20 человек, которые теперь лучше обрастут как Чубакка, чем пойдут к парикмахеру
Хотели «освежить» концы, а получили каре. Мечтали о черных волосах, а после окрашивания увидели «элегантный зеленый». Хотели платиновый блонд, а превратились в Геральта из «Ведьмака». Знакомо? Думаем, у многих был такой опыт похода к парикмахеру, когда мы твердо решили: больше туда ни ногой! Мы собрали для вас фотографии людей, которые пожалели о походе в салон, и хотим напомнить: к счастью, волосы не зубы — отрастут.
Просто катастрофа у корней
- Та же история. «Не красьтесь сами, приходите в салон!» — говорили стилисты. Чтобы не случилась, мол, катастрофа. Но потратить кучу денег и выглядеть вот так — это ведь и есть катастрофа! © Only_Lime2520 / Reddit
«У меня всегда были волосы одной длины и не было нареканий в адрес парикмахеров. Но однажды я пошла к новому мастеру»
«Потратила $ 1 200 на пепельное омбре. Это получится как-то исправить?»
«Что я просила и что получила»
Барбер облажался с этой стрижкой мидфейд?
«Это нормально? Слева — что я получила, справа — что хотела»
- Я парикмахер. Вам сверху часть волос не прокрасили. © Fair_Owl_2200 / Reddit
«Мне просто нужно было с кем-то поделиться»
Интересно, чем этот парень насолил парикмахеру
«Я попросил просто подровнять по бокам»
«Что мне было нужно и что сделал мастер»
«Вот такая стрижка получилась. Есть мысли, как это теперь исправить?»
«Моя сестра заплатила за это $ 450. Салон игнорирует ее. Помогите!»
«Могу я поговорить с администратором?»
«Я просила „освежить“ концы. Стоит требовать, чтобы мне вернули деньги?»
«Потратила $ 230 на окрашивание. Не понравилось»
«Постриглась на неделе и уже ненавижу эту стрижку! Сколько нужно времени, чтобы волосы отросли?»
«Худшая стрижка в моей жизни!»
«Я просил фейд, а это что такое?»
«Пожалуйста, помогите»
«Сделала балаяж в салоне. Мне кажется или ничего не произошло?»
А вам делали ужасные стрижки в салоне или всегда везло?
Фото на превью Kaitcatkitten / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 человек, которые теперь лучше обрастут как Чубакка, чем пойдут к парикмахеру
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