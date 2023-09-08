20 человек, которые знают, что бесплатная еда растет буквально под ногами

В наши дни собирательство уже кажется неактуальным. Ведь теперь нам не нужно бродить по лугам и лесам в поисках пропитания — достаточно зайти в ближайший магазин и купить там все что душе угодно. Вот только герои этой статьи считают, что в процессе поиска и приготовления вкусной и бесплатной еды есть особое удовольствие.

«Я нашла в горах большие белые грибы»

«Сбор зелени, потом закваска и выпекание. Этот хлеб заслужил самую лучшую тарелку, ведь мне пришлось провозиться с ним все выходные»

Классический шницель из гриба, который носит название древесный цыпленок"

«Да, получилось суховато. Но с ягодами, лимонным соком и пикантным картофельным салатом вышло неплохо».

«Сахар и печеньки из собранных своими руками фиалок»

«Вот так я совмещаю свои летние увлечения. Собираю голубику прямо с каяка»

«Первая в этом году съедобная еловая шишка. Такая вкусная и нежная!»

«Я собрал в лесу неподалеку от дома розмарин, ягоды и лимонную вербену»

«Все это я набрал буквально в нескольких минутах ходьбы от дома»

«После трех лет поисков я наконец-то нашел свой первый сморчок»

Похоже на шляпку? Это же гигантский гриб!

Голубика, которая выросла на Аляске

«Я сделала из жимолости мороженое. Ох, и вкусно вышло»

Этот необычный гриб называют древесным цыпленком

«Нажарил большущую тарелку одуванчиков, которые росли на моем дворе»

Морские водоросли тоже пригодятся на кухне

«Урок усвоен: надо хранить собранные орехи гикори в месте, которое будет недоступно для грызунов»

«Недавно я был в походе. Собрал там ягоды и приготовил из них мороженое»

Эти каштаны были собраны с дерева за 1 час

«Мы приготовили конфеты из сосновой пыльцы»

«Это сморчки. Я специально лазил по горам, чтобы найти их. А обнаружил в собственном дворе рядом с мусорными баками»

Бонус: истории от настоящих собирателей

Недавно приобрели участок, а там море сосен растет — и у нас, и у соседей. Я как раз мечтала сделать варенье из шишек. Специально выбирала самые мелкие и вкусные. И только потом я узнала, что шишки созревают 2 года. Поэтому урожай мне удалось собрать только следующим летом © malinuar / Pikabu

Муж подруги повел нас за грибами через деревню в лес. 7 утра, прохладно, сыро. Дальше как в тумане. Когда за полчаса до обратной электрички друзья стали звать идти обратно, я отбивалась от них корзиной и ругалась, что, пока я все грузди из этого овражка не соберу, никуда не пойду. Сказка просто, а не поход в лес. Сколько тары с собой было, столько мы и набрали. И помимо нас на станции было из тех же окрестных лесков человек 15, и все стояли с полными ведрами белых и груздей. © YuYuka74 / Pikabu

Звоню маман на дачу. Мне в ответ радостно: «Грибы пошли. Вчера собирали и сегодня будем». Через пару дней звоню, в ответ уже не так оживленно: «Собираем. Чистим. Готовим». Масштаб проблемы стал ясен еще через пару дней, когда грибники даже собаку не могли вытащить в лес. Мама сдала позиции первой после недели грибного марафона, объявив остальным энтузиастам, что кто собирает, тот и готовить будет, ибо у нее уже помидоров полная теплица. © Teina / Pikabu