20 человек рассказали, как увидели что-то странное, что до сих пор никак не могут рационально объяснить
Люди обычно не верят в то, с чем сами никогда не сталкивались, например, в привидения, вещие сны или парящие над землей яркие шары. А вот те, кто своими глазами видел что-то странное и необъяснимое, уже не будут такими категоричными. Ведь они всегда будут, покрываясь мурашками, вспоминать случаи, которым они до сих пор не могут найти объяснение.
- У моего бывшего парня диагностировали шизофрению. Он рассказывал, что видит и слышит странных существ или людей. А летом ночью, когда мы ехали домой, он несколько раз посреди дороги видел большое темное «существо», которое куда-то шло. Он в панике останавливал машину, будил меня (я всегда засыпала по дороге домой) и показывал мне на это существо. Но я ничего не видела и говорила ему, что, скорее всего, это его шизофрения. Но одной ночью по дороге домой я не спала и сама увидела эту чертову тварь. У него было тело огромного медведя, длинные лошадиные ноги. Казалось, у него не было шеи, он был чернее ночи и имел сияющую белоснежную чеширскую ухмылку. Я сказала: «Что за фигня?» И мой парень ответил: «Вот видишь, я давно пытался тебе сказать». Мы просто смотрели, как это нечто переходит дорогу и исчезает в воздухе. © I_Use_Games / Reddit
- Когда мне было 19-20 лет, я жил один. Однажды я проснулся посреди ночи, в комнате была кромешная тьма, но понял, что могу «видеть», будто все в помещении тонко очерчено красноватым свечением. Я закрыл глаза и ничего не поменялось — я все еще видел то же самое. Я даже закрыл глаза руками, но все еще мог «видеть» предметы с красными границами. Я встал и прошелся по дому с закрытыми глазами, и смог обойти все препятствия и даже увидеть такие вещи, как чашки на полках. Я смог взять в руки. Чуть погодя я включил свет, чтобы убедиться, что все на месте. Но когда я снова выключил свет, такой эффект уже не наблюдался. © Shaggyfort1e / Reddit
- Вскоре после смерти мамы я разбирал вещи в ее комнате. Я разговаривал вслух, будто болтал с ней. Я знал, что у нее должны быть несколько коробок с семейными фотоальбомами, но я не мог их найти и нервничал из-за этого. Я сидел на полу и громко спросил: «Где же ты оставила эти альбомы, мама?» И внезапно очень медленно сама по себе открылась дверца ее шкафа. Медленное, скрипящее движение дверцы от почти полностью закрытого до полуоткрытого состояния. Мне еще никогда в жизни не было так страшно. Я замер и посмотрел в шкаф ровно на уровень глаз и увидел там картонную коробку с надписью «Альбомы».
Я не религиозный и даже не духовный человек. Я даже попытался объяснить все каким-то дисбалансом в навешивании дверцы шкафа. Я много раз проверял, может ли дверь еще раз сама по себе приоткрыться, я покачивал ее вперед-назад, оставлял в разных положениях, но с тех пор она так ни разу сама не открылась. © Virtual-Elderberry31 / Reddit
- Я и куча других людей стояли на набережной, наблюдая за закатом. Вдруг вдоль береговой линии на высоте 50-150 метров пронесся красный шар. Потом он мгновенно остановился и помчался назад и скрылся из виду. Не было никакого шума, это не была вспышка, потому что шар летел быстро, мгновенно остановился и затем полетел обратно тем же путем, которым пришел. Несколько человек видели это, но это было еще до того, как мобильные телефоны с камерами стали привычными. © creativemind11 / Reddit
- Однажды ночью, спустя лет 9 после окончания школы, мне приснился яркий сон о моем первом парне, которого я когда-то по-настоящему любила. Нам тогда было 15 и 16 лет, мы потом повстречались примерно 3 года, а потом расстались. Так вот, мне приснилось, что я иду по людному тротуару в каком-то городе и натыкаюсь на него, идущего в том же направлении. Он плакал и попросил меня о помощи... Это было так ясно. Я до сих пор помню, как выглядели его прекрасные голубые глаза.
