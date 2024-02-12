20+ человек, логика которых ушла в отрыв и даже не собирается возвращаться

Некоторые люди рассуждают настолько своеобразно, что никогда не знаешь, к какому умозаключению человек придет в итоге. Вроде и делаешь все правильно, а этот экземпляр обиделся, или пытаешься помочь, а в итоге остаешься виноватым. Как мыслят такие индивиды — загадка, разгадать которую дано далеко не каждому.