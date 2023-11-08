20+ человек, которые наплевали на всяческие предрассудки и зажили новой яркой жизнью

В обществе еще полно предрассудков и стереотипов. Некоторые по-прежнему делят занятия на мужские и женские, указывают другим, что можно и нельзя носить и делать. Но, к счастью, все чаще люди отказываются загонять себя в узкие рамки и оглядываться на чье-то там мнение.

У меня есть лучший друг, с которым мы прошли огонь и воду. В студенческие годы снимали вместе квартиру, помогали друг другу с деньгами, позже открыли совместный бизнес. Можем обсуждать все на свете, вместе путешествуем. И за все это время нам ни разу не захотелось завести отношения. И как же раздражают знакомые, которые этому не верят и всячески доказывают, что у нас любовь, и мы поженимся. Бесят глупые стереотипы. © Подслушано / Ideer

Однажды в очереди передо мной стоял большой, похожий на байкера парень, который вязал. Ему было абсолютно все равно, что думают люди. Он свой клубок пряжи в шлем на полу положил. Не позволяйте негативному мнению окружающих помешать вам делать то, что вам нравится. © DieHardRennie / Reddit

«Я думала, что уже слишком стара, чтобы так выглядеть. Но потом я решила делать, что нравится и носить, что хочется. И стала куда счастливее».

До 40 лет у меня не получалось создать нормальную семью. По совету уважаемой родственницы вышла замуж по расчету за приятного ровесника. Я его сразу предупредила, что вряд ли полюблю, но верность и дружбу гарантирую. Не заметила, как стали жить полноценной семьей, прониклись доверием и глубокой симпатией друг к другу. И вот нам по 44, и вдруг я родила здорового сына. А ведь мы даже и не думали, что у нас дети будут. Я поняла, что лучшего отца и мужа нет на свете! Я искренне полюбила впервые в жизни. Полюбила того, за кого выходила с абсолютно холодной головой. А он смеется. Плачем вместе от радости, не верим своему счастью. Мы уже и не надеялись, что испытаем романтические чувства и счастье родительства. © Подслушано / Ideer

Мне кажется странным, что с возрастом вы как будто обязаны перестать любить вещи, которые все еще делают вас счастливыми. Мне за 30, но думаю, я никогда не расстанусь со своими плюшевыми игрушками, плакатами с аниме и другими милыми вещами. © Cheesedoodle_Poodle / Reddit

«Мне 50 лет. У меня до сих пор есть весь этот пирсинг, кроме пирсинга носовой перегородки, который, как мне показалось, мне был не к лицу».

Сижу я, значит, в кафе, читаю, и тут ко мне подходит мужчина лет 60-ти в темно-синем деловом костюме и говорит, показывая на мой забитый «рукав», что у меня классные татуировки. Он спросил, где я их сделал и сказал, что хотя он уже и немолод, ему еще не поздно сделать татуировку. Я думаю, это так здорово — делать, что тебе нравится, не боятся говорить об этом и не обращать внимания на то, что могут подумать твои сверстники. © Unknown author / Reddit

Меня частенько принимают за учительницу, потому что я в очках, безобидная, ну чистая интеллигенция. Если я в наушниках, то предполагают, что слушаю классику. А я рок и метал люблю. И у меня тату на всю лопатку, и еще хочу на руку набить. А еще мне нравится, когда красиво ругаются. © Deklarant / ADME

«В последнее время я люблю носить вещи, которые „не предназначены“ для моей фигуры».

В декрете у нас был папа. Он же играет с мелкой в куклы. Не знаю почему, но меня эти разговоры писклявыми голосами бесят, а папа молодец, старается. При этом он у нас дяденька внушительных габаритов, работает на кирпичном заводе, в свое время кикбоксингом занимался. © Elena / ADME

Я парень, и с детства мечтаю играть на флейте. Но все, абсолютно все, когда это слышат, делают огромные глаза и говорят, что не мужское это дело. Родители вообще агрессивно настроены. Я уже третью флейту покупаю. Если еще раз кто-нибудь попытается ее сломать, я ему этой флейтой в глаз ткну. Что за странные стереотипы? © Подслушано / Ideer

«Макияж на день рождения мамы. Бабуля точно не одобрит».

Мне 38, и я плачу во время эмоциональных моментов в мультиках. А вот недавно меня вообще переклинило, и теперь у меня почти вся одежда розовая, даже кроссовки. © Margarita / ADME

Окончательно поняла, что не ошиблась с выбором мужчины, а главное, будущего отца своих детей, когда он сказал, что хочет, чтобы у наших детей и у него самого была моя фамилия. Дело в том, что у него фамилия очень неблагозвучная, а мне от дедушки досталась красивая. И со временем подтвердилось, что ему всегда важнее, чтобы мы с дочкой были счастливы, а не стереотипы и то, что скажут люди. © Подслушано / Ideer

«Я всегда восхищалась людьми, которые не боятся носить смелые образы. И только недавно я сама отважилась надеть что-то яркое».

Муж готовит чаще меня, так как вечерами я обычно занята. Ему это даже нравится, он любит осваивать новые рецепты, покупать какие-то интересные специи и приправы. Говорил, что с детства хотел готовить, но мама ему не разрешала — мол, не мужское это дело. © Elena / ADME

Я уже давно бабушка и сейчас, наверное, разрушу стереотип. Хоть мне уже почти 70, я никогда не езжу в час пик или в 7 утра в больницу или аптеку, не встаю в 5 утра и не обсуждаю молодежь на лавочке возле дома. Утром я люблю поспать. Когда ко мне приезжает внучка, сплю с ней до полудня, а потом мы вместе что-нибудь готовим. Вот такая я неправильная бабушка. © Подслушано / Ideer

«Моей маме 72 года, и она все еще продолжает делать татуировки. Вот, например, ее последняя».

Я всю жизнь работал, начиная с института. Женился на богатой невесте. Вначале работал, хоть и получал в 10 раз меньше ее. Когда появились дети, взял декретный отпуск. Счастлив. И ну их, эти стереотипы. © Подслушано / Ideer

Я мужчина, и я покупаю себе цветы для дома. Надо мной не смеются, но парни спрашивают, для кого они. Они для меня! Но поскольку я этого не скрываю, мои друзья потихоньку стали приносить мне цветы, когда приходят в гости. © CorgiMan13 / Reddit

«Пирсинг перегородки носа на 45-летие. Это уже мой 3 прокол, последний был 22 года назад».

Моя бабушка очень креативная. Шьет себе платья с рюшами, в горошек, носит яркую одежду. Я покрасилась на лето в ярко-розовый, прихожу к ней. А ей мой цвет волос настолько понравился, что на следующий день я ее в такой же покрасила. Ходим теперь вместе с розовыми волосами и ломаем стереотипы о бабушках. © Подслушано / Ideer

Жена посоветовала мне пойти с ней на педикюр, и я пошел. Мои ноги никогда еще не выглядели и не чувствовали себя так хорошо. И кстати, там было еще двое мужчин. Один из них выглядел как брутальный рабочий. Судя по разговорам, он сюда регулярно ходит. © PM_meyourGradyWhite / Reddit

«Мне исполнилось 40, и я впервые за долгое время надела шорты. Долой стеснение, просто веселитесь».