20+ человек показали всем вокруг, что такое золотые руки, построив свой уютный уголок

Человек может жить почти где угодно — от квартир в больших городах до домов на лоне природы. Но, если верить героям этой статьи, жить в доме, который построил сам, — особое удовольствие. И это логично, ведь каждый уголок будет наполнен воспоминаниями еще до заселения. Поэтому люди с гордостью показывают то, что построили они сами или их близкие. Будь то домик хоббита, переоборудованный автобус или чайная беседка.

Нам в ADME нравится, когда талантливые люди с золотыми руками умеют создавать уют, поэтому мы ну никак не могли пройти мимо творений таких мастеров.

«Мой дядя построил домик хоббита и живет в нем»

«Построил для жены садовый домик»

А мой муж на прошлой неделе научился мыть посуду. © MolluscsandOddities / Reddit

«Мы строили этот дом 2 года, совсем без опыта»

«Я построила свой дом весьма бюджетно»

«Почти закончили с наружной отделкой»

«2 года строили. Представляем „Самородок“»

«Я построил себе мужскую пещеру»

«Отчим построил мини-хижину на своем заднем дворе, чтобы читать и отдыхать там»

«Я переделал школьный автобус в дом»

«Мое тайное место во дворе. Мы сами спроектировали его и построили»

Это невероятно! Я бы никогда отсюда не ушел. © Sockmonkeycasserole / Reddit

«Мои соседи построили эту хижину глубоко в лесу»

«Каждую осень я думаю, что игровой домик, который я построил для дочки, выглядит очень уютно»

«Построили еще один небольшой домик»

«Все еще в процессе, но я переделываю мой фургон в дом»

Это буквально все, чего я хочу в жизни. © ubisalata / Reddit

«Чуть больше 30 кв. м, зато сам построил»

«Мой муж построил для меня чайный домик — беседку и сегодня застелил гравийный пол деревом. А все потому, что сосед срубил несколько деревьев и дневная тень пропала»

«Построил этот уютный уголок для детей»

«Домик моего брата и невестки. Они построили его с нуля, и теперь это самое уютное место на земле»

«Папа с друзьями построили охотничью хижину»

«Домик моих родителей. Они сами построили»

«Я уволился с работы и построил это, потому что хотел создать что-то творческое. Башня Рапунцель все еще моя любимая»

«Эту хижину мой дядя построил еще в 70-х годах. Дровяная печь и кровать на чердаке — вот рецепт хорошего сна»