20+ человек, которых так невкусно кормили в детстве, что воспоминания до сих пор свежи
Наши родители готовят так, чтобы и они сами, и мы, их дети, были сытыми. Только вот не все они умеют делать действительно съедобные блюда, а некоторые мамы и папы каждый раз проваливают попытку приготовить еду, несмотря на все приложенные старания. Мы же можем и вовсе этого не замечать, если привыкли питаться так с самого детства, однако, становясь взрослыми, начинаем уже подозревать что-то неладное.
- Когда я был ребенком, я всегда ненавидел «день ростбифа». Мама обычно жарила мясо на сковороде, а затем ставила его в духовку на 3 часа. Получалась толстая твердая корка, похожая на подошву. Поэтому я всегда был уверен, что «взрослая» еда просто отвратительна. Но во время учебы в колледже я устроился работать в стейк-хаус, где и узнал, что есть ростбиф, который достаточно готовить всего 55 минут. Тогда я и попробовал кусок мяса средней прожарки, и это была лучшая говядина, которую я когда-либо ел. © Jaimi McEntire / Quora
- Мама моего молодого человека отвратительно готовит. При этом она не спрашивает, хотим мы есть или нет, когда приезжаем в гости. Она молча накладывает огромную порцию в тарелку и приказным тоном говорит: «Ничего не знаю. Быстро за стол!» Недавно на завтрак она подала молочную кашу с мясом и яйцами, посыпала это жареной морковью, залила майонезом и сверху закинула соленый огурец и томат. Не съешь — скандал. © Подслушано / VK
- Папа утверждал, что любит готовить. По выходным он часто запирался на кухне и начинал творить. Получалось плохо: если надо что-то обжарить, то блюдо просто плавает в масле, а если он резал овощи, то выходило вкривь и вкось огромными кусками, как будто топором кромсали. Потом по кухне словно Мамай прошел, даже на потолке грязь, а отмывать нам с мамой. И только муж меня смог переубедить, что мужчины в принципе готовить не умеют. © Подслушано / VK
- Моя мама все еще смеется, рассказывая всем историю о том, как я стал вегетарианцем в 14 лет, при этом ненавидя овощи. Оказалось, что я терпеть не мог те овощи, которые были отварены до состояния непонятной каши. Но я до сих пор не могу сказать маме, что вся проблема была в ее готовке, так что продолжаю смеяться над этой историей вместе с ней. © ThisYoungQuings / Reddit
- У бабушки был пунктик по поводу термической обработки еды. Она все время боялась заболеть от того, что не все микробы погибли при готовке. Поэтому все готовилось только на максимальном огне: если жарка — до горелой корки; если варка — до разваривания в кашу. Фрукты она ела только в виде варенья, а то в сырых страшно подумать, что может водиться! Когда она уже не могла сама за собой ухаживать, то, например, отказывалась от каши, если ей показалось, что я ее недостаточно долго варила. Бабушки нет уже 15 лет, а я, уже взрослая и с медицинским образованием, понимаю, что это, скорее всего, был просто невроз, и если бы она обратилась к врачу, то можно было бы вылечиться за полгода и не терроризировать себя и всех окружающих. © Подслушано / VK
- Я был вегетарианцем в течение 23 лет, и все из-за маминой готовки. Когда я женился на крутом поваре и у меня появились дети, я наконец понял, каким на вкус должно быть мясо на самом деле. © seehispugnosedface / Reddit
- День благодарения всегда был масштабным мероприятием в моем доме, а мои родители просыпались примерно в 3 часа ночи, чтобы начать готовить и гладить скатерть размером с футбольное поле. Тогда я был убежден, что индейка должна быть сухой и безвкусной. Но однажды, уже учась в колледже, я оказался на праздновании у своего друга, который приготовил обед для небольшой компании. И индейка получилась просто невероятной — сочной и ароматной. Я был так ошеломлен, что спросил: «Как ты приготовил индейку? В чем твой секрет?» На что получил простой ответ: «Я следовал указаниям на упаковке». Оказалось, что индейку можно готовить меньше 8 часов, тогда она и получится менее сухой. © Seth Fox / Quora
- Когда я выросла, мама призналась, что раньше специально готовила еду, которая нам не нравилась, чтобы ее хватало надолго. Денег тогда было мало, и она смогла так сократить расходы на продукты вдвое. Однако даже после того, как наше положение улучшилось, мама лучше готовить не стала. В целом поваром она была неплохим, просто никогда не добавляла никаких приправ, потому что боялась ошибиться. Однажды я даже обнаружила у нее специи, оставшиеся еще с 70-х годов. А около 10 лет назад мама и вовсе сказала: «Я только что узнала одну невероятную вещь. Это улучшает вкус еды. Перец! Ты пробовала когда-нибудь?» Я люблю свою маму, поэтому просто промолчала в этот момент. Но да, перец я пробовала в столовой колледжа. © Rebekah / Quora
- У моего отца очень простой принцип приготовления стейка: купить любое дешевое мясо и сжечь его до черноты на гриле. После такого у нас уходило по 5 минут только на то, чтобы отрезать хоть маленький кусочек, а потом еще 5 на то, чтобы его прожевать, прежде чем сдаться и выплюнуть его на другую сторону тарелки, где уже лежат такие же объедки. © PuddleOfHamster / Reddit
- В 18 лет я была на свидании в уединенном загородном домике. Парень решил сделать гамбургеры: сформировал котлеты из фарша и положил на гриль. А я подумала, что он собирается меня отравить, ведь мясо не смешали с яйцом и даже не посыпали панировочными сухарями. В моем доме всегда готовили фарш с добавками, чтобы еда получилась достойной. Это свидание стало переломным моментом, потому что тогда я узнала, что моя семья обычно готовила отвратительную версию нормальных блюд. © Holly Holl / Quora
