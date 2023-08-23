20+ человек, которых так невкусно кормили в детстве, что воспоминания до сих пор свежи

Наши родители готовят так, чтобы и они сами, и мы, их дети, были сытыми. Только вот не все они умеют делать действительно съедобные блюда, а некоторые мамы и папы каждый раз проваливают попытку приготовить еду, несмотря на все приложенные старания. Мы же можем и вовсе этого не замечать, если привыкли питаться так с самого детства, однако, становясь взрослыми, начинаем уже подозревать что-то неладное.