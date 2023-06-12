20 человек рассказали, как увидели что-то странное, что до сих пор никак не могут рационально объяснить

Люди обычно не верят в то, с чем сами никогда не сталкивались, например, в привидения, вещие сны или парящие над землей яркие шары. А вот те, кто своими глазами видел что-то странное и необъяснимое, уже не будут такими категоричными. Ведь они всегда будут, покрываясь мурашками, вспоминать случаи, которым они до сих пор не могут найти объяснение.