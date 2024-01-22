20+ человек рассказали истории, которые хочется подытожить фразой: «Да, приснится же такое!»
Австрийский невролог Зигмунд Фрейд предполагал, что сновидения связаны с воспоминаниями и переживаниями раннего детства. Но герои нашей статьи рассказали о таких снах, что их подобными предположениями сложно объяснить: они вообще не поддаются какой-то здравой логике. После подобных сновидений только и остается, что поражаться способностям нашего разума к безграничному воображению.
- Мне снилась моя свадьба за 6 лет до знакомства с будущим мужем. Приснилось, что муж иностранец и старше меня. Так и вышло.
Еще снилось, что сижу перед огромным окном и смотрю на поле, муж в костюме целует и уезжает, а мне так одиноко. В реальной жизни мой муж пилот, его дом стоит перед полем, окно во всю стену. По 4 недели не бывает дома.
Эти сны я видела очень часто, за много лет до знакомства с будущим мужем. © Yadviga Günther
- Год назад случай был. Я легла спать. Мне обычно снится всякий несусветный бред, который даже не запоминаю. Но тот сон сложно забыть. Я видела мальчика лет 5, который ходил по моей квартире, как у себя дома. Я с удивлением спрашивала, кто он и что тут делает. А малой отвечал, что он мой сын, просто сейчас я об этом не знаю, но на самом деле уже беременна. Я подорвалась среди ночи и послала мужа в аптеку. Тест был отрицательным, подумала, ну и фигня приснилась.
Через пару недель началась задержка. Пошла к врачу, чтобы проверить здоровье. А он сказал, что я беременна. 2 месяца назад у нас родился сыночек. Я жду не дождусь, когда немного подрастет, чтобы увидеть, вдруг он будет один в один как во сне. © Мамдаринка / VK
- Перед критическими днями мне они обычно пару ночей снятся. Не знаю как, но работает всегда, поэтому никогда не забываю купить к ним все нужное — тампоны, напитки и шоколад. Но в последний раз у меня случилась задержка 5 дней. А потом ночью приснился сон, где я была беременной. Проснулась в 7 утра, вскочила и нервно побежала в аптеку за тестом. И только в очереди мой разум стал проясняться и до меня дошло: какая беременность? Я уже 8 месяцев живу совсем одна! Да уж, никогда сны меня так не пугали. © Карамель / VK
- Мне как-то приснилось стихотворение. Запомнила некоторые строчки, уже утром быстро и легко дополнила. А потом выиграла с ним один конкурс. Первым призом была поездка на Иссык-Куль, отдохнула от души. © Jamilya Temirova
- Мой сыночек родился с обвитием пуповиной. И после рождения красный след на шее с левой стороны у него держался примерно до года. Когда ему исполнилось 3 года, мы ему украсили комнату шариками, наполненными гелием. Спал он на двухэтажной кровати на втором этаже. Он лег спать и, естественно, потащил эти шары с собой в кровать.
И снится мне в эту ночь сон, как он рождается, как разматывают пуповину... И он не может дышать. Я от этого просыпаюсь, лезу на детскую кровать посмотреть, как он. И вижу, что веревки от этих самых гелиевых шаров обмотали его шею. Я начала распутывать эти веревки, а под ними точно такой же красный след, как от пуповины. Не могла тогда уснуть всю ночь. Хорошо, что есть такая чуйка, которая может спасти жизнь. © Мамдаринка / VK
- Где-то год или полтора назад мне приснился сон, как будто я лежу в больнице. Мне сделали операцию совсем пустяковую, такие в больницах даже не делают. А пару недель назад мне приснилось, что я снова в больнице, читаю свою историю болезни, где написано о той самой операции. © Капитан Джек Воробей / ADME
- Проснувшись, сразу дала мужу в бок. Потому что мне приснилось, что мы развелись уже довольно давно. У него новая жена, я одна. Лет нам под 60. Отношения нормальные, обид нет. Но я планировала, что дети с семьями приедут ко мне на Новый год, а он их переманил! И я одна торчала в доме! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- В ночь, когда сердце моего отца внезапно остановилось, он пришел ко мне во сне, и сказал, что ему нужен металлический гроб. Подчеркнул, что именно металлический. В это время я была далеко от дома, и этот сон прервал звонок телефона. Это было раннее утро, звонила мама, я тогда сразу поняла, что что-то не так...
