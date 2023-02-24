20+ человек показали свои неповторимые коллекции и доказали, что собирание марок — прошлый век

Тяга к коллекционированию у людей появляется еще в детстве, когда хочется собирать наклейки или те же фантики от конфет. Повзрослев, некоторые переходят на марки и банкноты разных стран мира, а кое-кто — просто на всякую всячину. Например, на отпавшие усы кошек, старинные точилки и даже ежегодный снег. Подобные коллекции гораздо сильнее привлекают внимание каждого, кто их видит.

«У меня 3 кошки, и я собираю их усы, которые нахожу на полу и других местах. Интересно, кто-нибудь еще так делает?»

«Моя семья последние несколько лет клеит на холодильник все наклейки с фруктов»

«Моя коллекция списков покупок, которые я нашел за несколько лет работы в продуктовом магазине»

«Мамина коллекция винтажных спичек»

«Коллекция книг моего зятя»

«Мячи для гольфа, собранные за несколько месяцев прогулок в лесу возле поля для гольфа»

«Я собираю туфельки-лотосы для бинтованных ног»

«Моя коллекция ластиков»

«Папина коллекция банджо»

«Вот моя коллекция каменных шаров»

«Мой приятель 50 лет собирает наклейки от фруктов. По его словам, тут нет ни одного повтора. На фото только часть коллекции»

«Коллекция моих музыкальных инструментов. И кот Брюс»

«Моя коллекция цветного скотча. Расставлена ​​в порядке цветовой гаммы»

«Все эти карандаши я собрал примерно за 3 с лишним года. Находил их повсюду. Тут их, наверное, 120 штук»

«Я собираю старые продукты питания с покемонами на упаковке»

«У меня есть пакетики со снегом, который я собирал в детстве каждый год»

«Сегодня проходил мимо чьей-то коллекции BMW. Все одного цвета»

«Коллекция всех вещей, которые моя собака принесла домой за последний год»

«Моя коллекция KitKat с разными вкусами»

«Дедушкина коллекция спортивного инвентаря»