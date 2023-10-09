20 человек, которым отель врезался в память, как татуировка в кожу
Когда наконец-то приходит время отдохнуть, хочется, чтобы отпуск прошел идеально. А одно из главных составляющих поездки — хороший отель. Но невозможно знать наверняка, что же в этот раз будет ждать в номере при заселении. Люди из нашей подборки точно не забудут свои гостиничные приключения.
«Внутри моего номера я обнаружила еще и вот такую комнату»
«Ванная комната в моем отеле раньше была шахтой лифта»
В этом гостиничном туалете бумага черного цвета
Неожиданный комплимент от отеля в виде гантель
Птичьи страсти
- Заехали в номер со свежим ремонтом. Устали после перелета, поэтому сразу легли спать. И снится мне ночью, что в комнату залетел голубь, запутался в люстре и хлопает крыльями. Просыпаюсь и понимаю, что звук никуда не делся. Подскакиваю на кровати, ору парню. Он хватает покрывало, вслепую ловит птицу. Темно, я визжу, крылья хлопают. Когда включили свет, оказалось, что голубя не было никакого, а шелестели от ветра отлепившиеся обои у потолка. В отеле долго извинялись. © Подслушано / Ideer
«В отеле, где я остановился, на завтрак подают настоящие пчелиные соты»
Книжная полка устроена таким образом, чтобы все книги были одной высоты
Здесь номера обозначаются не числами, а названиями известных мест
«В моем номере ковровое покрытие имитирует деревянный пол»
В этом отеле позаботились о детях и сделали для них глазок на двери
Водные приключения
- Как-то заселились в отель с бассейном. Пошла с мужем поплавать. Плаваю, все нормально, водичка освежает. Вижу, плывет палка, думаю, странно, ведь ни одного дерева поблизости. Подплываю к ней, а у нее вырастают усы, потом лапки, а потом она убегает от меня. По словам мужа, я выбегала прямо по воде. © Подслушано / Ideer
Почему-то в этом отеле снизу больше знаков выхода, чем сверху
Отель любезно предоставил DVD-плеер и коллекцию дисков в придачу
«В моем отеле в Шотландии туалетный рулон состоит из полосок, а не из квадратиков»
С таким гостиничный сервис еще не сталкивался
- Ездили с подругами в отпуск. Отель у нас был очень хороший. Персонал каждый день делал уборку в номере. В середине отдыха у нас закончились ватные диски, лак с ногтей решили смывать прокладками. Надо было видеть наши лица, когда мы потом обнаружили, что их приклеили в форме дуги на стену в порядке цветов радуги. © Подслушано / Ideer
«Тот случай, когда отель хочет унизить вас»
- Или польстить вам. Тут как посмотреть. © bshaddo / Reddit
А здесь решили поставить ванну прямо рядом с кроватью
«Нашел в своем номере эту странную собачку»
«В гостинице меня уверили, что обязательно хорошенько все уберут перед заселением человека с астмой. И вот что оказалось в итоге»
«Вот же стремная лампа в номере! У меня чуть инфаркт не случился»
Если вас не отпускает тема отдыха, то в продолжение подборки можете посмотреть на 16 типов людей, без которых невозможно представить пляжные приключения. А также порассуждать на тему, почему отпуск с детьми — это не отдых, а бег с препятствиями вдоль линии прибоя.
AdMe/Народное творчество/20 человек, которым отель врезался в память, как татуировка в кожу
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