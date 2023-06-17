20+ человек однажды пообщались с богачами и хапнули впечатлений на жизнь вперед
Людям, которые родились с золотой ложкой во рту, сложно понять, зачем каждый день идти на работу, если можно махнуть на шоппинг в Италию или на каникулы куда-нибудь на Мальдивы. Они редко представляют, что сколько стоит, и тратят на свои хотелки астрономические суммы. Когда обычный человек сталкивается с миром неприлично больших денег, то волей-неволей бывает впечатлен до глубины души.
- Мои богатенькие школьные друзья любят говорить: «Эй, мы едем тусить на другой конец страны, потом будем возвращаться по живописному маршруту. Приезжай!» Я, конечно, отказываюсь, потому что мне нужно работать, а они такие: «Ты уверен, что не хочешь поехать? Будет весело!» Эм-м-м, я хочу, но я должен ходить на работу, потому что у меня нет супербогатых родителей, которые оплачивают мои счета. Им не понять. © WaterChestnutII / Reddit
- Бывшему боссу моего мужа в какой-то момент пришлось затянуть пояс. Его жена жаловалась, что он выделяет ей всего $ 1,2 тыс. на гардероб в месяц. Я была в шоке, конечно. © Adept-Reserve-4992 / Reddit
- Сходила на свидание с очень богатым парнем. Он забронировал весь боулинг, чтобы нам никто не мешал. Мне это показалось ужасно расточительным и странным: пустой кегельбан на 20 дорожек и персонал, которому ничего не оставалось делать, кроме как пялиться на нас. Мне было некомфортно. © MerylSquirrel / Reddit
- Когда я поступила в университет в Эдинбурге, то была в шоке, узнав, что некоторые богатые студенты купили себе тут квартиры на время учебы. Я жила небогато и не могла позволить себе не только такое роскошество, но и просто слетать домой на Рождество. Одна из моих состоятельных однокурсниц пригласила меня на праздники в резиденцию своей семьи в Марокко. Представляете, у них там были слуги, которые весь день ходили за хозяевами и носили серебряные подносы с чаем! © fuzzyfeathers / Reddit
- Встречалась с парнем, мама которого когда-то вышла замуж за богача, потом развелась и получала алименты. Однажды эта женщина пожаловалась, что бывший муж дает ей только $ 3 тыс. в месяц, и этого «не хватает на жизнь». А устраиваться на работу эта дамочка не хотела, потому что она «выше этого». © skinsnax / Reddit
- У меня есть очень богатый друг. Если он хочет пасту, то не просто заказывает порцию на вынос. Нет! Он закажет 3 разных блюда из макарон, пару закусок, тирамису и «о, эти канноли выглядят хорошо, возьмем несколько штучек». Закончится тем, что ему привезут половину меню прямо на дом. И он даже не доедает все, потому что на следующий день будет новый пир. © Buffybot60601 / Reddit
- Мама растила меня одна и получала пособие по безработице из-за хронического заболевания. Денег у нас было мало, но мы научились радоваться и малому. В колледже я начал встречаться с очень состоятельной девушкой, за все увлечения которой платил отец. К ее 21-летию папа накопил для дочки € 100 тыс. Когда я сказал ей, что это круто, девушка ответила: «Твоя мама могла бы сделать то же самое. Она просто не умеет обращаться с деньгами». Через 2 недели мы расстались. © De-Barman / Reddit
- Встречалась с состоятельным парнем, его отец был знаменитым архитектором. Однажды нас пригласили на модный ужин. Были анонсированы 10 блюд, поэтому я пришла голодной. Какая же это была ошибка! Каждое «блюдо» оказалось размером с чайную ложку, но подавалось на огромной тарелке, и при этом каждый должен был отрезать по кусочку, чтобы попробовать. Это был очень сюрреалистический опыт. Хоть еда и была довольно вкусной, но сразу же после этого модного ужина я пошла в фаст-фуд, чтобы нормально поесть, потому что была очень голодная. © NoHateOnly*** / Reddit
