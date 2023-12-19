20 человек рассказали, как женились по любви, и эти истории теплее всех кружек чая на земле
У каждой пары своя история любви. Кто-то встретился со своей половинкой совершенно случайно за тысячи километров от родного дома, другие будущие супруги были знакомы буквально всю жизнь. Но далеко не все пары умудряются сохранить нежную привязанность и сильные чувства друг к другу, невзирая на все трудности и размолвки.
- Свою вторую половинку я встретил на работе в школе. Как-то в шутку кинул коллеге его документы через весь класс, а они вообще в другую сторону улетели. И тут одна язвочка комментирует: «Ну ты и мазила». Через пару недель я рискнул пригласить эту барышню на концерт и она в минуту слабости согласилась. В следующем году мы празднуем золотую свадьбу и, кстати, она ни йоту не утратила своей ехидности. © MadPat / Reddit
- Познакомился со своей женой в кафе. Сидел, слушал музыку, тут в зал вошла шикарная блондинка и мы неожиданно хором пропели последние строчки песни. Девушка мне улыбнулась и я моментально понял, что наконец-то встретил свою любовь. © Ricky Tack /Quora
- Встречался с девушкой пару лет, все было хорошо, но мысли о браке мне даже в голову не приходили. И тут я как-то заболел: температура, все радости, валяюсь пластом. Любимая меня ни на секунду не оставляла, бегала за лекарствами, кашеварила, моих собак выгуливала. Как-то вечером она приготовила нам пару бутербродов, включила киношку, да и прикорнула рядом со мной. Тут меня и осенило: какой же я дурак, что до сих пор ей предложение не сделал. Через пару месяцев мы обручились, а недавно наконец поженились. Сейчас она лежит простуженная рядом со мной, и я собираюсь приготовить ей суп. В нашей жизни было много чудесных моментов, но вот эти, пожалуй, самые важные из них. © navywill88 / Reddit
- 9 лет назад познакомилась с парнем в сети. Две недели мы переписывались, а потом договорились встретиться. Помню, как я испугалась, что, возможно, не окажусь дамой его мечты. Но после этого свидания было так хорошо на душе, словно мы действительно две части одного целого. Вскоре мы сняли наше первое жилье — малюсенькую комнату в общаге. А дальше как завертелось. Мы переезжали 6 раз, но вот уже полтора года живем в своей квартире. Я пишу это у кроватки нашего сына, завтра ему 3 месяца. Желаю каждому, кто отчаялся найти любовь, обрести ее и стать счастливым. © karawellaidet / Pikabu
- Мой брат после развода получил опеку над детьми. Два года ни с кем не встречался, не до того было: занимался всякими родительскими делами. Как-то приходит его сын из школы с запиской от учительницы. А там такое: «Если я вам нравлюсь, давайте встретимся в 9 вечера у школы под флагштоком». Брат немного испугался, но все-таки решил пойти на свидание. Подъезжает к школе и видит учительницу, а в руках у нее желтый стробоскоп. Оказывается женщина испугалась, что брат не найдет ее на темной парковке. Они женаты уже 25 лет. © bigguy62 / Reddit
- Познакомился с женой в стародавние времена. Поначалу мы были просто друзьями, так как жили на расстоянии больше 1000 км друг от друга, и даже не думали, что когда-нибудь встретимся. К тому же оба переживали тяжелый развод. Вдруг мне на работе предложили перебраться в другой город, который был всего в 20 минутах езды от ее дома. Решили с барышней все-таки увидеться и это была любовь с первого взгляда. Мы прожили вместе 16 лет, и до последнего момента она оставалась моим лучшим другом. © Gary Mason / Quora
- После окончания колледжа я работал официантом и жил с отцом. На тот момент родители давно были в разводе и папа встречался с женщиной, которую я просто терпеть не мог. Однажды обслуживал я столик, за которым сидело 6 женщин. Как обычно спрашиваю, могу ли я еще им что-то предложить и тут одна барышня выдает: «А не завалялся ли у вас высокий красавец брюнет?» «Нет, последнего мы продали с порцией ребрышек». Она продолжает: «А может хоть есть низенький и лысенький? Я не привереда.» Даже не знаю почему, но я ей сказал: «И такого нет, но я могу вам дать телефон моего отца». Перед уходом она оставила мне свой номер, папа ей позвонил и позвал на свидание. После этого они счастливо прожили вместе 20 лет. © WholyForkingShrtball / Reddit
- Бабушка как-то рассказала, как они с дедушкой познакомились. Дед работал неподалеку от ее дома и бабуля вечером выходила на крыльцо, чтобы хоть разок на него взглянуть. Дедушка обратил на это внимание, и однажды просто подошел прямо к бабушкиному забору и передал ей цветок. После этого они пошли гулять, и началась их история любви. Слушала я бабушку и завидовала. Хочется мне когда-нибудь тоже пережить такое. © Палата № 6 / VK
- Забежал я однажды в больницу навестить маму и увидел очаровательную студентку- медсестру. Мы немного поболтали и я ушел домой. А позже мама мне позвонила и передала номер девушки. Прошло 30 лет и мы с той медсестрой все еще вместе. © jimo95 / Reddit
