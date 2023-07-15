20+ человек, которых чужая безграмотность сразила наповал

Общаясь с другими совершеннолетними людьми, все мы предполагаем, что хотя бы школу-то они окончили, то есть обладают необходимым минимумом знаний. Однако иногда взрослые выдают такие перлы, что хочется усадить их за парту, выдать учебники и не отпускать, пока ума не наберутся.

Когда-то давно, помнится, был у меня начальник по фамилии Роговой. Одна девочка всегда писала в документах «в лице Рогогого», и никто ее не поправлял. © Mod***y / Pikabu

Переписывалась с парнем. Все было хорошо, пока я вместо «тем более» в ответ не получила «тимбольи». Звучит как блюдо. Вот вам равиоли, вот фарфалле, а вот тимбольи. (Для создания этого материала были использованы следующие источники: zarazavtaze / Pikabu)

Мой друг вечно всех поправляет. Однажды наша общая подруга что-то рассказывает, и тут как ляпнет слово «досточка». Друг меняется в лице и назидательно поправляет: «Досочка». Она повторяет: «Досточка». Друг громче: «Досочка». Она спокойно и уверенно: «Досточка. Потому что есть проверочное слово». Друг опешил: «Какое?». Она: «Достал!» © krovin616 / Pikabu

Едем с директором, жалуется: «Я сегодня целый день за рулем ездию». Я: «Вы же образованный человек, два высших образования, директор фирмы и говорите «ездию». «А как надо?». «Езжу». Он с сомнение переспрашивает: «Езжу? А что, есть такое слово?» © Toje4elovek / Pikabu

Только что позвонили мошенники. «Вам звОнит сотрудник службы безопасности. Я поправляю: «ЗвонИт». «Мы звОним вам...». «ЗвонИм». «Это не шутки, вам звОнят с банка». И тут я возмущаюсь: «Молодой человек, в русском языке нет слова «звОнят», есть слово «звонЯт». Бросили трубку. © Sever812 / Pikabu

Работала я в техникуме. Секретарь набрала, распечатала и подписала у директора приказ «О заселении в общажитие». На мой вопрос «Какое проверочное слово?» последовал совершено невозмутимый ответ: «Общага!» © Екатерина Гринчий

«Проси извинение»

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Anna.Lostanka / Pikabu

Мне было лет 15. Я подменяла продавца из кондитерского отдела (магазин принадлежал маминой подруге, взяли подработать). Вот стою я за прилавком, пересматриваю товар и ценники, которые писала та самая продавщица, женщина довольно взрослая. Ценник на коробке с бисквитом гласил: «Безквид». © Tetiana Synytsyna

Учительница сына пишет с грамматическими ошибками. Например, у детей в диктанте было слово «дикобраз». Педагог считает, что название этого животного пишется с двумя «о» — «дикообраз», а с теми родителями, которые указали ей на ошибку, она больше не разговаривает. А племяннику учительница поставила двойку за то, что он на вопрос о самой длинной реке Европы ответил, что это Волга (правильный ответ, по ее мнению, Нил). Его мама позвонила учительнице, чтобы прояснить, где все-таки находится Нил, на что получила ответ: «Я учитель. Мне виднее, где что расположено». Но двойку исправила. © Мама Дорогая / ADME

Надоело, что мой парень жутко безграмотный. В очередной раз, когда он достал меня обращением «малышь», заставила его 300 раз написать это слово на листе бумаги правильно. Попросила сфоткать, что пишет, и отправить мне. Видимо, это уже не поддается лечению и исправлению, потому что на фото, которое он сделал, было 100 раз написано «малышь». Ну ничего, зато любит. © Подслушано / VK

Учительница сына пишет в родительском чате, что завтра на физкультуру надо принести красовки. Я ей тихонечко в личку стучусь, мол, Ольга Михайловна, простите, но «кроссовки» по-другому пишется. А она мне в ответ такая: «Да? Странно, ведь проверочное слово тут „красивые“, разве нет?» Пришлось перевестись в другой класс от греха подальше.

В 1-м классе был урок про животных. Учительница задала вопрос: «Какие кошачьи водятся в нашей стране?» Все одноклассники сказали про рысь, а я, как любитель всяческих энциклопедий, добавил про барсов, тигров, лесных котов, леопардов. Учительница (а с ней и весь класс) засмеялась надо мной и сказала, чтобы я не выдумывал. Мол, тигры, барсы, леопарды водятся только в джунглях, а лесных котов не бывает, это все рыси. © TheSnick / Pikabu

Зарегистрировалась на сайте знакомств. Пишет мне мужчина лет 40, ухоженный такой, в костюмчике: «Давай знакомится, красавится!» Я сначала подумала, что он прикалывается, отвечаю ему в том же духе: «А ты симпотичный?» Он среагировал моментально: «Надо попробывать встретится — и увидешь». Нет уж, нет уж. Я лучше как-нибудь одна.

