20 человек, которых жизнь ткнула носом в то, что детство кончилось

Сначала кажется, что ты еще молод, а потом ворчишь на молодежь, которая разгуливает в голыми щиколотками в такую погоду. Застудят ведь все! Еще и горсть витаминов вдруг стала обязательной частью завтрака. Вот так осознание возраста и подкрадывается — и как тут молчать по этому поводу.

Кажется, что только выучил молодежные слова, но не тут-то было

Как-то раз бабуля стала нянчить соседскую дочку, не за бесплатно, конечно. Платили соседи немного. Бабуля девочку любила, кормила нашими домашними пельменями, пекла ей блины с мясом. Короче, тратила на нее больше, чем ей платили. Мы с сестрой стали возмущаться и упрекать бабулю в том, что соседскую девочку она любит больше нас. На что бабуля ответила, что мы уже взрослые и любить нас не за что. Нам было 15 и 13 лет. © Подслушано / Ideer

Сегодня пришлось вызывать скорую по очень тупому поводу. В общем, надел носки, разгибаюсь... И тут же получаю два спазма в районе спины под ребрами. Падаю, скулю. Не могу сдвинуться с места. В итоге час, пока не приехала скорая, не мог сделать ни одного движения, не получив еще порцию спазмов. Спасибо врачам за обезболивающее. Старость приближается. 34 года. Продолжаю наблюдение. © IONIX / Pikabu

Желания теперь тоже становятся другими

Недавно поняла, что я повзрослела. Живу в пригороде в частном секторе. В детстве, когда было темно и страшно одной идти от автобусной остановки до дома, я старалась идти вслед за какими-нибудь взрослыми. Пару дней назад я вышла из автобуса вечером. Уже стемнело, пошла по улице. За мной пошел маленький мальчик... Как когда-то ходила и я. © Подслушано / Ideer

Поняла, что повзрослела безвозвратно, когда в 14 лет начала зарабатывать первые деньги — подъезды убирала. Это были первые деньги, которые я могла потратить вместе с друзьями и почувствовать себя нереально крутой. Но когда я получила зарплату второй раз, мама сказала, что нужно отдать их в семью, так как нам на жизнь не хватает. Вот тогда детство и кончилось. © Подслушано / Ideer

«Это больше невозможно отрицать. Я старый»

На фото таблетница с отделениями по дням недели — прим. ADME

Поняла, что повзрослела, когда, взглянув в кошелек, увидела бессчетное количество карточек, визиток и прочего, как у родителей, когда я была маленькой. © Подслушано / Ideer

Резко повзрослела, когда с зарплаты вместо вкусняшек и вредных ништяков стала закупать макароны, рис, гречку, картошку, масло, овощи и так далее, чтобы хватало еды на месяц до следующей зарплаты. Какое детство, когда ты вынуждена планировать бюджет?! © Подслушано / Ideer

Повзрослела — это когда ты, найдя в интернете старый выпуск «Жди меня» с Игорем Квашой, не только не выключаешь его, но и досматриваешь до конца, обливаясь слезами. А раньше, когда бабушка смотрела эту передачу, я все время просила ее переключить и не понимала, как вообще можно смотреть это все. А какие душевные, оказывается, были ведущие. © Подслушано / Ideer

«iPhone и Google G1 выставлены в музее. Каким же старым я себя чувствую»

Однажды купила я себе красные джинсы. Иду довольная домой и тут парень звонит. Я сказала, что уже подхожу к дому и рассказала о покупке. Что тут началось! «Какой кошмар, что ты носишь. Это ужасно, я хочу чтоб моя девушка выглядела как женщина, а не как какой-то подросток!» И все в этом духе. Мне тогда было 23! © tarakanDJO / Pikabu

Недавно видел в паблике своей школы фотки, отмечал 10-летие какой-то класс. На 6 лет младше меня, получается. То есть они были в 5 классе, когда я окончил школу. Смотрю, сначала думаю, мол, что за мужики и тетки? Опять какое-то мероприятие что ли, типа семинар по домоводству или выбирают завуча года. Потом прочитал описание. Вспомнил сколько мне и как я выгляжу. Погрустил. © SCP1225 / Pikabu

Когда в 9 лет я впервые посмотрел «Матрицу», она произвела на меня большое впечатление.

В школе все друг друга спрашивали, мол, а какую ты бы выбрал таблетку? И, конечно, все говорили красную, это так круто! В 15 лет, пересмотрев ее, я думал, мол, к черту эту скучную и унылую жизнь, я против системы, точно красную! Сейчас мне 25, недавно я снова пересмотрел «Матрицу» и даже не задумываясь понял, что ну все это, конечно, синяя! Я хочу кушать вкусняшки, смотреть сериальчики с женой и тусить с друзьями, а не вот это все, что в фильме. На следующий день задал этот вопрос коллеге, ему 32 года. Он сказал, что даже не поехал бы к Морфеусу, ему надо ребенка из садика забрать, ипотеку заплатить, да и вообще через неделю у него отпуск. Нет времени. © OSKOAN / Pikabu

«Храпящий мужик в поезде теперь я сам»

«И ничего с этим сделать нельзя, потому что сам себя, блин, вообще не слышишь, когда спишь. Аж самого бесит».

Поняла, что я безвозвратно повзрослела совсем недавно. Бывшая одноклассница попросила позаниматься с ее дочерью химией, подтянуть школьную программу. Девчонке 14 лет. Она выше меня, крупнее, выглядит как взрослая и сформировавшаяся женщина. Она пришла и сказала: «Здрасьте, теть Аня!» © Подслушано / Ideer

Я очень четко помню момент, когда повзрослела. Мне было 14, 15-летие не за горами. Мы с мамой ехали в метро, в вагон зашли музыканты. Что-то напевали так безмятежно и всем деткам давали по конфетке. Я сидела, улыбалась как трехлетний ребенок и ждала своей очереди. Ан нет, прошли мимо. Я посмотрела на маму с мировой скорбью и услышала: «Ну что, доченька... Выросла ты». © Подслушано / Ideer

В 18-25 лет имела волосы необычных цветов. Дети на улице пищали от восторга и называли феей или принцессой. Решила вернуть былое (темно-зеленые волосы), а дети говорят уже «Кикимора». Точно повзрослела. © Подслушано / Ideer

«Стильные фотки для чуваков за 30»

Кто-то повзрослел, начав оплачивать кредит, кто-то — коммуналку, кто-то — научившись брать в магазине нужное вместо желаемого. Перечитал более 200 историй про взросление и понял, что у меня это все уже было. Я с детства выбирал учебу и работу вместо пацанских разборок, увеселений и беззаботных развлечений. Я не хотел взрослеть, но понял, что ребенком никогда и не был. © Подслушано / Ideer

Вчера был в клубе, подсела молодая симпатичная девушка. Разговариваем, она спрашивает, сколько мне лет. Отвечаю, мол, 31. А она заявляет: «О, ничего страшного. Мне нравятся мужчины постарше» © gatepoet / Reddit