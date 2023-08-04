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20+ человек, которых глупость окружающих просто обескуражила

Народное творчество
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Современный мир полон самой разнообразной информации. Понятно, что знать все просто невозможно. Но некоторые люди, кажется, умудряются пропустить мимо ушей весь школьный курс биологии, географии и других предметов, поэтому для них мир всю жизнь полон открытий. А всем вокруг остается только поражаться такой незамутненности их сознания.

  • Знакомая на 7 месяце беременности работала экскурсоводом. Туристки пару раз спрашивали, сколько длится беременность в нашей стране. Она подумала, что имеется в виду декрет и отпуск по уходу за ребенком, ответила, мол, около 3 лет. У тетеньки отвисла челюсть и она сказала, что это очень тяжело — носить такой живот 3 года. © seriosno / Pikabu
  • На наш магазин детской одежды клиентка подала жалобу. Проблема была вот в чем: на купленном у нас турецком комбинезоне была указана ростовка 6-9 месяцев (что соответствует 68 размеру, о чем ей, естественно, говорили). Ее ребенок проносил комбинезон 2 месяца и вырос из него. Она обратилась к нам в магазин с требованиями о возврате денег, так как на комбинезоне написано, что его можно носить до 9 месяцев, а малышу еще нет 9 месяцев, но комбинезон маленький! Мы, получается, ее обманули, мошенники! Естественно в возврате ей отказали, поэтому она подала жалобу в вышестоящую инстанцию. © Yatebyavijy / Pikabu
  • Моему отцу 53 года, но только на прошлой неделе он узнал, что ягненок — это детеныш овцы. Он увидел, какие ягнята милые, и чуть не заплакал, вспоминая, сколько отбивных он съел. Папа искренне сокрушался: «Я думал, что ягнята — это просто другие взрослые животные! Не дети овцы!» © tokkiibee / Reddit
  • Мы с мужем, сыном и его девушкой смотрели кино про захват корабля пиратами («Капитан Филлипс»). Когда сын сказал, что фильм основан на реальных событиях, его пассия воскликнула: «Так это была правда? Мы сейчас видели тот самый корабль?» И даже Том Хэнкс в главной роли совсем ее не смутил. Мы всей семьей долго объясняли ей разницу между фильмом, основанным на реальных событиях, и документальным кино, и, казалось бы, она поняла. Но потом эта девица спросила: «Значит, „Титаника“ на самом деле не было и Джек в конце концов не умер?» Ну что ж, добро пожаловать в семью! © Kelley Spartiatis / Quora
  • Я работал в школе для слепых. Однажды был на вечеринке, и малознакомая девушка, узнав о моей сфере деятельности, спросила меня, знаю ли я язык жестов. Я сказал, что только немного. Тогда она стала наседать: «Как же ты понимаешь учеников, если даже язык жестов не знаешь?» Я попросил ее закрыть глаза и спросил: «Ты ведь понимаешь, что я говорю, даже если не видишь меня?» Но до нее так и не дошло. © clavalle / Reddit
  • Много лет назад я жил недалеко от Рима в Италии. Однажды на выходных, когда я тусовался у фонтана Треви за чашечкой кофе, услышал громкую болтовню туристов и, повернувшись, увидел, как один из них взволнованно показывает пальцем и говорит: «Вау, смотри, здесь тоже есть пицца!» © Joe McCracken / Quora
  • В студенческие годы снимала квартиру с двумя подругами. По случайному стечению обстоятельств обеих звали Анями. Однажды мы поехали в магазин и по дороге познакомились с двумя парнями. Они спросили, как нас зовут, мы представились. Услышав от моих подруг «Анна» и «Анна», один из них задумался и спросил: «Вы что, сестры?» © Liliya Sharifullina
  • Услышала от взрослого человека: «Медведь меняет шубу, как заяц: летом он бурый, а зимой — белый. То есть белые медведи — это просто бурые, сменившие шубку на зимнюю». © Elizaveta Markova
  • Я однажды была на свидании с парнем, который спросил меня, какое мое любимое животное. Я сказала, что жираф, а он засмеялся и заявил, что жирафов не существует. © Lady_Dibella / Reddit
  • Моя подруга — обладательница роскошных усов. Это не те усы, которые как пушок, а полноценные такие усищи. Черные, густые. И она с ними ничего не делает, потому что уверена: если усы выдирать, то они начнут расти еще гуще. Хотя, куда уж гуще-то. © Miymiy.miy0 / Pikabu
  • Я жила напротив роддома, а через забор от него была железнодорожная больница. И лет до 10 я была уверена, что мальчиков рожают мужчины, а девочек — женщины, потому что видела из окна, как летом у роддома гуляли тетеньки в больничной пижаме с пузиками, а справа — мужички тоже в пижаме и тоже с пузиками. Все в моей теории было гладко, пока моя тетя не родила мальчика в том самом роддоме. © Асель Шуленбаева
