20 человек, которые заполучили такие диковинки, что хочется спросить: «Где такую взять?»

Бывает, ходишь по магазинам или делаешь онлайн-покупки — и на глаза попадается какая-нибудь милая вещь. Это может быть обычный предмет быта с креативным дизайном или же совершенно непрактичная, но милая безделушка. Но так хочется эту штуку купить! Герои нашей подборки выложили в интернет фото вещей, мимо которых точно нельзя пройти. А в конце вас ждет бонус: иногда не только руки чешутся купить какую-нибудь вещь, но и лапки.

«Я просто обожаю свою сковородку для яичницы!»

«Жена купила наклейку-зеркало в наш тренажерный зал в гараже. Выглядит супер!»

«Просто не смогла пройти мимо этого милого хвостика сзади»

«Никогда бы не подумала, что встречу это знаменитое бело-золотое платье в реальной жизни»

«Это худи было слишком великолепным, чтобы пройти мимо»

«У меня есть кружка в виде кошки с мышкой внутри»

«Хотела себе светильник с цветами, но этот тоже красивый»

«Представляю вам свою находку. „Лунные“ сережки, 14-каратное золото»

«Смотрите, какие туфли урвала!»

Это туфли для современной Золушки. © BabserellaWT / Reddit

«Приобрела чай, а внутри был подарочек — фигурка „каменное лицо“»

«Никогда прежде не встречала такие кружки. Она будет волшебно смотреться с горячим шоколадом внутри»

«Нашла свечу-клубничку в магазине»

«Моя девушка нашла этого антропоморфного кота в местном магазине. Мы назвали его Мортимер»

«Я даже не знала, что мне непременно нужна эта штука, пока не нашла ее в магазине»

«Осознаешь, что ты уже взрослый, когда тебе позарез хочется эту вещь»

Гигиеническая помада со вкусом чипсов

Блокнот со встроенным калькулятором

Идеальный подарок для тех, кто на вопрос «Что тебе подарить?» отвечает «Ничего»

«Подарок „Ничего!“ Именно то, что ты просил».

«Увидела сегодня в магазине. Мне показалось, что эти глаза следят за мной»

«Да, эта свеча пахнет именно так, как вы себе представляете: макаронами с сыром»

Бонус: «Угадайте, кто только что купил мне индонезийскую маску на онлайн-аукционе. Кажется, он очень гордится собой»

«И вот как это получилось: он играл на моем планшете еще с тех пор, как был котенком. Мог подойти и начать водить лапой по девайсу от скуки. Честно говоря, я даже рада, что он не „купил“ что-нибудь более дорогое».