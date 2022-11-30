20 человек, которые теперь лучше обрастут как Чубакка, чем пойдут к парикмахеру

Хотели «освежить» концы, а получили каре. Мечтали о черных волосах, а после окрашивания увидели «элегантный зеленый». Хотели платиновый блонд, а превратились в Геральта из «Ведьмака». Знакомо? Думаем, у многих был такой опыт похода к парикмахеру, когда мы твердо решили: больше туда ни ногой! Мы собрали для вас фотографии людей, которые пожалели о походе в салон, и хотим напомнить: к счастью, волосы не зубы — отрастут.

Просто катастрофа у корней

Та же история. «Не красьтесь сами, приходите в салон!» — говорили стилисты. Чтобы не случилась, мол, катастрофа. Но потратить кучу денег и выглядеть вот так — это ведь и есть катастрофа! © Only_Lime2520 / Reddit

«У меня всегда были волосы одной длины и не было нареканий в адрес парикмахеров. Но однажды я пошла к новому мастеру»

«Потратила $ 1 200 на пепельное омбре. Это получится как-то исправить?»

«Что я просила и что получила»

Барбер облажался с этой стрижкой мидфейд?

«Это нормально? Слева — что я получила, справа — что хотела»

Я парикмахер. Вам сверху часть волос не прокрасили. © Fair_Owl_2200 / Reddit

«Мне просто нужно было с кем-то поделиться»

Интересно, чем этот парень насолил парикмахеру

«Я попросил просто подровнять по бокам»

«Что мне было нужно и что сделал мастер»

«Вот такая стрижка получилась. Есть мысли, как это теперь исправить?»

«Моя сестра заплатила за это $ 450. Салон игнорирует ее. Помогите!»

«Могу я поговорить с администратором?»

«Я просила „освежить“ концы. Стоит требовать, чтобы мне вернули деньги?»

«Потратила $ 230 на окрашивание. Не понравилось»

«Постриглась на неделе и уже ненавижу эту стрижку! Сколько нужно времени, чтобы волосы отросли?»

«Худшая стрижка в моей жизни!»

«Я просил фейд, а это что такое?»

«Пожалуйста, помогите»

«Сделала балаяж в салоне. Мне кажется или ничего не произошло?»