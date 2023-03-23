20+ человек показали вещи, которые сломались почти сразу же после их покупки

В погоне за ценой люди не всегда задумываются о качестве товаров, которые покупают в магазинах или заказывают онлайн. И потом злятся, что, например, лампочка или лопата сломались после первого же использования. Конечно, справедливости ради стоит сказать, что и высокая цена не гарантирует высокое качество продукта. Как бы то ни было, когда купленная вещь приносит лишь одно разочарование чуть ли не сразу после покупки, не испытывать разочарование невозможно. Вот 20+ человек, которых хочется немного приободрить.

«Порубил немного дров для костра. А ведь это новый топор!»

Этот тостер сам себя плавит

Оказывается, ситуация, когда тостер сам себя плавит, встречается куда чаще, чем мы думаем.

Вот так у парня из Японии сломался пистолет-распылитель

Это ножницы из швейного набора

«Я только-только купил эту яблокорезку»

Вот еще 20 человек, которым жизнь подкинула подлянку, когда они совсем этого не ждали.

«Я даже гвозди особо им не забивал»

«Сегодня утром уронила обручальное кольцо»

Лопатка из нержавеющей стали против упертого камня

Клавиатура всего спустя месяц активных игр

Лампа со встроенным вентилятором охлаждения, заказанная в Китае, мгновенно сломалась

Очки Gucci за $ 300 сломались всего через 2 дня использования

Всем, кто носит очки или собирается их приобрести, буду полезны эти 14 действенных лайфхаков по выбору и носке очков, о которых не расскажут даже в оптике.

Когда просто пытался приготовить песто

Кажется, этот сетевой фильтр сделан из яичной скорлупы

«Я вообще ею еще ни разу не пользовался»

«Совершенно новые джинсы. Сидят идеально, не слишком тугие... Все, что я сделал, — это сел один раз»

Кстати, вот 10 советов о том, как выбрать джинсы, которые сядут как влитые и прослужат долго.

«Эта зарядка у меня всего 3 дня»

Чеддер оказался острее ножа

Ладно, сыр твердый, но порой ножи ломаются даже от простого лука

«Просто извлек зарядку из розетки и...»

Кнопка Start-Stop на MG (автомобиль китайского производства). Машине всего 9 месяцев, ее пробег — 4 500 км

Термоклеевой пистолет плавит сам себя

Чеснок победил

«Вот что показывает термометр на часах, которые я купил»