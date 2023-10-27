20+ человек поделились «маленькими грязными секретами» со своей работы

На каждой работе есть вещи, которые не выносятся на публику. Например, никто не признается, как готовят кофе в некоторых авиакомпаниях или сколько на самом деле стоит ваша помада. В этом треде люди поделились скрытой информацией, а мы расскажем ее вам.