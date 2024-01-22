20+ человек рассказали истории, которые хочется подытожить фразой: «Да, приснится же такое!»

Австрийский невролог Зигмунд Фрейд предполагал, что сновидения связаны с воспоминаниями и переживаниями раннего детства. Но герои нашей статьи рассказали о таких снах, что их подобными предположениями сложно объяснить: они вообще не поддаются какой-то здравой логике. После подобных сновидений только и остается, что поражаться способностям нашего разума к безграничному воображению.