры. © Camthur / Reddit
- До 33 лет меня контролировали родители. С работы забирали, зарплату отбирали, чтоб на «ерунду» не тратила. В один прекрасный день мне это надоело. Я зарегистрировалась на сайте знакомств и нашла себе шикарного итальянского мужчину 52 лет. Общалась с ним полгода, а потом он выслал денег на билет и визу. Я улетела, сбежав в прямом смысле слова, пока все спали. Вот уже 1,5 года на Сицилии живу, вышла замуж, родила недавно. © Подслушано / VK
- Я стал вдовцом в 40 лет, очень переживал и чувствовал, что зарываюсь в своем горе. Однажды мне посоветовали снова научиться говорить «Да». И вот один знакомый позвал меня с собой в поездку, а я согласился. Мне понравилось. Потом была еще одна поездка уже с другим приятелем. Позже я вспомнил, что в молодости увлекался музыкой. Купил виолончель, начал учиться играть. А потом благодаря новому хобби познакомился в интернете с невероятной красоткой. Вот только она была из другой страны. Но мы стали общаться, ездить друг к другу в гости. И поженились. Я снова счастлив. Но был бы я счастлив, если бы зарылся в своем горе и не говорил «Да» чему-то новому? © David Baynes / Quora
- Однажды я отказался от очень перспективной работы. Мне было 22, денег тогда не было совсем. Мне предложили хорошую зарплату, но я не согласился, потому что очень хотел начать собственный бизнес. И вот спустя 11 лет моя компания процветает, а я просто обожаю то, что делаю. © Oliver Emberton / Quora
- У меня были крашеные волосы до пояса. Они меня последние годы бесили, но жалко было резать, да и муж тащился. А потом у меня кое-что случилось. Из-за стресса я как-то зашла в салон, а вышла со стрижкой пикси и с цветом под натуральный. Муж обиделся, двухлетняя дочурка не узнала и плакала, но больше всех достали коллеги, соседи, знакомые со своим «Как жалко-то! Зачем отрезала?!» И я придумала лайфхак — всем говорю, что были вши, пришлось отрезать. Теперь я не «дура, остригла», а «бедная, еще отрастут». Довольна. © Подслушано / VK
- Я часто ловлю косые взгляды людей. Происходит это, когда я достаю карточку из своей сумки и оплачиваю счета. Особенно пренебрежительно смотрят женщины за соседними столиками. С сочувствием рассматривают мужа, который сидит рядом, шушукаются. И не понимают, почему я плачу за дорогой стол с устрицами. И как мужчина вообще может такое позволять. А мне нравится, пускай додумывают. Они-то не знают, что муж просто ненавидит носить сумки и бумажники, поэтому все его деньги хранятся у меня. А я, кстати, вообще не работаю. © Палата № 6 / VK
- Я — пожилая женщина, которая ломает стереотипы. Отлично разбираюсь в технологиях и даже занимаюсь программированием. Как только появлялось что-то новое, я сразу же бежала изучать это. Итак, я бабуля, которая на «ты» с компьютерами и интернетом. © niceoldgranny / Reddit
- Мне 42 года, у меня далеко не модельная фигура. Я ношу волосы до лопаток, крашусь в рыжий, летом надеваю короткие шорты, майки и сарафаны на тонких бретелях. А еще иногда хожу без лифчика. И ношу платья выше колена круглый год. Могу быть как ненакрашенная, так и с ярким выразительным макияжем. Не ставьте на себе штампы «Это мне не по возрасту», вы молоды и красивы всегда! © Оксана Аршинова / ADME
- Деньги не решают все. Как-то раз я отвергла предложение руки и сердца от очень богатого и красивого мужчины. Он как-то заявил, что его жена должна быть «хорошей девочкой», всегда слушаться его и хлопотать по дому. Я сказала, что меня такое не устраивает, и отказалась от помолвки. А уже через месяц жизнь свела меня с парнем, который был давно тайно влюблен меня. Хоть он и не богат, зато он мой самый лучший друг и прекрасный мужчина. Планируем пожениться! © Nozomy Ch / Quora
- Муж сразу после развода с первой женой перестал общаться с детьми от того брака. Не скрою, я ставила ультиматум, чтобы детей его не было даже близко. Он мои условия принял. Долго метался, но принял. А его родители вечно пытались свести его с теми детьми. Мужу было тяжело, но оборону держал. Наших детей он любил во сто крат сильнее, перспектива потерять их была для него страшнее. Много воды утекло за четверть века, свекры так меня и не приняли, внуков от первой невестки всю жизнь любили. И до самой их смерти они мне мотали нервы, что я отняла детей у отца. Любимый сыночка был при этом невинной жертвой. Только вот они забыли, что всю свою жизнь он сам делал выбор, сам! © Подслушано / VK
- В нашем районе все очень опрятные, каждый переживает по поводу своего внешнего вида. А я обычно гоняю в спортивных шортах и футболке с забавным принтом. Вообще не парюсь. © Unknown author / Reddit
- Мы с парнем так и не поженились. 15 лет вместе, у нас общие дети. Мои родители, конечно, невзлюбили его, ведь не так представляли себе мою судьбу. Но сейчас они поменяли свое мнение, хотя периодически и подкалывают меня на этот счет. Но мы более преданы друг другу, чем все наши официально женатые друзья. © Annual_Rutabaga7435 / Reddit
