20+ человек, которых в самолете подстерегал нежданчик

Кто-то обожает летать на самолетах, а кто-то боится. Но в обоих случаях пассажиры будут не рады, если им достанется проблемный сосед. Эта подборка о людях, которые создают незабываемые впечатления окружающим, а иногда — самим себе. А в бонусе расскажем, как стюардесса поставила на место капризного мажора.