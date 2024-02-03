20+ человек поделились снимками родственников, которые по уровню харизмы могли бы дать фору Джиму Керри

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Перелистывание семейных альбомов — занятие почти медитативное. Некоторые фото стоят того, чтобы поделиться им в соцсетях, особенно, если за одним кадром стоит целая история. В этой подборке можно увидеть, какие были в моде наряды и прически, посмотреть на выражение лиц людей ушедших эпох. Есть в этом что-то завораживающее.

«Мой перепуганный папа (20 лет) и его первая жена (19 лет) через несколько дней после рождения первого ребенка,1961 год»

«Я не могу спокойно реагировать на лица женщин в моей семье. Знакомьтесь, мадам ДеПё»

«Дед любил покуролесить, пока учился. Проявил несколько фото, которые он сделал в общаге, 1956 год»

«Моя мама в студенчестве, 1968-1972 годы»

«Свадьба бабули и дедули, 1960-й»

«Мама с ее ухажер из старших классов, 1972 год»

«Сестра „обожала“ фоткаться, 70-е»

«Батя во время путешествия по Канаде, 1974-й год»

«Ну что за красотка моя двоюродная тетя! 1940-е»

«Мамуля и ее бойфренд. Им тут где-то по 15. 60-е»

«Шел 4-й день похода, а прическа моей мамы — волосок к волосу. Мощный был лак для волос в 1969-м»

«Я (справа) и моя сестра в 80-х. Да, я тратила уйму времени перед школой, делая прическу»

«Моя бабушка похожа на Мэрилин Монро, это ее свадьба, конец 60-х»

«Мои бабушка и дедушка, 1951 год»

«Первая встреча родителей»

«Моя бабушка родилась в 1945 году»

«В 1903 году прабабушка с семьей поехала в отпуск. В дневнике они жаловались на жару. На фото вы можете почувствовать всю боль от отсутствия кондиционера»

«Прабабушка, 1916-й»

«Родители поженились через 12 дней после знакомства. Все еще вместе»

«Сестры отца»

«Мой дедушка вырос в Аппалачах. Родился в 1931 году.»