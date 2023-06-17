20+ человек однажды пообщались с богачами и хапнули впечатлений на жизнь вперед

Людям, которые родились с золотой ложкой во рту, сложно понять, зачем каждый день идти на работу, если можно махнуть на шоппинг в Италию или на каникулы куда-нибудь на Мальдивы. Они редко представляют, что сколько стоит, и тратят на свои хотелки астрономические суммы. Когда обычный человек сталкивается с миром неприлично больших денег, то волей-неволей бывает впечатлен до глубины души.