- Не нравилась моя фамилия: она неблагозвучная, меня из-за нее в детстве дразнили, да и в целом никаких теплых чувств она у меня не вызывала. В 19 лет поменяла ее на другую, целиком и полностью выдуманную. Я теперь с такой фамилией одна, но в целом по звучанию она не очень экзотическая. И на меня ополчилась родня, мол, я их предала, и фамилия у меня ненастоящая. Спрашиваю: «А вот если бы замуж вышла и поменяла фамилию, нормально бы было?» Отвечают, мол, конечно, ведь это правильно. Точно так же считают мои коллеги, одногруппники, преподаватели и даже подруги, прекрасно знающие, сколько издевательств из-за фамилии мне доставалось. То есть взять фамилию какого-то левого мужика — это ок, а просто так поменять на ту, которая нравится — это не ок. Ясно, так и запишем. © Подслушано / Ideer
- Долгое время пыталась соответствовать норме и быть успешной, продуктивной, все успевать, не стоять на месте. Получалось не очень, внешняя картинка была на уровне, а в душе постоянно хотелось плакать. Начались срывы, испортились отношения со всеми близкими, крыша потихоньку начала протекать. Психанула, уехала в деревню к сестре, там все мои дела — вовремя покушать. Чувствую, как восстанавливаюсь потихоньку, но постоянно сплю и не могу заставить себя ничего делать. К чему это я? Живите, как хочется, а не как кто-то сказал. Меньше проблем, больше удовольствия, да и жалеть ни о чем не придется. © Палата № 6 / VK
- Возвращаюсь вчера с работы, передо мной идут мама и сын-детсадовец. И он ей громко и обиженно жалуется, что сегодня воспитатель сказала ему, мол, будешь неправильно лепить из пластилина, станешь двоечником в школе. А мама так спокойно ему отвечает:
«Не переживай. Какая разница, кто и что говорит? Главное, чтобы ты старался и хорошо кушал!» © Lenkomm / Pikabu
- Какой же это глупый стереотип, что парень и девушка не могут быть просто друзьями. Я с этим столкнулась еще в детстве. У меня был лучший друг Егор. Наши мамы дружили, поэтому мы были вместе с пеленок. Когда нам было лет по 6, то наши знакомые и друзья, соседи и бабушки шутили, мол, мы жених и невеста. Мы не понимали, откуда это все идет, и были в шоке, ведь у нас ни малейшей симпатии в этом плане друг к другу не было. Да, мы почти все время проводили вместе, но нам просто было весело и интересно, а на всех, кто спрашивал, когда свадьба, мы смотрели, как на дураков. © Палата № 6 / VK
- Парень позвал меня гулять днем, когда на улице жарко. А я всегда выхожу гулять только вечером. Состоялся диалог:
— Так надень что-то легкое.
— У меня нет ничего легкого. Я не ношу ни шорты, ни платья, ни майки. Сколько можно повторять?
— Просто это странно, ты же девушка вообще-то. А одеваешься не пойми как.
— Если девушка, то должна в платьях ходить?
— А разве нет? © _sunny______ / Twitter
- Пашу на двух работах, пока мой муж уже полгода не работает вообще. Содержу не только нас с ним, но и его больную мать. Так устала, что решила на Новый год ничего не готовить: купить конфеты, мандарины, отметить и лечь спать. В итоге выслушала от мужа, что я ленивая, в отличие от жен его друзей. Проревела всю ночь, а утром купила билет на поезд, уеду отмечать праздник в другой город, одна. Вернусь — подам на развод. © Подслушано / VK
- Жили с мужем в общежитии с другими семейными парами. Работали все одинаково, на одном предприятии. Я уставала, муж брал домашние хлопоты на себя. И как же некоторые мужики истекали желчью, когда видели, что мой супруг делает что-то по дому. Стуча по столу, рассказывали, как надо себя вести с женой, чтобы не расслаблялась. Не быть слишком вежливым, иначе она обнаглеет. А еще женщина обязана готовить и убирать. Их жены кривились, молча смотрели в сторону. Благо мой муж плевал на их мнение. Благодарна ему за адекватность. © Подслушано / VK
- Мама родила меня после 40 лет. Это подорвало сильно ее здоровье, а еще ей пришлось бросить прибыльный бизнес. Многие до сих пор крутят пальцем у виска, мол, бабка уже, ребенка тяжело тянуть, зачем это все? Недавно и я задалась этим вопросом: «Мама, а правда, зачем?» Она посмотрела на меня удивленными глазами и без запинки ответила: «Плевать я хотела на деньги и здоровье. Вот уже 30 лет я самая счастливая женщина на свете, у меня есть дочь. Не хотела бы ничего менять в прошлом».
- Еду в автобусе, на одной из остановок в салон заходит очень старенькая бабушка, лет за 70 точно. Но выглядит она не так, как остальные бабульки: пирсинг в губе, руки забитые татуировками, вызывающий макияж, стильная одежда. А потом я вообще потеряла дар речи — бабуля прокричала свою остановку гроулом (вокальный прием, похожий на рычание — прим. ADME). © Палата № 6 / VK
К сожалению, в нашем обществе до сих пор полно вредных стереотипов, а многие люди очень любят учить других, как им «правильно» жить. Особенно раздражают гендерные предрассудки.
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые живут как хотят, и никто им не указ
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