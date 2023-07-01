20 + человек прогулялись по берегу моря и наткнулись на такие находки, о которых невозможно молчать

Морские побережья могут быть богаты на нетривиальные находки: от красивых камешков до украшений с бриллиантами, от загадочных артефактов до нестандартных ракушек. Многие люди любят совмещать приятное с полезным: и по пляжу прогуляться, и принести домой или просто сфотографировать нечто уникальное.

«Обнаружил на берегу моря агаты. Вот как они выглядят, если их подсветить»

Края деревянного пирса хранят на себе следы от веревок, которые удерживают ловушки для крабов

Это зеленая морская анемона

«Сделал цепь из ракушек морских улиток»

Песок понемногу поглощает приморскую автобусную остановку в Южной Африке

Эти черепки были обнаружены на пляже в Орегоне

«Моя супруга нашла кусочек морского стекла. Если присмотреться, там можно увидеть крошку Йоду»

«Этот кусок дерева, обнаруженный на пляже, напоминает птицу»

Камень с кусочками ракушек так похож на анатомическое сердце

Вот что сделало море со старой банкой от сардин

Для кого-то это просто подошва от ботинка, а для некоторых — целый мир

Море изменило эту ракушку до неузнаваемости

Краб решил поселиться в крышке от бутылки

«Гуляли по пляжу и нашли красивую ракушку»

Похоже на верхнюю часть панциря краба. © TelemetryGeo / Reddit

Песок засасывает этот пляжный столик

Морская звезда гуляет по песчаному пляжу

Это самое интересное, что я увидел за сегодня. © treknaut / Reddit

«Камень, который попался мне на пляже, очень уж похож на Юпитер»

Когда на пляже что-то строили, неизвестные вмонтировали сюда динозавра

Выглядит так, будто он вот-вот выйдет из бетона. © BlazingLatias / Reddit

«Этот камень, найденный моей девушкой на берегу, напоминает нам с ней о том, что нужно быть счастливыми»

«Гуляла по пляжу с металлоискателем и нашла золотую сережку с сапфиром и бриллиантами. Обрадовалась»

«А 2 недели спустя обнаружила другую такую ​​же серьгу на том же пляже».

«Жена нашла эту штуковину на пляже. Крышка отвинчивается, а внутри ярко-зеленая жидкость»

Я бы не стал это трогать, потому что выглядит опасно. © StandardMandarin / Reddit

Я думаю, что это маркер для спасения в море или океане. Вы выливаете цветной краситель, чтобы окрасить воду вокруг вас — так человека легче найти. © mmdoogie / Reddit

