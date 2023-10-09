20+ человек, которым в гостях приготовили такое, что их аппетит убежал в дальние дали

Когда мы идем в гости к друзьям и близким, то настраиваемся на дружеское общение и вкусную еду. Наши хозяева изо всех сил стараются нас удивить, но результат порой получается совсем не такой, на какой они — или мы — рассчитывали.

Кулинарные провалы бывают у всех, и в обычной яичнице могут луковицы тюльпанов оказаться. А иногда за замысловатым названием блюда скрывается нечто совсем простое. Но каким бы ни было угощение, всегда пригодятся советы о том, как правильно держаться за столом, например, следует ли добавлять чай в молоко или чай — в молоко.