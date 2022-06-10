20+ человек показали свои помолвочные кольца, и мы забросили все дела, чтобы полюбоваться ими
Помолвочное кольцо отличается от обручального не только крупным драгоценным камнем, но и тем, что мужчина выбирает его сам, без возлюбленной. Ведь предложение руки и сердца всегда сюрприз, даже если все давно к этому идет. Часто с этим выбором связана какая-нибудь захватывающая сентиментальная история.
Мы в ADME не чужды романтики и можем часами рассматривать кольца. Особенно нам нравятся те, что сделаны не просто на заказ, а по индивидуальным эскизам.
«Жених сделал мне предложение на пляже, вручив это кольцо из белого и розового золота с осьминогом и бриллиантом из обручального кольца моей бабушки»
«Осьминог — одно из моих любимых животных, у меня даже жил один дома. Поэтому я собираю всякие штуки с осьминожками. Однажды я даже показывала жениху понравившееся мне кольцо похожего дизайна».
«Я знаю, что это обручальное кольцо отличается от тех, какие большинство людей выбирают в пару к помолвочному. Но мне очень нравится мой комплект»
«Хожу с улыбкой на лице с тех пор, как прошлой ночью мне сделали предложение»
«Мое винтажное помолвочное кольцо с изумрудом и бриллиантами»
«Парень сам создал дизайн моего кольца, что стало для меня полной неожиданностью»
«Однажды я сказала ему, что если он надумает делать предложение, то кольцо должно быть всех цветов одновременно, но при этом элегантным».
«Влюблена в оправу своего помолвочного кольца»
«Сделал кольцо сам»
«У меня на это ушло около трех месяцев, включая создание дизайна. Но я работал всего час или 2 в неделю, когда моей второй половины не было дома».
«Очень нравится мое кольцо. Центральный камень в нем — из помолвочного кольца мамы жениха»
«Кольцо на заказ для моей подруги, теперь невесты»
«Жених водил меня по ювелирным магазинам и просил показать 5 самых лучших колечек. В итоге я получила то, которое понравилось мне больше всех»
«Очень нравится мое необычное помолвочное кольцо. Это выращенные в лаборатории сапфир и александриты»
«Только что забрал кольцо у ювелира. Сделаю предложение через пару недель»
«2 года готовился сделать предложение. Золото и центральный камень нашел недалеко от города, где она родилась, и вместе с отцом сделал из них кольцо»
«Я — геолог, поэтому использовал жеоду в качестве коробки для кольца. Мы шли пешком по вершине горы, я притворился, что заметил камушек, и встал на колени, чтобы поднять его. Было круто, когда неожиданно для нее я его открыл и внутри оказалось кольцо».
«Помолвочное кольцо, которое я сделал для своей будущей жены»
«Жена — дизайнер интерьеров, поэтому я хотел, чтобы ее кольцо бросалось в глаза при встрече с клиентами».
«Недавно была помолвка, и я очень довольна своим кольцом с бриллиантом „соль и перец“»
«Я снова сказала „да“!»
«Муж разработал дизайн этого кольца вместе с моей бабушкой (ее рука на фото. — Прим. ADME), ювелиром на пенсии. Когда-то он сделал мне предложение, подарив недорогое колечко, которое я все равно люблю. А этим рождественским утром преподнес мне новое помолвочное кольцо».
«Мое помолвочное кольцо. Первое я потеряла, и жених удивил меня новым»
«Помолвочное кольцо моей прапрабабушки, сделанное в начале прошлого века, и мое. Разница в 110 лет»
«Моя девушка любит фильмы про Индиану Джонса. Вот помолвочное кольцо, которое я сделал для нее»
«Как художник-дизайнер я чувствовал, что должен сделать нечто особенное. Идея создания кольца в виде свернутого кнута показалась мне идеальной. Я сделал несколько набросков и нашел ювелира. Поскольку ее любимый цвет — желтый, я выбрал фантазийный бриллиант этого оттенка, который также является символом золотого идола (золотой идол — артефакт из фильма „Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега“. — Прим. ADME)».
«Она сказала „да“»
- Если бы ты предложил мне это кольцо, я бы тоже согласился. А ведь я парень. © nextlevel / Reddit
«Для тех, у кого овальные или необычные помолвочные кольца, покажу некоторые детали, которые мне нравятся в моем обручальном кольце, сделанном на заказ»
«Мне не нравился зазор между кольцами, поэтому я попросила ювелира сделать так, чтобы его не было».
«В моей культуре помолвочные кольца обычно тонкие и скромные. Это не значит, что они не могут быть красивыми»
«Нежный золотой набор моей мечты»
А как выглядит ваше обручальное кольцо? Есть ли у него своя история?