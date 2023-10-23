20+ человек, которым курьезы обеспечены до конца жизни, а все из-за их фамилий и имен

Люди, которые носят банальные фамилии, например, Иванов или Кузнецов, даже не представляют, как весело живется тем, у кого в паспорте в соответствующей графе написано Тупицына или Баранова. Ведь курьезные ситуации буквально заполняют их жизнь. И тут даже не знаешь, стоит за них порадоваться или их пожалеть. Вот 20+ таких «счастливчиков».