20+ человек, которые заглянули на барахолку, ни на что не надеясь, а в итоге унесли оттуда кое-что крутое

Еще недавно многие люди считали совершенно негигиеничным покупать одежду или предметы быта в комиссионных магазинах. А сегодня покупки в секонд-хенде переживают бум, ведь в наше время как никогда популярна бережливость. Экономные люди задаются вопросом: зачем платить много, когда за малые деньги можно купить брендовые вещи и экстравагантные штукенции чуть ли не в новом состоянии? Вот 20+ таких везунчиков, которым на барахолке удалось откопать кое-что крутое.

1. «Купил в антикварном магазине подвеску за $ 1. Оказалось, это не подделка, а настоящая голубая жемчужина в золотой оправе»

«В интернете такие подвески продаются за $ 528».

2. «Серебряный кувшин для монет 1855–1860 годов»

3. «Да, это не мой размер. Но я все равно не смогла пройти мимо абсолютно новых Gucci всего за $ 9»

4. «Мой дядя разбирается в искусстве. Он купил эту картину за $ 20, приняв ее за постер Энди Уорхола»

«Но дядя ошибся: картина оказалась не постером (то есть копией оригинала), а оригиналом. Это произведение Уорхола середины 50-х годов. Вероятно, картину можно будет продать за $ 250 тысяч, не меньше».

5. «Тот случай, когда клевая вещь из комиссионки используется именно так, как я задумала»

6. «Я приобрел журнальный столик „Инь и ян“ за $ 60! В интернете такие продаются по $ 2,75 тыс.»

7. «Прикупила кольцо, а оно оказалось с секретом»

8. Это настольная лампа. А так она выглядит, когда светится

9. Время путешествовать! С такими чемоданами, купленными на барахолке, дома не усидеть

10. «Купил на распродаже сундук, окованный оловом и расписанный вручную. Внутри лежала фотография»

11. «Вещица обошлась мне в сущие копейки. Я в восторге»

12. «Купила на блошином рынке красивую чашку за € 6. Это фарфор 1840 года выпуска»

13. «Я нашел своего двойника... на дешевой футболке в 4 340 км от моего дома!»

14. «Нашла коляску для домашних животных за $ 8,99. Вот моя кошечка Лулу в своей новой колеснице»

15. «Нашел $ 2 000 наличными в кармане подержанного костюма»

16. «Нашла на распродаже красивую золотую цепочку и подвеску с голубым топазом всего за $ 1»

17. «Я купил этих кошек для дверей в благотворительном магазине несколько лет назад. Глаза кота справа следят за тобой, пока ты ходишь по комнате»

18. «Эти домики для специй достались мне всего за $ 20»

19. «Увидела этот невероятный стол в секонд-хенде. Теперь постоянно воображаю, как он ночами на цыпочках ходит по дому, когда никто не видит»

20. «Эта рубашка за $ 2,99 просто предназначена мне судьбой»

21. «Думала, что купила обычную косметичку, пока не открыла ее и не заглянула внутрь»

22. «Купил рыбку-подвеску на блошином рынке. Она сделана вручную из стерлингового серебра с филигранью. А внутри у нее есть небольшое скрытое отделение»

23. «Когда девушка на кассе сказала мне, что эта вышитая птичка стоит 25 центов, я сначала не поверила»