  • Мне было лет 9, когда я чуть ли не до хрипоты пыталась доказать соседской девочке, которая была старше меня, что Париж — это не столица Лондона. Не доказала, потому что я младше и откуда мне знать. © Peyton / ADME
  • Моя одноклассница недавно сняла видео для соцсетей о том, как она «спасла» золотых рыбок из зоомагазина и выпустила их в океан, чтобы они могли жить на воле. Я был в шоке, услышав это, потому что обожаю рыб, у меня есть несколько аквариумов и я, что говорится, немного в теме. Я спросил: «Ты совсем глупенькая и не понимаешь, что золотые рыбки живут в пресной воде, и соленый океан им совсем не подходит?» Она и ее подружки назвали меня хулиганом и ушли. А затем меня вызвали в кабинет директора и заявили, что я должен принести извинения за свою грубость. Я отказался. Теперь меня могут отстранить от занятий. © Sensitive-Fun-99 / Reddit
  • Однажды моя двоюродная сестра попросила передать ей антисептический крем. Я глянул на этикетку, а его срок годности уже закончился, о чем я и сообщил родственнице. Сестренка посмотрела на меня и сказала: «Да? Надо сходить в магазин и продлить его!» © Sandeep Pawar / Quora
  • Я — учитель. Говорю сегодня своей подруге: «Представляешь, ученик 4-го класса спросил меня, кто несет яйца: коровы-мальчики или коровы-девочки? Даже не знаю, что ему сказать!» И подруга такая на голубом глазу: «А в чем проблема? Так и скажи ему, что яйца несут коровы-девочки». © dancingtreepose / Reddit
  • Сегодня возле дома варил мусорку. Вдруг краем глаза замечаю, что недалеко, метрах в трех, стоит мальчик лет 5-6 и смотрит на сварку. Я маску поднимаю, говорю: «Нельзя смотреть на сварку — глаза будут болеть», а пацаненок отвечает, что ему, мол, интересно. Тут маманя его выходит из магазина, объясняю ей ситуацию, а она мне с наездом: «Тебя забыли спросить, что нам делать! Мой ребенок куда хочет, туда и смотрит». Я со злости хотел надеть маску и дальше варить, но потом подумал, что мальчишка не виноват в глупости мамашки. Скрутил сварочный аппарат и ушел домой. Вышел минут через 10 — их уже не было. © Smallville1122 / Pikabu
  • В студенческие годы снимали дом на четверых. Две мои соседки были детьми богатеньких родителей. Помню, одна из них купила связку бананов в полиэтиленовом пакете и положила их на холодильник. Они валялись там недели две и, естественно, стали пятнистыми, коричневыми. Она достала их, посмотрела на бананы и с серьезным видом спросила меня: «Если я вытащу их из пакета, они пожелтеют?» Я даже не знал, что ей сказать. © Adrien Converse / Quora
  • Недавно муж спросил меня: «Где ты покупаешь воду из-под макарон?» Нам обоим около 30. Он умен, но иногда муженек меня просто шокирует. Иногда даже страшно, что вот от этого человека я решила родить детей. © astervalley / Reddit
  • Во втором классе решали задачку: «В саду растет 16 деревьев. Для них привезли 8 мешков удобрений. По сколько мешков приходится на каждое дерево?» Я посчитала, что полмешка приходится на каждое дерево. Но за решения я получила «2», потому что, по мнению учительницы, верное решение такое: 16 : 8 = 2. По 2 мешка на дерево у нее получилось. И я, и родители были в шоке. У нас в семье это до сих пор любимая фраза про тупость той учительницы — она делит деревья на мешки и получает мешки. © Contras / Pikabu
  • Работал в телерадиокомпании небольшого городка. В одну из долгожданных пятниц в конце рабочего дня раздается телефонный звонок. Главный редактор берет трубку и начинает общаться. Начало разговора заинтересовала всех присутствующих. Суть беседы была такова: позвонил мужчина и начал возмущаться что мы пишем и показываем какую-то ерунду. А все дело в том, что в гороскопе для Козерогов мы написали, что у них возможны проблемы на работе! «А я в отпуске! Какие у меня могут быть проблемы на работе?» — возмущался мужчина. © rash887 / Pikabu
  • Пару лет назад ходила в кино на «Гравитацию». После сеанса две девушки, что сидели передо мной, громко обсуждали фильм:
    — Такое классное кино!
    — Да! Меня очень впечатлили спецэффекты в 3D.
    — Ага, круто! Я бы хотела жить в будущем, чтобы можно было видеть весь мир в 3D.
    — И, возможно, для этого даже специальные очки уже не будут нужны! © Karen Voigt / Quora

Людей, которые не знают элементарных вещей и не могут даже сварить макароны, довольно много. Чаще всего такими неприспособленными к жизни вырастают дети гиперопекающих родителей или богачей, за которых все до института делали мамы, няньки или помощники по хозяйству. Но, к счастью, при желании научиться делать яичницу или понимать, сколько минут в четверти часа, не так уж и сложно.

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AdMe/Народное творчество/20+ человек, которых глупость окружающих просто обескуражила
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