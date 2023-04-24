20 человек рассказали, как столкнулись с такими совпадениями, что глазам не поверили

Иногда в жизни случаются такие идеальные совпадения, что поначалу кажутся нереальными. Например, когда узор твоего наряда повторяет узор на тарелке в кафе или когда твоя собака выглядит точь-в-точь как пес на упаковке ее любимого корма. Такие случаи заставляют людей улыбнуться и рассказывать о них всем вокруг.

1. Цвет неба совпал с цветом местного супермаркета

2. «Продавал свой диван через интернет. Приехал парень, купил, загрузил в свою малолитражку и уехал. А потом прислал это фото»

3. «Эта тарелка идеально подошла к топу моей дочери»

4. «У кого-то в спортзале такой же уродливый замок, как и у меня (только поменьше)»

5. «Мои собаки легли в одинаковой позе»

6. «Смотрел „Очень странные дела“ и увидел почти такой же вязаный плед ручной работы»

7. «Картина? Какая картина?»

8. Почти идеальное совпадение

9. «Нашла эту бусинку, когда подметала пол. Подумала: „Ой, мой браслет порвался“. Но оказалось, что он целый»

Может, кто-то взял ваш браслет, порвал его, а затем заменил бусину без вашего ведома? Потому что все это как-то странно. © slvrcofe21 / Reddit

Практически невозможно, так как я ношу его почти 24/7 с тех пор, как купила. Если я и снимаю браслет, когда готовлю или принимаю душ, то он всегда лежит рядом со мной на столе. К слову, я его не снимаю, даже когда сплю... Так что, должно быть, тут постарались инопланетяне. © missmxxn / Reddit

10. «Принт на футболке моей девушки совпал с обивкой диванов в ресторане»

11. «Левый камень мы нашли много лет назад на пляже, а правый — сегодня в лесу»

12. «Мой лак для ногтей идеально сочетается с футляром для очков моей дочери»

13. «Рисунок на одежде моей подруги повторил оформление этого стакана для кофе»

14. «Моя собака-метис выглядит точно так же, как этот пес на упаковке с кормом»

15. Посмотрите, как совпали эти линии

16. «Номер моего заказа совпал с номерком на рекламной вывеске»

17. «Давно нашла на пляже тот кусочек, что справа. А спустя 2 месяца на том же пляже обнаружила осколок, что слева»

18. «Стельки моих тапочек оказались одного цвета с ковриком»

19. «Кто-то припарковал „мою“ машину рядом с моей машиной»

20. «Я ношу кольцо, которое мне подарила мама, а ей — ее бабушка. Но сегодня во время уборки я нашла точно такое же, с такими же надписями»

«Я спросила у мамы, она удивилась и сказала, что у нас в семье было только одно кольцо. Его она как раз и подарила мне, потому что сама унаследовала его от моей прабабушки. Мои бабушка и дедушка подтвердили, что не существовало дубликата этого кольца, у них просто не было финансовых средств, чтобы сделать дубликат на заказ. Мало того, я нашла это кольцо в коробке с моими кольцами, которые я регулярно просматриваю, и никогда раньше не видела его там. В общем, так жутко...»