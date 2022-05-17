20+ человек показали всем вокруг, что такое золотые руки, построив свой уютный уголок
Человек может жить почти где угодно — от квартир в больших городах до домов на лоне природы. Но, если верить героям этой статьи, жить в доме, который построил сам, — особое удовольствие. И это логично, ведь каждый уголок будет наполнен воспоминаниями еще до заселения. Поэтому люди с гордостью показывают то, что построили они сами или их близкие. Будь то домик хоббита, переоборудованный автобус или чайная беседка.
Нам в ADME нравится, когда талантливые люди с золотыми руками умеют создавать уют, поэтому мы ну никак не могли пройти мимо творений таких мастеров.
«Мой дядя построил домик хоббита и живет в нем»
«Построил для жены садовый домик»
- А мой муж на прошлой неделе научился мыть посуду. © MolluscsandOddities / Reddit
«Мы строили этот дом 2 года, совсем без опыта»
«Я построила свой дом весьма бюджетно»
«Почти закончили с наружной отделкой»
«2 года строили. Представляем „Самородок“»
«Я построил себе мужскую пещеру»
«Отчим построил мини-хижину на своем заднем дворе, чтобы читать и отдыхать там»
«Я переделал школьный автобус в дом»
«Мое тайное место во дворе. Мы сами спроектировали его и построили»
- Это невероятно! Я бы никогда отсюда не ушел. © Sockmonkeycasserole / Reddit
«Мои соседи построили эту хижину глубоко в лесу»
«Каждую осень я думаю, что игровой домик, который я построил для дочки, выглядит очень уютно»
«Построили еще один небольшой домик»
«Все еще в процессе, но я переделываю мой фургон в дом»
- Это буквально все, чего я хочу в жизни. © ubisalata / Reddit
«Чуть больше 30 кв. м, зато сам построил»
«Мой муж построил для меня чайный домик — беседку и сегодня застелил гравийный пол деревом. А все потому, что сосед срубил несколько деревьев и дневная тень пропала»
«Построил этот уютный уголок для детей»
«Домик моего брата и невестки. Они построили его с нуля, и теперь это самое уютное место на земле»
«Папа с друзьями построили охотничью хижину»
«Домик моих родителей. Они сами построили»
«Я уволился с работы и построил это, потому что хотел создать что-то творческое. Башня Рапунцель все еще моя любимая»
«Эту хижину мой дядя построил еще в 70-х годах. Дровяная печь и кровать на чердаке — вот рецепт хорошего сна»
Опишите, какой домик вы бы хотели построить себе. Как для вас выглядит уютное место?
Фото на превью AwkwardMethod / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек показали всем вокруг, что такое золотые руки, построив свой уютный уголок
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