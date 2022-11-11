20+ человек поделились ностальгическими фото из детства, которые покажут, как круто иметь братьев и сестер

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В детстве многие из нас ругались со своими братьями и сестрами, спорили по поводу и без, ссорились из-за игрушек и конфет. Пользователи сети поделились ностальгическими снимками, которые доказывают, что иметь брата и сестру может быть сложно, но точно не скучно.

«Мы с сестрой примерно в 1992 году. Остановились на дороге, чтобы нарвать апельсинов»

«Мы с сестрой выглядели как 60-летние матроны в начале нулевых»

«Нашел у родителей старую фотографию, на которой мы с братом выглядим так, как будто только что презентовали дебютный альбом»

«51 год назад мы с братом катались на маме, как на каноэ»

«Шел 1994 год, и мы с сестрой хвастались своими игрушками не самым лучшим способом»

«Мы с моей старшей сестрой танцуем твист примерно в 1962 году»

«Мы с братом в наших рождественских подарках»

«Мы с сестрой в 1977 и 1979 годах»

«Я (тот, что поменьше) и мой брат. Кажется, в 1976 году. Выглядим совершенно сногсшибательно»

Сестры, 1957⁠⁠ год

«Моя сестра, я и маленькая овечка, 1992 год»

«Мама, брат и я. Ждем младшего брата»

«Мы с сестрой просто гениально демонстрируем моду, 1994 год»

«Мы со старшим братом расслабляемся на крыльце у бабушки и дедушки в Канаде»

«Конец 80-х. Мы со старшим братом наслаждаемся Риком Эстли в реальном времени»

Похоже, вы с братом озадачены его словами о том, что он никогда* не оставит вас. А ведь он оказался прав**. © armadonite / Reddit



* «Never Gonna Give You Up» («Я никогда тебя не брошу») — мировой хит Рика Эстли.

** Рикроллинг — интернет-мем, появившийся в 2008 году и заключающийся в предоставлении кому-либо ссылки на музыкальный клип Рика Эстли «Never Gonna Give You Up» под видом любой другой.

«Мои братья и я в начале 90-х. Почти уверен, что был расстроен из-за того, что не получил эти игрушечные кинжалы»

«Я маленькая и сестра моя старшая. Вот так уже 30 лет друг за друга держимся с ней!»

«Я и мой брат-близнец готовимся пойти на наш первый футбольный матч в 1989 году»

«Я и сестра в 1987 году»

Это так мило! Кадр, где она вываливается из телеги, идеальный! © kalon_alfia / Reddit

«Я и младшая сестра. Слава богу, что сейчас у нас есть легкие и удобные пуховики!»

«Момент, который определил наш с сестрой карьерный путь»

«Мы с сестрой выглядим так, будто вот-вот выпустим сборник хитов 1984 года»

«Я и мои сестры живем нашу лучшую жизнь, 1994 год»