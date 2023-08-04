20+ человек, которых глупость окружающих просто обескуражила

Современный мир полон самой разнообразной информации. Понятно, что знать все просто невозможно. Но некоторые люди, кажется, умудряются пропустить мимо ушей весь школьный курс биологии, географии и других предметов, поэтому для них мир всю жизнь полон открытий. А всем вокруг остается только поражаться такой незамутненности их сознания.

Людей, которые не знают элементарных вещей и не могут даже сварить макароны, довольно много. Чаще всего такими неприспособленными к жизни вырастают дети гиперопекающих родителей или богачей, за которых все до института делали мамы, няньки или помощники по хозяйству. Но, к счастью, при желании научиться делать яичницу или понимать, сколько минут в четверти часа, не так уж и сложно.