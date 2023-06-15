20+ человек, которых так и распирает от желания рассказать про свои колечки и сережки

Герои нашей статьи просто без ума от своих украшений. Кто-то получил их в качестве подарка, кто-то просто купил, ну а другие даже поучаствовали в их создании. В любом случае все эти колечки, сережки и ожерелья так греют им душу, что они готовы рассказывать о них всему миру.

«Это кольцо с искусственными бриллиантами. Оно похоже на одну из моделей Tiffany ΧΙΧ века, но я дополнила его цифрами и буквами, которые кое-что значат для меня»

«Купила по дешевке в интернете. А внутри нашла вот что. Мне кажется, это очень романтично»

«Дону от Эвелин. С любовью».

Грустно, когда такое продают, а не хранят в семье. © smackwriter / Reddit

«Это обручальное кольцо свекрови. Как-то раз она его потеряла, а когда нашла, подарила мне. Вот что я сделала с ним»

«Это ожерелье сплела еще моя прабабушка, когда мне было 14 лет. Я уже тогда решила, что обязательно надену его на свою свадьбу»

«Я смастерил кулон, из которого случайным образом выпадают камни, напоминая о том, как тщетна роскошь»

«Мы женаты 30 лет, но только сегодня я увидела, что у мужа выгравировано на внутренней стороне обручального кольца: „Навсегда и всегда“»

«Когда-то эти серьги принадлежали моей прабабушке, а сейчас это моя любимая пара»

«Мне очень понравилось украшение, которое сделал друг. А сегодня мой парень удивил меня, подарив его»

«Я знаю, что такое понравится далеко не всем. Но эти камни особенные, их когда-то носила моя бабушка»

«Ювелир сказал, что, по его мнению, это голубой топаз. Я знаю, что это не какой-то диковинный камень, но он идеален для меня».

«Это браслет с химической формулой серотонина, который подарил мне лучший друг»

«Это самая лучшая вещь, на которую я тратила деньги. Когда мне паршиво, я прикасаюсь к кулону и словно дотрагиваюсь до самого дорогого»

«Мама».

«Мама научила меня плести из бисера, когда мне было 17. Сейчас мне 28, и вчера я решил взять иглу и не смог остановиться — сплел своей девушке новые серьги»

«Это помолвочное кольцо 1954 года. Когда-то мой будущий свекор купил его, чтобы сделать предложение своей возлюбленной — маме моего жениха»

«А недавно я узнала, что в нем нет никаких посторонних примесей, что делает его совершенно уникальным».

«Эту кисточку для графина я сплела, чтобы подарить на 80-летие моему папе. Он очень любил Африку и много путешествовал по ней»

«Муж выяснил, что настал момент, когда времени, которое я провела с ним, стало больше, чем проведенного без него, и решил удивить меня ожерельем со знаком бесконечности»

«Нам было 16, когда мы начали встречаться, и сейчас мы вместе уже более 16 лет».

«Это не обручальное и не помолвочное кольцо. Просто оно когда-то принадлежало моей бабушке»

«Моя 6-летняя дочка подарила мне половину ожерелья как своей лучшей подруге. И это так мило»

«Лучшие друзья».

«Моя мама подарила свое кольцо моей жене. Отнесли его в ювелирный, а там все просто рты от изумления пооткрывали и почистили его бесплатно»

«Вот что я подарил своей чудесной жене на годовщину»

Ты выиграл премию «Муж года». © MojoJojoSF / Reddit

«На свой 30-й день рождения я захотела подарить себе кольцо мечты. Обратилась к ювелиру и вместе с ним разработала дизайн. Обожаю это кольцо!»

«Свекровь подарила мне свое кольцо. Налезло только на мизинец»

«Стоило мне его надеть, как я поняла, что оно как-то странно выглядит и ощущается на руке. Но сейчас я привыкла и обожаю его носить».