Не знаю, почему, но я только через пару лет позвонила его матери и спросила о нем. Оказывается, он погиб в результате несчастного случая примерно в то время, когда мне приснился тот сон. © produkt921 / Reddit
- Я не видел ничего такого странного, но слышал. Клянусь, я до сих пор иногда посреди ночи слышу дыхание в своей чертовой комнате. Это происходит несколько раз в месяц. Думаю, моя комната населена привидениями или я схожу с ума. К слову, иногда дыхание я слышу когда бодрствую. © Kai6180 / Reddit
- Мой маленький племянник указывал на картину на стене с надписью «boo!» и смеялся, как вдруг картинка упала со стены прямо на стол. © I_Use_Games / Reddit
- Мне было тогда 13. Я готовилась ко сну. Стояла перед окном своей спальни и чистила зубы, глядя в темноту. Вдруг услышала чей-то крик снаружи. Я перестала чистить зубы и прислушалась. Кто-то выкрикивал мое имя. Я замерла и продолжала вслушиваться. Потом к голосу присоединились новые голоса, все они выкрикивали мое имя и громко смеялись. Эти голоса звучали примерно 5 минут. Когда все прекратилось, я в состоянии шока пошла к родителям и спросила, не слышали они что-нибудь. Но они ничего не слышали. Хотя невозможно было не услышать, так как голоса были очень громкими. Я думаю, это была какая-то галлюцинация. До сих пор чувствую себя странно, когда остаюсь поздно ночью одна в своей комнате. © Sorry_Connection8303 / Reddit
- Примерно 20 лет назад я и мой брат увидели свет, проходящий через замурованный в стене вентиляционный канал в моем доме. Это был мощный свет, будто в канале было маленькое солнце. Раньше такого никогда не было. Мы с братом до сих пор помним тот момент. © I_Use_Games / Reddit
- Когда мне было 18 лет, я ехала домой с другом. Мы ехали по шоссе со скоростью примерно 110 км/ч. Мы часто ездили той дорогой, это большое шоссе между двумя городами, по обеим сторонам были только поля. Как вдруг я заметила, что нечто на двух ногах бежало рядом с машиной. Я видела это в зеркало заднего вида и в боковое окно. Это точно был не кенгуру, а человек. У него были длинные руки. Мой друг тоже это видел... А потом это существо просто убежало с дороги обратно в траву. Мы с другом до сих пор не находим этому объяснения. © Conscious_Society_35 / Reddit
- Я шел по тротуару в парке, в какой-то момент забрел под сосны, как вдруг через просвет в кроне деревьев упал камень весом 3-4 кг. Он отскочил, ударил по тротуару и скатился в ручей. Это самая странная вещь, которую я только видел. © RickPickle5280 / Reddit
- Мне тогда, кажется, было 14. Мы жили в красивой части очень оживленного города. Так вот, как-то я проснулся, позавтракал и стал ждать, пока мои родители спустятся вниз. Но никто не спустился. Я искал их, но не нашел. Также я не нашел своих сестер. Я вышел на улицу, но там вообще никого не было. Буквально 0 людей, и это в невероятно оживленном районе города, в выходной день. Я запаниковал, думая, что все исчезли. Чуть позднее я вернулся домой, мои родители и сестра, к счастью, были там. И они утверждали, что все время были в доме весь день. Мол, я даже видел их за завтраком. Я расплакался, потому что это ведь было неправдой. Я клянусь, что люди исчезли на полдня. Я понятия не имею, что вообще тогда произошло. © TostiBuilder / Reddit
- Однажды мне приснился сон, в котором друг неожиданно позвонил мне и сообщил очень конкретную информацию. Через 15 минут после пробуждения мне позвонили, и этот звонок повторился слово в слово, как в моем сне. Они спросили меня, откуда я знаю, что они собираются сказать. Я ответил как есть: «Потому что мне это только что приснилось». © Graygreygrey / Reddit
- Несколько лет назад мы с другом сидели у костра у меня во дворе. И прямо над нами пролетел полупрозрачный синий куб. Ни крыльев, ни пропеллеров, ни шума. Просто куб идеальной формы светло-голубого цвета, сквозь который можно было что-то разглядеть. © SeeYouOn16 / Reddit
- Мне было 20, я был дома один. Я проснулся от звонка мобильного телефона, но ответить не успел. Оказалось, номер, с которого мне только что звонили, был моим стационарным домашним телефоном. Я встал и на кухне обнаружил трубку радиотелефона. Я оглянулся, но в доме никого не было, и все двери были заперты. © unknown author / Reddit
- Лет 15 назад сидел в саду и разговаривал по телефону с папой. Вдруг увидел, как над деревьями за моим домом медленно поднялся оранжевый свет, а затем с невероятной скоростью взлетел прямо вверх. Я стоял там в оцепенении. Объяснил отцу, что я только что увидел, и он сказал, что только что видел то же самое. Мы тогда находились более чем в 150 км друг от друга. © srsly_organic / Reddit
- Представьте ситуацию. Я, 13-летняя девочка, гуляю со своей собакой по свежему снегу. Насыпало примерно 5 см снега. Вокруг никого. Вдруг я вижу большую (действительно очень большую) черную собаку. Смотрю на свою собаку, а она в ужасе пятится назад. Мы бежим домой. Через 10 минут я иду проверять, есть ли там еще эта собака (я была глупа, да). Но следов собак нет. На свежем снегу только следы мои и моей собаки. Я проверила всю территорию — нет, ничего. Это была не галлюцинация. Ведь мой пес чуть не описался, когда увидел эту черную собаку. © happy__teo / Reddit
- Это случилось с моим отцом, когда ему было 18 лет. Он был дома, спал, но внезапно проснулся около 2 часов ночи. Папа думал о своем лучшем друге, который только что ему приснился, попав во сне в беду. Отец утром пытался позвонить своему другу, но оказалось, что он погиб в автокатастрофе в 2 часа ночи, именно тогда, когда папе приснился тот сон. © wright007 / Reddit
- Я тогда был в 6-м классе. Однажды я находился в полуразрушенной части дома моих предков и просматривал складские вещи (разбирал старые книги, письма, альбомы для вырезок). Клянусь, я внезапно в окне увидел брата моего прапрадедушки, которого я до этого видел только на старых фотографиях. Он кричал мне, чтобы я скорее убирался. Я испугался, выбежал, и тут же вся крыша рухнула. © Jolarpet / Reddit
- Я тогда был студентом. Это произошло на уроке химии. Я внезапно услышал, как позади меня разбился химический стакан. Я от неожиданности подпрыгнул, но никто вообще никак не отреагировал. Несколько человек посмотрели на меня странно. Оказывается, ничего не разбивалось. Но через 30 секунд кто-то уронил и разбил мензурку позади меня... © someguywithahat / Reddit
Согласитесь, что некоторые подобные вещи бывает крайне трудно объяснить. Особенно если одно и то же явление видели несколько человек. Вот еще 14 необъяснимых и загадочных случаев, о которых рассказали пользователи интернета.
AdMe/Народное творчество/20 человек рассказали, как увидели что-то странное, что до сих пор никак не могут рационально объяснить
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