Всю жизнь буду помнить учительницу начальных классов старшего сына, хотя ему уже 40 лет. 1-й класс, только начали учиться, приходит от нее претензия: «Мальчик неправильно пишет букву семь». Переспросила, она повторила: «Букву семь». Другой случай с ней же: смотрю дневник. Там написано: «Сдать калу». Долго пыталась понять, о чем речь. Оказывается, нужно было сдать пробу кала на анализ. Сдали мы «калу». © Наталия Латышева

семь». Переспросила, она повторила: «Букву семь». Другой случай с ней же: смотрю дневник. Там написано: «Сдать калу». Долго пыталась понять, о чем речь. Оказывается, нужно было сдать пробу кала на анализ. Сдали мы «калу». © Наталия Латышева Я вообще спокойно отношусь к тому, что люди пишут безграмотно. Не лезу с нравоучениями. Но сегодня просто бомбануло! Подруга празднует день рождения сына, на стене огромный баннер с надписью: «Сёмочки один годик!». Я любые ошибки могу понять, но это же имя твоего сына! Как ты можешь не знать, как оно правильно пишется? © Подслушано / VK

Сама преподаю русский язык в сельской школе. Меня просто корежит от безграмотности некоторых коллег, а замечание сделать воспитание не позволяет. Например, повторяли мы с учениками 10-го класса то, как правильно употреблять глаголы «класть» и «положить». Урок закончился, они пошли в другой кабинет, а я — за ними, так как забыла тетради раздать. Захожу в кабинет, и в это время учитель им говорит: «Ложите портфели и выходите в колидор!» Мы с детьми переглянулись молча, и мне почему-то стало стыдно перед ними за безграмотность коллеги. © Лиса Алиса / Дзен

портфели и выходите в колидор!» Мы с детьми переглянулись молча, и мне почему-то стало стыдно перед ними за безграмотность коллеги. © Лиса Алиса / Дзен Сын учится в 3-м классе. Задание: ответить письменно на вопрос по литературе (чтению). Вопрос был такой: «Почему героиня так поступила со своей подругой?» Ответ моего сына был очень лаконичным: «Причина проста: Маша завидовала Лене». Учительница исправила «завидовала» на «завидывала» и поставила ему 4. © Диана Бабичева

Помню, классе во 2-м нужно было из какого-то одного слова составить множество других, поменьше. Я составила слово «лоск». Учительница подвисла на некоторое время, а потом сказала, что такого слова нет, ведь «Лоск» — это просто название стирального порошка. А я до сих пор гадаю, как взрослый человек не слышал о фразе «наводить лоск». © Alviya.Kaine / Pikabu

В школе весь класс доказывал мне, что я глупенькая, раз считаю, что слово «остановка» пишется с буквы «о». Ведь не зря на остановках на расписании написана крупная буква «а» (значит, «астановка»). © tipata / Pikabu

Учитель русского языка доказывала мне, что слово «здесь» пишется с буквы «с» — это был класс 5-й или 6-й. Я сначала даже растерялась, ведь четко помню детский рассказ про двух друзей — Здесь и Тут, у которых дверные звонки звонили «з-з-здесь» и «ту-у-ут.» Это «з» я хорошо запомнила и стояла на своем. На следующий день принесла в школу словарь и показала педагогу. Учительница ничего не сказала. Дети тоже промолчали. В общем, это я еще и выглядела странной. Видимо, нужно было согласиться с учителем. © Olha / ADME

Хотела отдать ребенка в лицей у дома, там собеседование перед 1-м классом. Педагог спрашивает: «Лиса, курица, собака, гусь: кто тут лишний?» Сын отвечает: «Лиса! Потому что она дикая». В лицей нас не взяли, поскольку правильный ответ, по их мнению, — это гусь («ведь он мальчик, а лиса, курица и собака — девочки»).

Знакомый написал, что хочет оформить комнату в постельных тонах. Долго пыталась понять, что он хочет этим сказать. Потом дошло. Ответила ему, что правильно писать «пастельные». Он назвал меня безграмотной. © Палата № 6 / VK

тонах. Долго пыталась понять, что он хочет этим сказать. Потом дошло. Ответила ему, что правильно писать «пастельные». Он назвал меня безграмотной. © Палата № 6 / VK Училась в институте русского языка и литературы. Одна наша преподавательница сказала, что пишется «равесник», от слова «равный», а значение слова «зиждется» — это «насыщается, наполняется». Я стала с ней спорить, принесли словарь. Она посмотрела и сказала: «Хм, как странно!» © Татьяна Рустамова

У сестры на работе один коллега никак не мог найти в интернете информацию о нательной живописи. Забивает запрос в поисковик, а там то «ничего не найдено», то найдено, но не то. Позвал мою сестру как более «продвинутую». Я не знаю, сколько новых слов на великом и могучем она высказала по поводу его грамотности, но, думаю, очень много. Ведь человек искал «татуеровку». Стоило только написать правильно, как несколько миллионов сайтов нашлось — выбирай! © TheTavrist / ADME

Собрались мы с мужем на Кубу в свадебное путешествие. Пришла я в салон сотовой связи, чтобы узнать по поводу роуминга. Мальчик-одуванчик в роли продавца выслушал меня и спросил: «А Куба — это ведь в Европе, да?»

Сын учится в школе. Нужно было определить, какие слова пишутся с заглавной буквы, а какие — со строчной. Итак, слово «соня». Учительница сказала, что оно означает того, кто любит спать, поэтому пишется со строчной. Мой сын возразил, что и с заглавной оно тоже может писаться, так как это имя. Учительница над ним посмеялась и сказала, что нет такого имени. © Самира Самира

На уроке литературы классе в 6-м задала нам учительница написать сочинение, а потом мы зачитывали свои творения перед всем классом. Когда одноклассник начал со слов: «На севере Африки...» — она сразу же остановила его: «Садись, двойка! У Африки не может быть севера, это же Африка!» © Votkakbyvaet / Pikabu