Еще случай. В ночь, когда мой дядя утонул в реке, мне снился сон, что его квартира заполнена водой. Я не могу объяснить такие сны логически. Ничто не предвещало эти печальные события. И для меня это непонятно и страшно. Но, к счастью, я редко вижу сны. © Lola Palmer
- Приснился мне как-то сон, что я залезла в пододеяльник и оказалась в прошлом. Захожу во сне в какой-то дом, а там — мама молодая с папой и мой младший брат в пеленке у них на руках. А на стуле рядом сидела я маленькая, лет трех, грустная. Я посадила малышку себе на колени и стала рассказывать ей, какая она красивая вырастет. А когда проснулась, подумала, как же хочется такой пододеяльник времени иметь под рукой! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Мне недавно приснилось, что в магазине вместо карты расплачиваюсь живым мадагаскарским тараканом. Я его пытаюсь приложить к терминалу, а он стучит ножками, усиками двигает и порывается бежать по кассе... Все стоят, ждут... © Rotifera / Pikabu
- Мне на 2-м месяце беременности приснилась девочка. Светленькая, кареглазая малышка, которая тянулась ко мне на руки. Я проснулась в слезах, разбудила мужа, что у нас будет девочка. Но через 2 месяца на УЗИ сказали, что ждем пацана... Я расстроилась. Но не из-за пола, а потому что до того верила в вещие сны. Родила здорового мальчика. Через 3 года забеременела снова. Родила дочь и сейчас она подрастает копией той девочки, которая приходила во сне... Что же это за такое послание из будущего было? © Мамдаринка / VK
- Одно из самых необычных сновидений было 7 лет назад. Сплю, сон вижу вроде, потом резко черный «экран» и цифры, как на электронных часах — зеленые такие, которые палочками показывают время. На часах 6:43. Глаза открываю, смотрю время — 6:43. Потом на следующий день опять та же история, сон, черный экран — 6:43, опять проснулась, время смотрю — 6:43. В чем прикол был, так и не поняла. © Картофель по 25 / ADME
- Перед далекой поездкой мне приснилось, что я забыла взять с собой деньги. Ясно видела свою растерянность, потом решила попросить немного взаймы у гида. Утром рассказала сон мужу, он посмеялся и сказал, что прямо сейчас положит деньги в кошелек, а кошелек — в дорожную сумочку... Так у нас сразу по приезду кошелек украли... И я попросила у гида деньги, точно, как и во сне. Но поездка все равно получилась чудесная. © Анна Гадирова
- Много лет назад у меня умерла кошка. А она любила всегда у меня в ногах спать. Ну и одну ночь я сплю, уже после ее похорон. И четко чувствую, что она укладывается и спит в моих ногах. Я думала, приснилось, и спросонья так изо всех сил смотрю в ноги, вижу, реально спит моя Нюська. Ну, думаю, как хорошо, что то, что она умерла — это только сон. А утром проснулась, а Нюськи моей нет. Ночью не знаю что было. © Анна Лавренова
- Мне снилось, что я научилась со своей кошкой телепатически общаться. Она мне сказала: «Наконец-то я дождалась, когда ты этому научишься. Теперь можешь спросить меня, что тебе интересно». Я спросила: «Правда ли, что кошки видят тонкие сущности, которые недоступны человеческому глазу? И живут ли у нас такие?» Она подтвердила и тут же начала глазами следить за чем-то. Мне стало жутко и я проснулась.
А предшествовал этому сну наш переезд в новую квартиру. Кошка у нас болтливая очень, ходит и всегда курлык да курлык. Но в новом жилье замолчала. Мы смеялись, мол, это потому, что домового на новую квартиру не взяли с собой, вот и не с кем ей поговорить. Ну и ради прикола, когда наведались в старую квартиру, сказали: «Домовой, поехали с нами». Смех смехом, но кошка после этого снова заговорила. © Irina Eryomenko / ADME
- Периодически снится, что я нахожусь в школе. Нужно сдавать какой-то экзамен, а я к нему не готова. Причем, я уже закончила универ и вернулась в школу, чтобы там еще год проучиться. Я начинаю паниковать, мол, никуда я не пойду, сдавать ничего не буду, у меня уже один аттестат есть, зачем мне вообще школа после универа? И почему я не могу сразу на работу пойти?