- Отец моего бывшего был богат, а сам парень ничего особенного из себя не представлял — типичный избалованный папенькин сынок. Он был одновременно самым некомпетентным и самым влиятельным человеком, которого я когда-либо знала. Сам парень не понимал ценности денег. Он ругал меня, если я покупала продукты домой, а сам потом спускал $ 200 на какую-то ерунду. Когда на его машине треснуло лобовое стекло, он просто купил новую тачку. © ManyConclusion / Reddit
- Встречалась с богатым парнем. Пришли мы в дорогущий ресторан. Нам приносят меню. Я смотрю, а там цен нет! Попросила принести другое. И чуть со стыда не сгорела, когда мне объяснили, что женщинам меню с ценами не положено, ведь платить-то все равно должны мужчины. Я всегда чувствовала себя рядом с этим парнем не в своей тарелке, потому что была не в теме, а в чем-то оплошать оказалось очень легко. © Friendly-Sea1979 / Reddit
- Когда я учился, у меня был сосед по комнате. Он обычно ел не дома, а я с ним не ходил — экономил деньги, потому что хотел накопить на одну нужную мне вещицу. И вот как-то мы заговорили о деньгах. Сосед обмолвился, что получает пособие от своих родителей в размере $ 10тыс., а потом спросил меня, много это или мало. «Каждый год?», — уточнил я. «Каждый месяц», — ответил мой сосед и добавил, что $ 10 тыс. дает каждый из его родителей. То есть он получал $ 240 тыс. в год и не понимал, что это очень много. © Your_Political_Rival / Reddit
- Я встречался с очень богатой девушкой, которая считала, что платить за все должен парень. Она мнила себя светской львицей и старалась есть где угодно, только не дома. Это круто, но я-то не мог позволить себе тратить $ 70 на бранчи по средам. К счастью, она ела, как мышка: всего один раз в день, а я тайком уплетал фаст-фуд. Мы встречались 5 месяцев и расстались потому, что я не мог бросить все в мгновение ока и отправиться с ней на месяц в Португалию. © Unknown author / Reddit
- Я вышла замуж за человека, у которого в семье есть деньги. Немаленькие деньги, миллионы миллионов. Мы женаты уже почти 10 лет, а меня все еще бесит, что муж и его родня не понимают ценности денег. Например: мы собираемся путешествовать, составляем план поездки, а в день выезда муж просто передумывает, мол, «не хочу оставаться в этом отеле, поехали дальше». Предоплату, естественно, не возвращают. За последние 11 месяцев более $ 23 тыс. было потрачено впустую на гостиницы, в которых мы решили не останавливаться, поездки, которые мы полностью отменили, неиспользованные билеты на самолет и прочее. Бесит такое расточительство. © alitanna / Reddit
- Для состоятельных людей не имеют значения ни их деньги, ни ваши. Встречалась с богачом. Он приехал за мной на Porsche, но забыл бумажник. Мне пришлось заправить его машину, потом заплатить за дорогой ужин, кино и закуски. Для него это мелочи, а я потратила на наше свидание весь свой месячный бюджет. © staffsmarie / Reddit
- Больше всего в состоятельных людях меня поражает то, что они ни о чем не беспокоятся. У меня были друзья, у которых через неделю после рождения четвертого ребенка из-за лесного пожара сгорел дом. Мои родители сразу же позвонили им и, конечно же, предложили присмотреть за детьми или даже оставить их у нас, пока погорельцы будут решать вопрос с поиском нового жилья. Но друзья сказали: «Спасибо, все в порядке! Мы остановились в местном отеле Hilton на 2 недели». Затем они купили новый дом, еще больше и красивее, чем прежний. И полностью обставили его. © the_ricktacular_mort / Reddit
- Некоторое время встречался с дочерью миллионера. Ее кредитный лимит по карте составлял $ 25 тыс., и отцу было все равно, сколько она потратила. Если мне приходилось работать, а она хотела внимания, то ей было невозможно объяснить, что нельзя «просто не работать». Сама девушка себя ничем таким не утруждала, ей все покупал папа. Например, он подарил дочке новую машину, а тачка дочке не понравилась. Не проблема — он купил ей другую. Мы расстались, потому что я предпочел поехать на похороны своей бабушки, а не на свадьбу ее друзей. Она назвала меня эгоистом. © ConsciouslyIncomplet / Reddit
