20+ человек получили СМС, которые неслабо так их огорошили
Все мы получаем сообщения, вызывающие порой целый спектр эмоций — от печали до восторга. Но адресаты СМС из этой статьи получили такие неожиданные сообщения, что не знаешь что и думать. А так как они выложили их в сеть, насладиться ими сможем и мы.
А в конце статьи вас ждет милейший бонус с котиками.
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Бонус
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