Детали снов меняются, но вот этот общий смысл всегда один и тот же... Надоело уже... © Elena / ADME
- Был у меня в детстве хомяк. Как-то сбежал из клетки, прогрыз дыру в тогда еще деревянных полах и ушел под пол. Слышно, что бегает там, а наверх не выходит. Столько-то времени так продолжалось, потом родителям надоела эта дыра и они сказали, что завтра ее заделают. Я в слезы, как можно живого хомяка замуровать?! Но родители были непреклонны. И вот глубокой ночью снится мне, что хомяк вылез из этой дыры. Я тут же просыпаюсь, бегу на кухню, где была дыра. Включаю свет и вижу как из нее лезет наш хомяк. Я его хватаю и в клетку. Хэппи энд! © Вероника / ADME
- У меня часто бывают вещие сны. Вот, к примеру, снится мне деревянный дом, будто я там живу. Вдруг вижу большую белую крысу размером с собаку. И думаю: «Не может быть! Как это вообще?» Во сне чувствую полную растерянность. Через 2 дня стою, мою голову над ванной, тут меня по имени окликает соседка, с которой у нас контры. Стоит прямо за моей спиной. Оказалось, она зашла посмотреть, что же в нашей детской мешает ей спать, якобы, что-то у нас шумит постоянно. А у меня такая же реакция на нее, как во сне на крысу, один в один. Это она ко мне во сне в образе белой крысы явилась. В реальности у нее белые волосы. Она зашла в нашу квартиру без спроса, ребенок ей дверь открыл, она его в сторонку и пошла ко мне. © Шоколадный кравасан / ADME
- Мне было 16. Я только начала встречаться с парнем, видела в нем идеал. Но как-то снится мне, что я еду в автобусе, на первых рядах сижу. Позади какие-то чужие люди. А на месте водителя — мой парень. Двери автобуса открыты и тут прямо на ходу меня начинает сдувать наружу. И почему-то только меня, остальные спокойно сидят и как будто этого не замечают. Парень поворачивает голову и произносит холодным тоном: «Тебе пора на выход». Спустя пару дней он и вправду попросил на выход из его жизни. © Витамин С / ADME
- Когда ребенок был маленький, я долго жила в режиме зомби из-за постоянного жуткого недосыпа. Муж по ночам не помогал, потому что «слишком уставал на работе» (с 9 до 18 в офисе, кто ж такое выдержит, ага). И вот однажды я заснула на полу в детской, рядом с кроваткой. И приснилось мне, что я падаю с огромной бесконечной лестницы, ударяюсь о каждую ступеньку, слышу, как кости ломаются. Тут лестница заканчивается, я лежу у подножия и думаю: «Теперь меня увезут в больницу, и я долго-долго буду лежать в гипсе и спать столько, сколько захочу». И такое счастье нахлынуло! А потом я просыпаюсь... Лежу на полу в детской и начинаю рыдать, потому что понимаю, что это был только сон... Сколько лет прошло, а все забыть не могу. © shanghai48 / ADME
- Был случай. Однажды проснулся с четким осознанием того, что я сочинил стихотворение во сне. Я еще подумал: «Так, мне взять ручку и записать или я его хорошо помню, ведь только что сам сочинил?». Повторил его без единой ошибки и лег спать дальше. А проснулся и не смог вспомнить ни строчки. © Le Me / ADME
- Мне иногда снятся, на первый взгляд, бредовые сны, но когда начинаю их анализировать, оказывается, что это мое подсознание так перемешивает различные ситуации из жизни. Вот, например. Я одно время работала с деньгами, а сейфа на работе не было, приходилось складывать деньги в обычный выдвижной ящик стола, который даже не запирался. Я говорила шефу, что нужен сейф, но он как-то не реагировал. И тут вдруг приходит и говорит: «Все, заказал я сейф, завтра будет». Я думаю: «Надо же, сейф будет, какое счастье».
Вышла с работы, иду и думаю, что надо купить продукты на оливье. По дороге встретила бывшую одноклассницу, давно не виделись, поболтали. И вот ночью снится мне сон. Вижу огромный сейф, размером со шкаф. Открываю, а там сидит та самая одноклассница с миской оливье. Вот вроде бредовый сон, а с другой стороны все логично. © Вероника / ADME
Кстати, советуем прочитать нашу статью и узнать почему нам снятся кошмары и разные странные сны.
AdMe/Народное творчество/20+ человек рассказали истории, которые хочется подытожить фразой: «Да, приснится же такое!»
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