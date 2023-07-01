20+ человек, которые заглянули на барахолку, ни на что не надеясь, а в итоге унесли оттуда кое-что крутое
Еще недавно многие люди считали совершенно негигиеничным покупать одежду или предметы быта в комиссионных магазинах. А сегодня покупки в секонд-хенде переживают бум, ведь в наше время как никогда популярна бережливость. Экономные люди задаются вопросом: зачем платить много, когда за малые деньги можно купить брендовые вещи и экстравагантные штукенции чуть ли не в новом состоянии? Вот 20+ таких везунчиков, которым на барахолке удалось откопать кое-что крутое.
1. «Купил в антикварном магазине подвеску за $ 1. Оказалось, это не подделка, а настоящая голубая жемчужина в золотой оправе»
«В интернете такие подвески продаются за $ 528».
2. «Серебряный кувшин для монет 1855–1860 годов»
3. «Да, это не мой размер. Но я все равно не смогла пройти мимо абсолютно новых Gucci всего за $ 9»
4. «Мой дядя разбирается в искусстве. Он купил эту картину за $ 20, приняв ее за постер Энди Уорхола»
«Но дядя ошибся: картина оказалась не постером (то есть копией оригинала), а оригиналом. Это произведение Уорхола середины 50-х годов. Вероятно, картину можно будет продать за $ 250 тысяч, не меньше».
5. «Тот случай, когда клевая вещь из комиссионки используется именно так, как я задумала»
6. «Я приобрел журнальный столик „Инь и ян“ за $ 60! В интернете такие продаются по $ 2,75 тыс.»
7. «Прикупила кольцо, а оно оказалось с секретом»
8. Это настольная лампа. А так она выглядит, когда светится
9. Время путешествовать! С такими чемоданами, купленными на барахолке, дома не усидеть
10. «Купил на распродаже сундук, окованный оловом и расписанный вручную. Внутри лежала фотография»
11. «Вещица обошлась мне в сущие копейки. Я в восторге»
12. «Купила на блошином рынке красивую чашку за € 6. Это фарфор 1840 года выпуска»
13. «Я нашел своего двойника... на дешевой футболке в 4 340 км от моего дома!»
14. «Нашла коляску для домашних животных за $ 8,99. Вот моя кошечка Лулу в своей новой колеснице»
15. «Нашел $ 2 000 наличными в кармане подержанного костюма»
16. «Нашла на распродаже красивую золотую цепочку и подвеску с голубым топазом всего за $ 1»
17. «Я купил этих кошек для дверей в благотворительном магазине несколько лет назад. Глаза кота справа следят за тобой, пока ты ходишь по комнате»
18. «Эти домики для специй достались мне всего за $ 20»
19. «Увидела этот невероятный стол в секонд-хенде. Теперь постоянно воображаю, как он ночами на цыпочках ходит по дому, когда никто не видит»
20. «Эта рубашка за $ 2,99 просто предназначена мне судьбой»
21. «Думала, что купила обычную косметичку, пока не открыла ее и не заглянула внутрь»
22. «Купил рыбку-подвеску на блошином рынке. Она сделана вручную из стерлингового серебра с филигранью. А внутри у нее есть небольшое скрытое отделение»
23. «Когда девушка на кассе сказала мне, что эта вышитая птичка стоит 25 центов, я сначала не поверила»
Для многих людей барахолки становятся источником просто сногсшибательных находок. Ну действительно, где еще можно приобрести норковый полушубок за $ 1 или ожерелье с бриллиантами за $ 3? Конечно, откопать нечто неординарное удается не всем и не сразу, но крутой улов того стоит.