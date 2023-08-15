20+ человек, которые живут как хотят, и никто им не указ

«Это не по возрасту», «Девочки так не одеваются», «Найди нормальную работу» — как часто мы слышим упреки в свой адрес, потому что не соблюдаем навязанные обществом правила? К счастью, герои нашей подборки поняли, что жить нужно в свое удовольствие, а не так, как хотят другие.