20 человек, которые записывают контакты в телефоне так, что все потом со смеху покатываются

Одни из нас ведут свою телефонную книгу как настоящий справочник: записывают все имена, фамилии, отчества и указывают степень родства или место работы. Другие же разрабатывают свою систему шифровок или просто забивают данные на бегу и потом не могут понять, откуда у них в контактах появился «Кафель воскресенье» или «Саша с глазами». Именно это и произошло с героями нашей статьи.