- К нам в дом заехал новый сосед. Я его поначалу даже не замечала, хотя позже парень признался, что пытался флиртовать со мной напропалую. Все изменила встреча у общих друзей, которою мой будущий муж смог-таки устроить. Мы прожили вместе 20 чудесных лет, пока он не покинул меня. И я очень жалею, что не повстречала любимого раньше, ведь тогда бы у нас было больше времени. © 907puppetGirl / Reddit
- Я познакомилась со своей второй половинкой еще в детстве — это был двоюродный брат моего лучшего друга. Потом мы долгое время не виделись и столкнулись совершенно случайно на семейной встрече. Я в него тут же влюбилась, но у меня на тот момент были отношения с другим парнем. Так что, когда мой избранник начал за мной ухаживать, я жутко смутилась и призналась, что несвободна. На следующий день я порвала со своим тогдашним бойфрендом, мы начали встречаться с любимым и с тех пор не расставались даже на день. © Momof5 / Quora
- Познакомился со своей будущей женой в супермаркете. Как сейчас помню, она ходила между рядами в мешковатой футболке и комбинезоне. Девушка была такой милой, что я просто не мог к ней не подойти. Через 3 месяца мы уже встречались, а через 8 поженились. Это случилось 20 лет назад. Супруга до сих пор шутит, что в супермаркете можно найти все что угодно, даже жену. © ThePhiff / Reddit
- Мы с моей женой вместе учились в универе. В одной группе. Но два полных года ходили на одни и те же лекции, сидели за соседними партами и не замечали друг друга. Так оно продолжалось до середины третьего курса. Все изменил набор мелочей, шедших друг за другом. В итоге к началу зимы мы уже переписывались, а где-то с начала весны начали официально встречаться. Женаты 6 лет, подрастает дочка. Бывали и недопонимания, и обиды, куда уж без этого. Но мы вместе и любим друг друга. © AutumnWayfarer / Pikabu
- Мы с женой встретились за 2400 км от дома, в какой-то глухой дыре. А познакомились мы на свидании вслепую, которое устроил ее коллега. Вместе уже 35 лет и иногда я задумываюсь, сколько же всего случайностей должно было произойти, чтобы мы в результате нашли друг друга. © Unknown user / Reddit
- Мы с мужем познакомились на работе, подружились, съехались, поженились и теперь вот вместе стареем. Уже седые, морщинистые и толстые. Заметила, что отличаемся от других семейных пар уважением друг к другу. Например, мой муж не пьет кофе, а я не представляю себе утро без чашки этого напитка с молоком. И муж каждый вечер проверяет, чтобы в холодильнике было молоко для меня, в шкафу кофе, а кофеварка работала. А я знаю, что ему нужно после ужина полчаса полежать спокойно на диване. И в это время я в наушниках занимаюсь своими делами и слежу, чтобы ничто его не потревожило. Не сказала бы, что у нас когда-то была прямо любовь или страсть, скорее тихая дружба, забота, поддержка и уважение. © PinkUnicorn111 / Pikabu
- Встретила своего мужа 30 лет назад на свидании вслепую. Познакомиться нам предложил мой брат. Когда мой будущий супруг позвонил в нашу дверь, я ему открыла и моментально влюбилась. Ровно через год мы поженились, а через 7 лет в нашей семье уже было четверо детей. А все остальное — это уже история. © Mamma Mamma / Quora
- Познакомился с женой на первом курсе университета. Увидел ее как-то возле аудитории, где мы вместе проходили курс естествознания, и уболтал сесть со мной на последней парте. Курс я в результате провалил, зато счастливо женат уже больше 30 лет. © drkesi88 / Reddit
- У меня машина сломалась прямо на дороге, пришлось в ближайшую мастерскую звонить. Прислали ко мне рукастого парня, он все быстренько починил. Мне так понравился этот мастер, что я стала придумывать, как бы нам с ним снова встретиться. В результате купила в магазине отвертку, явилась к нему в мастерскую и заявила, что парень забыл ее в моей машине. Кажется, мастер меня раскусил. Но, учитывая то, что мы женаты уже 30 лет, ему, видимо, понравилась моя изобретательность. © Paraverous / Reddit
- Мы с одни мужчиной оказались на соседних местах во время авиаперелета. Случайно разговорились и выяснили, что, оказывается, у нас есть общие знакомые — его отец преподавал в колледже, где я училась. Поэтому я и разрешила попутчику подбросить меня до дома. И вот будущей весной мы отмечаем 35-летие свадьбы. © Neenknits / Reddit
- Мама и папа познакомились в гостях у общей приятельницы, причем совершенно случайно. Дело в том, что папа ходил к подруге мыться, потому что ванны у него в квартире не было. И вот как-то раз папуля прижав к груди мыло и шампунь вваливается к приятельнице, распахивает дверь в ванную и в шоке видит там незнакомку в одном полотенце. Оказывается, у мамули отключили горячую воду на 2 недели и она тоже пришла к подруге ополоснуться. Это знаменательная встреча произошла 50 лет назад и родители до сих пор вместе.
Бытует мнение, что мужчины меньше женщин расположены к романтике и зачастую не торопятся сделать предложение руки и сердца. Но эти трогательные истории опровергают такое представление.
AdMe/Народное творчество/20 человек рассказали, как женились по любви, и эти истории теплее всех кружек чая на земле
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