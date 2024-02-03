20+ человек поделились снимками родственников, которые по уровню харизмы могли бы дать фору Джиму Керри
Перелистывание семейных альбомов — занятие почти медитативное. Некоторые фото стоят того, чтобы поделиться им в соцсетях, особенно, если за одним кадром стоит целая история. В этой подборке можно увидеть, какие были в моде наряды и прически, посмотреть на выражение лиц людей ушедших эпох. Есть в этом что-то завораживающее.
«Мой перепуганный папа (20 лет) и его первая жена (19 лет) через несколько дней после рождения первого ребенка,1961 год»
«Я не могу спокойно реагировать на лица женщин в моей семье. Знакомьтесь, мадам ДеПё»
«Дед любил покуролесить, пока учился. Проявил несколько фото, которые он сделал в общаге, 1956 год»
«Моя мама в студенчестве, 1968-1972 годы»
«Свадьба бабули и дедули, 1960-й»
«Мама с ее ухажер из старших классов, 1972 год»
«Сестра „обожала“ фоткаться, 70-е»
«Батя во время путешествия по Канаде, 1974-й год»
«Ну что за красотка моя двоюродная тетя! 1940-е»
«Мамуля и ее бойфренд. Им тут где-то по 15. 60-е»
«Шел 4-й день похода, а прическа моей мамы — волосок к волосу. Мощный был лак для волос в 1969-м»
«Я (справа) и моя сестра в 80-х. Да, я тратила уйму времени перед школой, делая прическу»
«Моя бабушка похожа на Мэрилин Монро, это ее свадьба, конец 60-х»
«Мои бабушка и дедушка, 1951 год»
«Первая встреча родителей»
«Моя бабушка родилась в 1945 году»
«В 1903 году прабабушка с семьей поехала в отпуск. В дневнике они жаловались на жару. На фото вы можете почувствовать всю боль от отсутствия кондиционера»
«Прабабушка, 1916-й»
«Родители поженились через 12 дней после знакомства. Все еще вместе»
«Сестры отца»
«Мой дедушка вырос в Аппалачах. Родился в 1931 году.»
А здесь у нас подборка фото родственников, на которой видно, насколько мощной штукой является генетика.
Фото на превью DiabelAtreyu / Reddit, tpffbfhcvfbc / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек поделились снимками родственников, которые по уровню харизмы могли бы дать фору Джиму Керри
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