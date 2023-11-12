20+ человек получили СМС, которые неслабо так их огорошили

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Все мы получаем сообщения, вызывающие порой целый спектр эмоций — от печали до восторга. Но адресаты СМС из этой статьи получили такие неожиданные сообщения, что не знаешь что и думать. А так как они выложили их в сеть, насладиться ими сможем и мы.

А в конце статьи вас ждет милейший бонус с котиками.

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Для создания этого материала был использован источник: dyadka1337 / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: dyadka1337 / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: Batareya13 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: © dyadka1337 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Смешные приколы и переписки / VK