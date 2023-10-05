20 человек, которым достались настолько непредсказуемые попутчики, что хоть кино снимай

Общественный транспорт — это место, где можно встретить кого угодно. Нетривиальные попутчики и курьезные ситуации, связанные с ними, — это то, без чего поездка в поезде или автобусе потеряли бы часть своего шарма. А иногда встречаются такие экземпляры, что даже радуешься отсутствию собственного автомобиля.

«Это был самый хороший попутчик: не храпел, не вонял, туалет не занимал, про болезни не рассказывал»

Когда командный голос творит чудеса

Ехал с сыном в трамвае, ему всего 6 лет. Как говорится, «шило в одном месте», балуется и балуется, уже замечания пассажиры начали делать. Я не выдержал и сказал громко: «Михаил, если ты сейчас не сядешь на место, то будешь наказан!» Сын сел. И тут какой-то мужик сел, и парень молодой сел. Все оглянулись, и я по улыбкам понял, что они — тезки моего сына (видимо, я очень громко сказал про наказание). Один Михаил подошел и сказал, что тоже испугался, но не знал, куда сесть нужно было. Посмеялись вместе. © Палата № 6 / VK

«Я увидела эту легенду!»

Спасибо, что не змеи

Возле меня в автобусе сидела женщина с клетчатой сумкой в ногах. Сумка периодически шевелилась. Пассажирка открывала ее, проверяла что-то рукой и закрывала обратно. Но потом она ойкнула, вскочила и со словами «простите, извините!» начала заглядывать под сидения. Оказалось, в сумке было двое маленьких котят. Видно, в какой-то момент они выбрались из сумки и разбежались по салону. Транспорт был забит, поэтому отыскать их оказалось нелегко. Помогали всем автобусом. Один забился под сидение, а второй добрался до водителя и уселся возле него. Такой вот квест. © Палата № 6 / VK

«Сосед в электричке, у которого все еще впереди»

Ох уж эти гендерные роли!

Еду в маршрутке, передо мной сидит мама с мальчиком. Ребенок громко говорит: «Я хочу по-маленькому», а мама ему в ответ: «Ты же мужчина, надо потерпеть». Прошло 5 минут, мама кричит на весь автобус: «Ты что, не дотерпел? Почему не сказал, что так сильно хочешь?!» На что мальчик такой: «Я же мужчина». © Палата № 6 / VK

«Увидел сегодня в метро, не мог не выложить. А как давно вы пользовались подобными устройствами?»

Главное — не терять чувство собственного достоинства

Ехала в электричке. Вдруг половина пассажиров вагона вскакивает и спешно продвигается к выходу — вошли контролеры. Последней поднимается дама с маленькой собачкой на руках, поворачивается к контролерам и говорит: «Ну, что же вы так неожиданно?» И после этого гордо уходит вслед за остальными «зайцами». © Палата № 6 / VK

Когда все продумал заранее и купил подходящие носки

А парень знает, как завоевать симпатию

Сегодня была лучшая поездка в моей жизни. В автобусе какой-то парень рядом со мной ехал с огромной банкой спортивного питания и почему-то предложил мне тоже. Я отказалась, мол, такое не употребляю. А он сказал: да не переживай, там пирожки от бабули моей. © dr***twi / Twitter

«Лучший попутчик из всех, что мне попадались»

Такие спутники на вес золота

Пару лет назад ехала в поезде в жуткую жару, еще и место боковое. А в купе напротив ехала семья из матери, 4 сыновей и ее свекрови. Короче, они заняли полтора купе. Я поняла, что влипла. Но такого я еще не видела: всю дорогу пацаны тихо болтали между собой, если начинали шуметь — один материн рык, и все тихо сидят. Иногда они собирались вокруг нее и смотрели в окно, и она рассказывала им о том, как много подсолнухи вытягивают удобрений из земли и как создавали водохранилище. Ее свекровь блаженно читала книжку и в воспитание не лезла. Спать хлопцы легли не поздно, по команде матери. Я таких мам в жизни не видела. © Bramarbas / Pikabu

Вопрос один: зачем? Зачем он в метро?

Не судите книгу по обложке

Рассказал друг. В его купе была очень красивая девушка и 2 мужика здоровых. И жутко воняло. Девушка пересаживалась в другое купе. Друг помогал ей перетаскивать вещи, пребывая в печальных думах, как терпеть этот запах. А вернувшись в купе, он заметил, что запах пропал. Вот это поворот! Он представил, как были разозлены люди из соседнего купе. А эти два мужика оказались душевными людьми. Не судите книгу по обложке. © Willlam / Pikabu

«Наш кот — опытный путешественник и в вагоне ведет себя как хозяин: везде ходит, может развалиться посреди прохода, игнорирует мелких собак, лежит на матрацах»

У этого человека самый концептуальный пакет

Попутчики иногда поднимают самооценку

Сейчас ко мне подлетела в автобусе девушка и такая: «Девушка, у вас очень красивое окрашивание, вам очень идет!» Мне, конечно, приятно, но я так испугалась. Это было слишком неожиданно. © 6171241 / Twitter

«После долгого рабочего дня я сел в самолет. Рядом плюхнулся парень. Он открыл сумку, и вдруг оттуда выскочил этот малыш»

Когда в купе попались самые милые соседи

В купе со мной едет пара лет 50. Мужчина подсаживает свою женщину на верхнюю полку и приговаривает: «Вот так, мое солнышко. Тебе удобно? Лежи, моя хорошая, я с тобой. Хочешь, я тебя укрою?» Наверное, отношения ничего не стоят, если спустя годы вместе они не выглядят так. © hovrashe / Twitter

Кого только ни встретишь в метро