- В 9-м классе с подругой зашли к однокласснице. Она ела котлеты, и подруга тоже захотела. Одноклассница смущенно сказала: «Угощайтесь, но вам, наверное, не понравится». Лучше бы мы послушались. Котлеты были ужасными. Только сейчас я поняла, что они готовили из плохих продуктов, чтобы сэкономить. © Евгения / ADME
- Всегда завидовал друзьям, у которых мамы умеют готовить. Я заехал к своей маме в гости, а на ужин была смесь пшеничной, рисовой и овсяной каши, причем все это на воде и со шпротами. © 2diesel / Pikabu
- Когда мне было 8 лет, родители не выпускали меня из-за стола, пока я не доем брюссельскую капусту. Однажды я так сидела целый час, рыдая и заставляя себя проглотить эти горькие овощи. В итоге мама поняла, что я не смогу съесть все, и наконец меня отпустила, а я с тех пор и близко не подходила к брюссельской капусте... пока мне не исполнилось 22 года. Моя соседка иногда готовила эту капусту, и я все-таки решила вновь ее попробовать. Я ожидала худшего, но оказалось все не так ужасно. В этот момент я поняла, что моя мама просто не знала, как правильно ее готовить. Зато сейчас, в 49 лет, она решила посвятить себя кулинарии и старается улучшить свои навыки. © Jaden Watson / Quora
- Моя мать совершенно не умела готовить. Суп — с переваренной капустой и резиновым мясом. Манка — с комищами. И при этом она заявляла, что в отличие от нее я готовить не умею. Спасибо, что не учила меня готовить. Я теперь знаю, что запеченные, жареные, тушеные овощи — это очень вкусно. Что говядина и свинина безумно вкусные. Что супы — это офигенно. И так классно зимним вечером прибежать с холода домой и навернуть соляночки или харчо. © RagDolly / ADME
- В детстве я ненавидел всю здоровую еду. На завтрак мы ели хлопья или пончики, а на обед — бутерброды или супы быстрого приготовления. А вот на ужин нам приходилось есть гадость, которую готовили родители. Но однажды мы остались на все лето у тети и дяди, которые оказались настоящими волшебниками. Абсолютно все, что они готовили, было очень вкусным. Я постоянно хотел добавки и мог есть до боли в животе. Cледующим летом мы снова приехали к ним и уже сами учились готовить. Тогда я начал задумываться, что не так было с маминой готовкой. © Angel Martin / Quora
- Моя бабушка отвратительно готовит и умудряется испортить даже яичницу, но каждый раз, приходя в гости, я старательно давлюсь этими «изысками», чтобы не обидеть любимую бусю. На выходных была у нее в гостях, старалась не морщиться и слопать пересоленный голубец, а бабушка сидела напротив. Она оперлась на одну руку и так задумчиво протянула: «Наверное, ты и вправду меня любишь, раз ешь такую гадость». © Палата № 6 / VK
- Раньше я ненавидел рыбу и мясо, причем я не был вегетарианцем. Всему виной стало то, что я просто не знал, какими они должны быть на вкус, если их правильно приготовить. А мама понятия не имела, как их нужно готовить. Она просто включала духовку или плиту и оставляла на огне мясо или рыбу на целую вечность, пока они не становились похожими на кожаный ботинок. Только спустя много лет я решил сам сделать рыбное блюдо, и вот тогда-то я и осознал, как был неправ насчет рыбы и мяса. Они оказались превосходными, стоило их только правильно приготовить. © Frederico Sylar Zambelli / Quora
- Моя старшая сестра помнит момент, когда папа готовил ей консервированный крем-суп. Это ведь довольно легко, не так ли? Просто добавить молоко, перемешать и согреть. Только вот мой отец не прочитал инструкцию и добавил воды, ничего при этом не размешивая. В итоге он подал сестре горячую воду с плавающими в ней кусочками ледяного супового концентрата. Она была так расстроена, что до сих пор вспоминает этот случай. А папа с тех пор не готовит совсем. © Susan El / Quora
- В детстве терпеть не могла суп с рисом. А готовили его часто, «пока не доешь, из-за стола не выйдешь», я по 2 часа сидела и давилась вперемешку со слезами и соплями. Съехала, ни разу такой суп не ела. Недавно у мамы спрашиваю: «А почему ты его не готовишь больше?» А она выдает: «Ты же его не любишь». Серьезно? © Бутербродик / ADME
- Мой папенька мнил себя крутым кулинаром. И каждый раз готовил по одной и той же схеме: планировал приготовить одно блюдо, а брал совершенно другие продукты. В итоге получалась непонятная ерундень. И он это понимал. Тогда, чтобы спасти положение он брал свой шедевр и заливал взбитыми яйцами. А потом запекал или зажаривал. Так у нас появилось семейное блюдо под названием «ерундень, залитая яйцами». © Елизавета Мочалкина / ADME
- В детстве каждое лето вся квартира была в кабачках. А они мне не нравились — и все тут. Но мама просто впихивала их мне. Мол, ну вкусно же! В общем, в какой-то очередной раз давлюсь этими жареными кабачками. И понимаю, что не могу уже, сейчас плохо станет. А мама выдает: «Ну чего ты раньше молчала, что тебе так не нравится!»
Есть еще немало людей, которые давно выросли, но о той самой еде из детства помнят до сих пор.
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которых так невкусно кормили в детстве, что воспоминания до сих пор свежи
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