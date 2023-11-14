20 человек, которые записывают контакты в телефоне так, что все потом со смеху покатываются
Одни из нас ведут свою телефонную книгу как настоящий справочник: записывают все имена, фамилии, отчества и указывают степень родства или место работы. Другие же разрабатывают свою систему шифровок или просто забивают данные на бегу и потом не могут понять, откуда у них в контактах появился «Кафель воскресенье» или «Саша с глазами». Именно это и произошло с героями нашей статьи.
- У жены в телефоне есть контакт «Собака». Периодически она ему звонит, он ей тоже в ответ набирает. Как-то торопилась жена на работу, поговорила по телефону и ушла собираться. А тут эта «Собака» звонит! Ну я и взял трубку. В общем, оказалось, что это такси. «Такса». «Собака». Да что ты будешь делать! © Подслушано / Ideer
- У меня в телефонной книге была запись «Иван Бывший муж». Я вела его бракоразводное дело. А он, когда звонил, неизменно представлялся: «Это Иван. Я с вами развожусь». Я его как-то и переименовала под настроение. © Anastomus / ADME
- У меня весь телефонный справочник такой загадочный. Зато сразу понятно кто есть кто. А я у многих записана «Лариса-трусы», так как продаю нижнее белье и носки. И ведь, гады, не пишут «Лариса-носки». © larisa1 / Pikabu
- У моего начальника, сурового дядьки с большими амбициями, дочь решила выйти замуж по любви, а не как папенька хотел. И выскочила за простого работягу. Уже двое детей, лет 6 брака за плечами, а парень у тестя своего записан «Вася жених». Видимо, не принимает неугодную реальность, и рука не поворачивается переименовать © E.lena / ADME
- Так как у меня есть собака и много знакомых собачников, с которыми мы гуляем в лесу, то их телефоны записаны у меня как «Имя хозяина» и «Кличка собаки». Есть «Саша Буся», «Олег Бони», «Галя Ричи». А еще есть в нашей стае пес Хан. И у меня в телефоне появился контакт «Катя Хан». © sreagoma2v / Pikabu
- Живем вместе больше полугода. Любимый до сих пор записан в телефоне по имени-фамилии. Сегодня на работе был серьезный разговор с начальником, обсуждали отчет, рядом лежала мобилка. И тут мне звонит «Пупусечка любимый». И вот мне как теперь объяснить, что это не я с приветом, а мой взрослый и серьезный мужчина занимается ерундой и переименовывает себя в моей записной книжке. © Подслушано / Ideer
- У меня половина номеров записаны в формате «Катя бух», «Ирина комп не вкл» и так далее. Просто жена у меня адекватная и реагирует спокойно. Ну или делает вид. © termiton / Pikabu
- Сел мой телефон, взяла у мужа позвонить, ищу по списку Ленку. Вижу контакты «Галачка», «Зая», «Теплая Стоя». Думаю, ну совсем уже, там еще и какая-то «ГалАчка». Спрашиваю, объясняет, что «Галачка» и «Зая» — это коротко о близлежащих поселках. А «Теплая Стоя» — это стоянка для его грузовика. © ZabilaU / Pikabu
- У меня есть «Личинки Александр» и «Кафель воскресенье». Первый — человек, у которого мы брали личинки для стрижа, а второй не представился, но обещал прийти в воскресенье. © 0bsCur3 / Pikabu
- Чтобы быстрее искать контакты в телефонной книге, я записывал их «А мама», «А папа», «А брат», «А сестра». Причем, самый первый контакт был «А баланс» и я быстро узнавал, сколько у меня денег на телефоне осталось. © PenbI4 / Pikabu
- Мой муж записан как «Неизвестно», потому что пока не ясно: он ушел навсегда или еще вернется. © Подслушано / Ideer
- Спустя 7 лет брака, я узнала, что у мужа записана как «Варвара юрист». Спросила, почему так, а он ответил: «Как при знакомстве записал, так и осталось». © Варвара Король / ADME
- Записала бывшего в телефоне как «Навоз». Ничего личного, просто у него есть ЗИЛ, и он на нем это удобрение развозит. © Подслушано / Ideer
- У меня есть контакт «Блатиш». Это доктор моего ребенка. Я начала набирать первые буквы фамилии, а телефон предложил это. Мне показалось забавным, я так и оставила. © Натта Тисина / ADME
- Занимаемся продажей ядохимикатов компаниям, которые проводят обработку от насекомых. У меня есть два клиента, один обрабатывает помещения от тараканов и клопов, второй — лесополосу от клещей. Первый, соответственно, в телефоне называется «Иван Клопы», второй «Степан Клещи». Каждый раз, когда им звонил, получал удовольствие типа «вот как прикольно я их назвал, а они и не знают». Пока случайно не увидел у одного из них в телефоне, что меня зовут «Слава Отрава». © AthosLaFere / Pikabu
- Есть у меня контакт «Александр Ортопед Собачий». Дело в том, что в телефонной книжке записан еще один ортопед, детский, и тоже Александр. Через неделю после приема надо было перезвонить ветеринарному, ошиблась и чуть мозг не взорвала человечьему. Поэтому взяла и дописала «собачий». По-хорошему, надо было бы просто указать название клиники, тем более, что этот Александр уже стал там главврачом. © Leia / ADME
- У меня родители записаны как «Мать моя женщина» и «Отец герой». Они мне это долго припоминали. Но ни годы, ни шуточки не сломили мою волю, и я по-прежнему записываю близких так, чтобы не только идентифицировать можно было, но и некая эмоциональная окраска присутствовала. Официоза вокруг и так хватает. © Rlys / ADME
- У меня был в записной книге «Саша СГ», что означало «Саша с глазами», так как глаза являлись самой выдающейся его чертой внешности, а других ассоциаций с человеком при записывании контакта не было. Как-то показала ему эту запись, и он без малейших колебаний ее расшифровал. © ann_k / ADME
- Нашла у себя контакт, названный просто «Й». И что бы это значило? Йог? Йети? Йоркшир-терьер? © Antognoni / Pikabu
- У меня есть контакт «Оксана доброе утро». Это я много лет назад лежала в больнице с камнем в почке. Как полагается, обменялись контактами с большинством соседок по палате. Так эта дама постоянно писала мне «С добрым утром». И не отвечала, если я ей задавала вопросы. © Хищный ЗаИц / ADME
Не только герои этой статьи имеют привычку загадочно записывать своих родных и знакомых в телефонной книге. Например, вот еще 15 незаурядных имен в списке контактов, с которыми связана почти детективная история.
AdMe/Народное творчество/20 человек, которые записывают контакты в телефоне так, что все потом со смеху покатываются
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