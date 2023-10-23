20+ человек, которым курьезы обеспечены до конца жизни, а все из-за их фамилий и имен
Люди, которые носят банальные фамилии, например, Иванов или Кузнецов, даже не представляют, как весело живется тем, у кого в паспорте в соответствующей графе написано Тупицына или Баранова. Ведь курьезные ситуации буквально заполняют их жизнь. И тут даже не знаешь, стоит за них порадоваться или их пожалеть. Вот 20+ таких «счастливчиков».
- Прадед моей подруги называл детей именами животных. Так что помимо классического Льва, в их семье был Енот, Барсук и Мамонт. Хоть дело было и в конце девятнадцатого века, сегодня ее маму зовут Елена Мамонтовна. А как вам отчество Барсуковна? © Подслушано / Ideer
- Два года назад работал в приемной комиссии института. Пришла девушка подавать документы, надо сфотографировать для пропуска. Спрашиваю фамилию. Мне отвечают: «Борис». Я такой, мол, хорош ржать, это же девушка. Как фамилия? Слышу то же самое. Тут уже сама девушка вмешивается, мол, да, такая у меня фамилия. Вот уж не знаю, как ее друзья называют. Борька, наверное. © LysyiSanya / Pikabu
- Учительница рассказывала историю: ее подруга была обладательницей фамилии Грустная и решила это поправить. Взяла телефонный справочник и нашла там гражданина с фамилией Счастливый, позвонила и позвала в ЗАГС только ради смены фамилии. Счастливы уже много лет. © Анна Ши / ADME
- Мне в чеке попалось словосочетание «Дядюшкина Любовь». Не мог понять сначала, что это за товар, молоко со сметаной название поменяли что ли? Оказалось, что это имя и фамилия кассира. © Swtrs / Pikabu
- Были у меня однокурсница Иришка Рак и однокурсник Мишка Жук. А потом они поженились и родили ребенка. У девочки в паспорте написано Кристина Жук-Рак. А все потому, что мамаша отказалась брать фамилию мужа. Хорошо живут вроде и не страдают. © gordey2003 / Pikabu
- Училась в вузе с девочкой по фамилии Тупицына. Умом она не блистала — блистала красотой и любила приговаривать, мол, фамилия — как перчатка: всегда можно сменить. Выскочила замуж на 3-м курсе за какого-то мелкого бизнесмена, взяла фамилию мужа. Ржала вся группа, потому что Тупицына стала Дурневой.
- Мама рассказывала про трех коллег, которые всегда вместе ездили в командировки. Фамилии были такие: Маленький, Беленький, Зайчик. Очень забавно реагировали на других предприятиях, что надо встречать Маленького, Беленького, Зайчика. © Loclay / Pikabu
- У сотрудницы была подруга по фамилии Козлова. Она говорила: «Замуж выйду — сменю скотскую фамилию!» Вышла замуж за Баранова. © Galiya Sutzhanova
- В юности было развлечение: читать телефонную книгу. Было переживательно, почему в нашем городе на 7 Малышей всего 5 Карлсонов. © Татьяна / ADME
- Работала у нас дама с весьма оригинальной фамилией — Золотова. Но характер у нее был... нифига не золото. Приносит однажды кипу бумаг по работе, верещит. А тетенька бухгалтер ей в след: «Да, хоть фамилию поменяла, но как была ты Навозиной, так и осталась». И правда, девичья фамилия у нее была Навозина, чисто интереса ради поинтересовался у начальника отдела. © volchek1024 / Pikabu
- После аппендицита лежал в палате с дедулей. Фамилия у него была Глухой. И по иронии он сам кране плохо слышал. Каждый раз, как медсестры делали обход, происходил цикл от которого мне было больно смеяться, и запомнил я это на всю жизнь.
Сестра: «Фамилия?»
Дед: «Глухой!»
Сестра (громче): «Фамилия?»
Дед (еще громче): «Глу-у-ухо-о-ой!»
Ну и так еще раза три-четыре и все громче и громче! © blablo / Pikabu
- Гулянка у соседей. Музыка, басы, веселье, дом не спит. Звоню в полицию, вызываю наряд. Полчаса, час, полтора — никого нет. За это время перезвонил раза два. На третий раз психую:
— Да что происходит? Назовите вашу фамилию и звание.
