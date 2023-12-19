20 человек рассказали, как женились по любви, и эти истории теплее всех кружек чая на земле

У каждой пары своя история любви. Кто-то встретился со своей половинкой совершенно случайно за тысячи километров от родного дома, другие будущие супруги были знакомы буквально всю жизнь. Но далеко не все пары умудряются сохранить нежную привязанность и сильные чувства друг к другу, невзирая на все трудности и размолвки.