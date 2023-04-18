20+ человек, которым так подфартило с фамилией, что хоть стой, хоть падай

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Некоторые люди носят свою фамилию с гордо поднятой головой, для других же она превращается в сущее испытание. Ведь если родовое имя буквально с начальных классов становится предметом для бесконечных шуток окружающих, ты либо стремишься его скрыть от других, либо учишься принимать подколки с философским спокойствием.

Отличная фамилия для врача

Работал в банке. Запомнился товарищ Иван Дураков. Через пару месяцев после визита он вернулся и с гордым видом заявил, что ему нужно карту поменять. Мне даже интересно стало, на какую фамилию он свою поменял. Оказалось, он стал Виталиком. © аbsentis / ADME

Был у нас когда-то клиент по фамилии Перейдидорога. Одна наша сотрудница упорно звала его Идидодому. © ELESIK / ADME

У моей прабабушки в девичестве была фамилия Страшная. Она часто вспоминала, как ее вызывали в разных учреждениях по фамилии, а очередь комментировала: «Да вроде не страшная девка, чего уж так». © Подслушано / Ideer

Моя фамилия до замужества была Чистенько́. Всю жизнь над ней подтрунивали. Думала, вот выйду замуж — и будет у меня хорошая фамилия. Замуж вышла по любви. Теперь моя фамилия Немытых. Это судьба. © Подслушано / Ideer

Впрочем, некоторые родители прилагают немало усилий, чтобы помимо интересной фамилии наградить свое чадо и звучным именем.

«Настало время для фотки, сделанной мной в поликлинике»

Был у нас начальник по фамилии Гриб. Как-то раз приехал к нам товарищ из другого города. Зам заводит его в кабинет, вот, мол, знакомьтесь. Шеф представляется: «Гриб». А тот, мрачнея, в ответ: «Боровик». Оба хмуро смотрят друг на друга, и тут зам говорит: «Да это фамилии у вас такие!» © WitKu / Pikabu

У свекрови сотрудница Капустина вышла замуж за коллегу и стала Кочан. Завязалась. © 58474632839 / Pikabu

У нас в одной организации со строгим режимом секретности был руководитель по фамилии Краля. Однажды во время проверки проверяющий попросил секретаря предъявить совершенно секретный приказ под номером таким-то.

— Приказ у Крали.

Что было с проверяющим — словами не передать. Совершенно секретный приказ украли! © Татьяна / ADME

— Приказ у Крали. Что было с проверяющим — словами не передать. Совершенно секретный приказ украли! © Татьяна / ADME У одногруппницы была фамилия Противень. И вот однажды приходит дежурный и спрашивает: «Где Вера Сковорода?» Отвечаем, что такой нет, есть Вера Противень. Ответ всех повалил: «А какая разница?!» © Наталия Казаченко / ADME

Некоторые звезды тоже предпочитают скрывать свои настоящие фамилии.

Расскажу свою историю. На прошлой работе был у нас Дима Варенье. Фамилия такая — Варенье. Его еще иногда называли Варенье́, с ударением на последний слог, на французский манер. На вид простой и улыбчивый чувак. Как-то раз он звонит из банка, куда поехал отвезти какие-то документы, и говорит: «Алло, это Варенье, я в банке». © askorobogatov / Pikabu

У нас был главный инженер по фамилии Ветер. Однажды устроился в отдел новый электрик. Понадобились ему чертежи, спросил, где они, на что получил ответ: «Ветер унес». Бедняга долго не мог понять, как это могло произойти, пока не узнал, что это фамилия. © OlgaMax1279 / Pikabu

Назначили нового начальника по фамилии Котик. Для оформления каких-то документов понадобились его инициалы. Звонят одной из его подчиненных и с ходу спрашивают: «Котика вашего как зовут?» Та, малость очумев, отвечает: «Кузя...» © Unknown author / Pikabu

Моя бывшая фамилия — Тупица. И только поменяв ее, я понял, что многое потерял. В школе у доски говорили: «Что с него взять — Тупица». Гаишники, когда останавливали, читали права и ржали: «Куда едем, Тупица?» Девушки говорили: «Мимо, Тупица». Теперь я Савельев, и мне скучно: нет той изюминки, над которой все угорали. © Подслушано / Ideer

К курьезным ситуациям на работе могут привести не только фамилии сотрудников и клиентов.

Братан, ну ты че?

Моя девичья фамилия — Галя. Были случаи, когда меня несколько раз спрашивали о фамилии, а в конце, не выдержав, психовали и говорили: «Девушка, я фамилию спрашиваю, а не имя». Услышав Ф. И. О. полностью, всегда извинялись. А маму мою, когда она рожала, врачи приняли за сумасшедшую. Мол, фамилию забыла от боли, пусть родит, придет в себя. © Aliona Canțîr-Galea

У сестры в институте подруга была с фамилией Ермишина, и прозвище у нее было Ерема. Она часто приходила к нам в гости. И вот однажды, уже на предпоследнем курсе, пришла к нам и сообщила, что выходит замуж. Мама поздравила ее, мол, наконец-то перестанут называть Еремой. «А какая будет фамилия?» — спрашивает. А та отвечает: «Фомушкина». © Larisa Glad

Подруга рассказывала. Была у нее однокурсница, Катя, фамилии своей она очень стесняла — Бочкина. Фамилия как фамилия, бывает и хуже, но девушка была полновата. В общем, 2-й курс, новый учебный год, преподаватель: «Бочкина, к доске!» А она, подбоченясь: «Я теперь не Бочкина, я — Екатерина Великая». © KeraTamara / Pikabu

Спросила однажды коллегу по фамилии Халява, почему она не оставила девичью фамилию, когда замуж выходила. Вечно ее из-за фамилии все подкалывали, а она обижалась. Ответила, что в девичестве она была Могилкиной, дорожить было особо нечем. © a.la / Pikabu

Некоторые женщины предпочитают сохранять девичью фамилию, как бы она ни звучала.

Самый древний сотрудник

Некоторые фамилии со временем превратились в названия известных вещей и явлений.