— Сержант, короче.
— Что значит «короче»?! Вы совсем офигели что ли?!
— Коротча. Это фамилия. Сержант Коротча. © AlexTail / Pikabu
- Как-то случайно узнал, что коллега несколько лет назад сменил фамилию. Спросил, что же это за фамилия была такая, которую он так не любил. Отвечает: «Дядя. Вот так родился и сразу Дядя Саша». Отвечаю: «Я на месте твоего отца назвал бы тебя Федором». Посмеялись.
«А хуже всего, — говорит — пришлось моей сестре...» © Leechnost** / Pikabu
- Училась со мной девочка по фамилии Полевая, и вышла замуж за мальчика с фамилией Ромашка. Грех не взять двойную фамилию, вот и стала она Ромашка-Полевая. © Catoness / Pikabu
- Был у нас на фирме водитель по фамилии Неровный. В путевых листах его часто писали как «Ровный», и он очень злился. «Да Неровный я! Неровный! Сколько можно путать!» — негодовал он, заставляя смущенную секретаршу извиняться и переписывать путевку. Через некоторое время опять ошибка, и снова Неровный возмущен. Так он и жил, каждый раз поражаясь глупости секретарши, пока не выяснилось, что есть еще один водитель угадайте с какой фамилией. Ровный. В коллективе этого почему-то никто не замечал, кроме секретарши, но она боялась их обоих, потому что они оба постоянно на нее орали. © jenatarakanova / Pikabu
- У моего друга очень необычное имя. Его зовут Ариэль. То ли в честь русалочки, то ли в честь порошка, но ему всегда было несладко с ним. Еще в школе, когда мы учились в одном классе, многие травили его и придумывали разные издевательства. А имя у него такое только из-за одного человека — отца. Тот когда-то проспорил другу и выполнил свою часть спора, назвав сына Ариэль. © Палата № 6 / VK
- В юности занимался греблей на байдарках. В спортивной секции работали 2 тренера, у одного из них была фамилия Репка, а второго (у которого я и занимался) — Неешьхлеба. Когда ездили на соревнования в другой город и кто-то спрашивал фамилии тренеров, все отвечали: «Неешьхлеба с Редькой!» © Сергей Нефедьев
- Есть у меня друг, фамилия у него «Мадам». Так вот у него есть сестра, и в универе на парах вся аудитория падала, когда ее вызвали: «Мадам Кристина, а где ваш диплом?» © Rovnbly / Pikabu
- Фамилия моей подруги — Клочек, но люди наотрез не хотят произносить и писать ее правильно! Преподы — Ключек; одногруппники — Клочак, Клочан; платежки ей приходят на Клочок, но почта недавно переплюнула всех, назвали ее Плочан. Как так можно?! Шутим, что однажды ей придет какой-то штраф, а платить и не надо будет, фамилия-то чужая. © Подслушано / Ideer
- У моей бывшей одногруппницы совершенно чудесная фамилия с эстонскими корнями — Ууемаа. Когда преподаватели начинали беспомощно шевелить губами, глядя в список студентов, наша группа понимала без слов и хором скандировала ее фамилию. © Подслушано / Ideer
- Моя фамилия до замужества была Чистенько. Всю жизнь над ней подтрунивали, думала, что выйду замуж, и вот тогда у меня будет хорошая фамилия. Замуж вышла по любви. Теперь моя фамилия Немытых. Это судьба. © Подслушано / Ideer
- Снимала квартиру у прекрасной женщины по имени Инесса Мохнорылова.
Постеснялась спросить — фамилия ли это мужа, или родители дали дочке красивое имя, чтобы сгладить углы с Мохнорыловой. © Кракена каякинг / ADME
Вот еще 15+ историй о том, как нетривиальные имена и фамилии могут превратить жизнь в бразильский сериал. А этим людям так подфартило с фамилией, что хоть стой, хоть падай. Кстати, помимо фамилий, у людей могут появиться и эпичные прозвища, которые тоже создают немало курьезных ситуаций для их владельцев.
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которым курьезы обеспечены до конца жизни, а все из-за их фамилий и имен
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