- Меня всегда поражало, что большинство состоятельных клиентов, которых я знаю (долларовые миллионеры и миллиардеры), обычно одеваются так, будто они на пляже. Однажды охрана в нашем здании задержала мужчину, который выглядел крайне неопрятно, а он оказался владельцем крупного бизнеса в нашем городе. © amagadon / Reddit
- Встречалась с богатым мужчиной. Он сам не работал, а просто жил за счет пассивного дохода. Поскольку он мог позволить себе почти все, вещи не имели для него никакой ценности. Он купил крутой миксер за $ 400 и в первую же неделю сжег его, когда готовил вкусняшки к празднику. Если бы он решил сделать больше вкусняшек, то просто купил бы еще один миксер за $ 400. © BlitheringEediot / Reddit
- Работал пожарным и встречался с девушкой из очень богатой семьи. Она пригласила меня в загородный дом своих родителей. Но мне нельзя уезжать от пожарной части далеко на случай непредвиденных ситуаций. Девушка сказала: «Не переживай! Если тебя вызовут, я попрошу папу, и он доставит тебя в часть на вертолете!». Я согласился. © ihc_hotshot / Reddit
- Однажды я случайно подслушал, как мама моей бывшей сказала ей: «Этот парень тебе не пара. Ты не будешь счастлива с ним, потому что он не сможет обеспечить тебе тот образ жизни, к которому ты привыкла». Да, моя девушка обожала лошадей, которые стоили дороже $ 100 тыс., и мне это было не по карману. Мама объясняла, что дочке надо выйти замуж за кого-то с деньгами. «А что, если я не встречу богача, кого смогу полюбить?», — возразила моя бывшая, на что ее мама рассмеялась: «Это не беда, ведь никто не мешает тебе иметь возлюбленного на стороне». Сейчас моя бывшая замужем за миллионером, который постоянно ей изменяет. Зато богатый. © A_Furious_Badger / Reddit
- В пятницу вечером моя подруга решила, что хочет пирог. Я предложил сходить в магазин, но мажоры ведь так не делают. Она позвонила в свой любимый ресторан, и шеф-повар испек ее любимый пирог всего за $ 170. Проблема в том, что моя подруга совершенно не ценит те возможности, которые она имеет — для нее это в порядке вещей. © Infamous-Arm3955 / Reddit
- Моя бывшая построила новый лофт над своим офисом. Изначально предполагалось, что в здании будет лифт прямо из ее главной спальни в рабочую зону, но оказалось, что это как-то дороговато. А потом она получила травму колена, ей стало трудно подниматься и спускаться по лестнице. Тогда друзья бывшей позвонили ей и сказали: «Мы тут все порешали, лифт установят завтра, а заплатишь, когда сможешь». Речь шла о $ 25 тыс. за лифт и $ 7 тыс. за срочность. © CO_PC_Parts / Reddit
- Встречалась с неприлично богатым парнем. Заехали к нему домой на 5 минут. Его мама встретила нас с собачкой в руках. Я сделала их шпицу комплимент. «Конечно, он хорош. Это же не какая-то там дворняжка!» — фыркнула дама и выразительно посмотрела на меня. А я ляпнула: «У него и родословная наверняка покруче, чем у нас всех вместе взятых». Мадам оскорбилась таким сравнением до глубины души. Светского разговора не получилось. С парнем отношения тоже быстро сошли на нет — не по статусу ему была такая «дворняжка», как я. Слышала, что мама нашла ему настоящую «породистую» супругу. Совет да любовь!
У богатых людей нередко бывают причуды, которые среднестатистическим гражданам понять непросто. Но кто знает, может, и нам захотелось бы отведать рябчиков с ананасами на трехэтажной яхте, если б это было так просто осуществить.
AdMe/Народное творчество/20+ человек однажды пообщались с богачами и хапнули впечатлений на жизнь вперед
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