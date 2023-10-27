20+ человек поделились «маленькими грязными секретами» со своей работы
На каждой работе есть вещи, которые не выносятся на публику. Например, никто не признается, как готовят кофе в некоторых авиакомпаниях или сколько на самом деле стоит ваша помада. В этом треде люди поделились скрытой информацией, а мы расскажем ее вам.
- Индустрия моды — это змеиное гнездо. Люксовая одежда, особенно самых популярных брендов, — не знак хорошего качества. Швеи в моей стране, которая славится высокой модой и качественными люксовыми брендами, — это своего рода работники второго сорта. Им обычно платят минималку, никаких льгот, никакого уважения со стороны начальника, и их легко уволить. © Prosperous_Petiole / Reddit
- Работала на бюджетных авиалиниях. Просить чай или кофе — не лучшая идея. Я никогда не видела, чтобы мыли чайники, и даже не знаю, а чистят ли в самолете баки для воды. Не просите лед ни на одном из этих рейсов. Экипаж, скорее всего, несколько раз за день брал лед грязными руками. © riorval / Reddit
- Раньше я работала в частном аэропорту, и пилоты приносили нам графины или кофейники, чтобы мы налили туда кофе. Нас не просили вымыть их — просто налить уже готовый кофе (который был самым дешевым и невкусным). Многие из этих графинов выглядели так, будто их просто споласкивают водой, но ни разу не мыли серьезно. © ColdMorningCoffee / Reddit
- На руководящих должностях в сфере здравоохранения находится ошеломляющее количество профанов. © scroscrohitthat*/ Reddit
- Был менеджером и продавал все для ванной. Начиная от плитки, стеновых панелей, заканчивая ваннами и душевыми кабинами. Наценка для конечного пользователя грабительская. То, за что вы заплатите 10 тысяч, обойдется мне в 800 фунтов. © LazinessPersonified / Reddit
- Я работала в спа-салоне, где продавались лосьоны собственного производства. По идее, лосьоны должны были делать наши косметологи. Вместо этого, менеджеры покупали дешевые лосьоны и заставляли сотрудников заливать их во флаконы на продажу. © nah_champa_967 / Reddit
- Многие пункты из списков «топ-10» в любой отрасли — это проплаченная реклама. © golden_ember / Reddit
- Я была рекрутером, и да, это 100% правда, что компании занижают вам зарплату. © AvocadoBitter7385 / Reddit
- Все знают, что на складе могут бегать мыши. Но это — далеко не все. Никогда не пейте прямо из банки, вымойте ее, прежде чем поднести ко рту, потому что на складе сотрудники встают на них, чтобы добраться до других банок выше. © Warm_Philosopher_118 / Reddit
- Иногда «чернуха» о селебах публикуется намеренно, как говорится, «плохой пиар — это хороший пиар». Есть книга на эту тему: «Верьте мне — я лгу» Райана Холидея. © deerinringlights / Reddit
- Хотя облизывание конверта не убьет вас, я настоятельно рекомендую использовать влажную салфетку. Вам бы не понравилось то, что я знаю про этот клей. © violetdaze / Reddit
- Пренебрежение и жестокое обращение в домах престарелых — не редкость. Всегда устанавливайте скрытую камеру в комнате своих близких. © Planet_Ziltoidia / Reddit
- В издательской индустрии бестселлеры не всегда означают реальное качество книги. Место на столе книжного магазина или рейтинг оплачивается издателем. Успех мало зависит от самой книги — он основан на том, что определенные люди поверили в идею и продвинули ее. © Reddish81 / Reddit
- Кофеварку в вашей комнате в отеле, скорее всего, никогда не чистили. © indicatprincess / Reddit
- Всегда проверяйте свои лекарства и дозировку каждый раз, когда получаете новый рецепт. Я работала в крупной британской аптечной компании, и количество ежедневных ошибок было ужасающим. И это только те, о которых мы узнали. © shiveryslinky / Reddit
- Я проработала в общепите более 30 лет. «Домашний» суп из вашего любимого ресторана быстрого питания достают из пластикового контейнера и разогревают. Печенье, которое вы любите, хранится в морозилке. Они почти ничего не готовят с нуля, еду просто разогревают перед подачей. (Я, конечно, не говорю здесь о высокой кухне). И в этом нет ничего плохого, но меня раздражает, когда еду рекламируют так, будто она сделана по-домашнему. © mountainsunset123 / Reddit
- Бриллианты — это предмет роскоши, который при перепродаже теряет почти всю стоимость. © Herm*hage / Reddit
- Я проработала в розничной торговле косметикой 20 лет. Меня шокирует то, какова на самом деле себестоимость каждого продукта. Помады, которые продаются по 20 долларов, стоят где-то 2 доллара. Тональники за 40 долларов на самом деле стоят долларов 6. © discoamie / Reddit
- Некоторые кофейни специально обжаривают бобы так, чтобы они стали горькими. Это делается, чтобы люди добавляли в кофе сироп. Сироп обходится кофейне в пару пенни за порцию, так что для них это огромная прибыль. © *Fingernails / Reddit
- Если в гостинице для животных вам говорят: «Мы тщательно моем шампунем комнату после каждого животного», они лгут. © No-Mathematician-295 / Reddit
- Почему вы получаете кэшбэк по кредитным картам? Причина в том, что чем больше вы используете эту банковскую карту, тем больше денег зарабатывает банк. Каждый раз, когда вы пользуетесь картой, продавец платит банку небольшую комиссию. © cheyyy14 / Reddit
А какие грязные секреты есть на вашей работе? Здесь люди рассказывают о том, как устроились на низкооплачиваемую работу и что из этого вышло.
AdMe/Народное творчество/20+ человек поделились «маленькими грязными секретами» со своей работы
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