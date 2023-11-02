20 человек поделились воспоминаниями о том, на что они потратили свою первую зарплату
После первой зарплаты кажется, что уж теперь-то ты богат. Это только потом приходится платить за жилье и продукты и ты понимаешь, что денег нужно еще больше. Но чтобы отметить тот знаменательный момент, когда впервые самостоятельно заработал, многие люди приобретают себе нечто особенное. И потом хранят это десятилетиями.
- Школьницей раздавала листовки. Мама сказала, чтобы я потратила первую зарплату как хочу. Увидела зоомагазин, зашла, а дальше все как в тумане. Домой я пришла с мадагаскарским шипящим тараканом. Стоил он ровно всю зарплату. Родители, конечно, впечатлились моей покупкой. Таракашку поместили в банку, надели крышку с дырочками, дали ему хлеба, воды и смирились. Потом папа достал откуда-то аквариум, и у таракашки началась новая, спокойная жизнь.
И вот однажды я решила его покормить, открыла аквариум и закричала. Оказалось, что таракан — девочка. Тараканы живородящие, и это довольно мерзко на вид. Их было много. Очень много. Около 50. На такой маленький аквариум — зрелище не для слабонервных. На выручку пришла мама, и жизнь стала не такой страшной. Они выросли и стали прикольными. Жили у нас больше года. © lapki.lapki / Pikabu
- Помню свою первую зарплату. 2013 год. Спустя месяц летней работы на грибной базе мне выдали деньги. У меня застучало сердце и начали трястись руки. Я заработал за месяц больше, чем отец. Да, я работал почти без выходных. Но сам факт! С 15 лет я полностью себя обеспечиваю. На эту зарплату я купил себе новый мопед и немного вещей к поступлению в техникум. © Fantazyor1711 / Pikabu
- Мне было 17. Я вставал в 5 утра, шел к открытию метро, несколько остановок до вокзала, чтобы сесть на электричку и 50 минут ехать за город. А там всего 4 км пешочком в горку — и уже на работе. Там я надевал выданную мне спецовку и шел помогать слесарям и водителям чинить грузовики. Прямо на улице — в дождь и снег, потому что гаражей или каких-то боксов не было предусмотрено. Как и отопления, горячей воды и вообще каких-либо нормальных условий. С первой зарплаты я купил себе аудиоплеер, который скрашивал мне этот депрессивный кусок жизни длиной в 8 месяцев и всегда был со мной. Просто пришел в фирменный магазин, взял у продавца список плееров и ткнул пальцем в самый дорогой. Конечно, он уже давно устарел и не используется по назначению, но жив-здоров и по-прежнему со мной. Вот он. © Mr.SLV / Pikabu
- Я на свою первую зарплату тоже купила плеер кассетный. А потом мне 3 месяца совсем не платили, я написала генеральному требование, получила зарплату за 3 месяца и купила обалденную косуху, которая до сих пор со мной. © Huanita.Yobst / Pikabu
- Первая работа у меня была в 15 или в 16 лет, точно не помню. Летние каникулы отработал на заводе. Это когда 2 месяца нет выходных и каждый день хочется кричать. Каждый вечер представлял, как куплю здоровый букет цветов и девушке подарю. Еще в кино сходим. И на все это я сам заработал! Каникулы заканчивались, я вернулся, мать говорит, мол, сын, у нас в семье сложная финансовая ситуация, ты можешь одолжить денег? Конечно, я все отдал: не мог не отдать. Все отдал, кроме денег на цветы и кино. И вот я такой красивый, с цветами, прихожу к ней в гости, а она мне с порога выдает: «Пока тебя не было, я познакомилась с парнем, нам надо расстаться». © Amnezka / Pikabu
- Я, наверное, единственный балбес, который на первую зарплату купил 3 кг конфет «Мишка косолапый», исполнив таким образом детскую мечту. Съел 3 штуки, и потом они у меня просто лежали месяца 2. © CTEPX107 / Pikabu
«А вот моя первая зарплата»
- Мне было 12 лет, и отчим считал, что карманные деньги я должна себе сама заработать. Так что каждый день после того, как я возвращалась из школы и делала уроки, я шла на производство в цех, который отчим открыл на территории маминого дома (пристроил отдельное здание). Кроила и оверлоком обрабатывала шкуры, подкладку для шапок и т. д. На первую зарплату я купила двухтомник «Унесенные ветром». В итоге до своего 18-летия я собрала целую библиотеку в 400 книг на деньги, заработанные в цехе. © BettyLy / Pikabu
- Вспомнил свою первую зарплату. Мне было 8 лет, и появились поблизости богатые соседи, которые строили дом, и им нужно было выкопать пруд. Вот нас с пацанами примерно такого же возраста наняли под это дело. Копали пруд часов 6–7. Заплатили нам. Помню, как радовался и купил себе пластиковые часы с калькулятором и лимонад с мороженым. Прихожу домой счастливый и хвастаюсь покупкой, говорю, что сам заработал. Думал, похвалят и скажут, какой я молодец. В итоге получилось так, что я сидел и слушал, какой я плохой, что потратил деньги на себя, и что я должен был купить что-нибудь для семьи. Вообще они у меня хорошие, но вот в детстве случались такие заскоки, которые до сих пор в памяти. © Unknown author / Pikabu
«Первая зарплата была потрачена без раздумий, ибо сложно думать на перспективу в 6 лет. Купили ведро черешни, железную дорогу, а остальное маме отдал»
- Еще школьницей устроилась летом на подработку к маме на завод. Платили копейки, но мне и это казалось хорошим барышом. В итоге за 3 месяца и 3 зарплаты я купила себе туфли из настоящей кожи — грубые, тяжелые. По классике мерила на рынке на картонке. Еще купила механические часы, до сих пор храню, только они уже не ходят. Ну и напоследок гульнула: химию мелким барашком на всю голову сделала, потом 6 лет волосы отращивала. В то лето первый и последний раз чувствовала себя по-настоящему взрослой. © DizJulLa / Pikabu
- С подружкой летом после школы решили подработать в детском лагере поломойками. С утра вдвоем мыли 3-этажный корпус — и весь день были свободны. Отличная работа была.
На заработанное купила несколько новых красивых трусов. И продуктов домой. И, собственно, насколько помню, зарплата закончилась. © Aisa48 / Pikabu
- Мне 17 лет. Я мою посуду 6 дней в неделю, а еще на полставки мою пол в столовой. После первой получки твердо решаю, что куплю магнитофон. Мечта была: у всех моих ровесников магнитофоны были, а у меня нет. Захожу в универмаг и... покупаю зимние ботинки и утюг. Потому что утюга и ботинок у меня тоже не было. А магнитофон купила потом, года через 2. © ***y777 / Pikabu
- Моя мама никогда не красилась, не ходила в платьях, не делала прически. Маникюр? Что вы! Решила сделать ей подарок и с первой зарплаты отвела ее в салон. Ногти, массаж, прическа и макияж. Праздник прошел на ура, но я до сих пор помню, с какой злостью она заявила, что я зря потратила деньги и вообще зря пристала. © Подслушано / Ideer
- Когда получил первую зарплату, по дороге домой купил много разного хлеба. Все время думал, пока шел домой: «Дорогая судьба, сделай так, чтобы я всегда зарабатывал достаточно и моя работа приносила мне стабильный и хороший доход». Хотя первая зарплата была до смешного маленькой, мне едва хватало на поездки на работу и на обеды. И вот теперь, спустя много лет, я работаю начальником отдела, зарплата выше среднего. Работал для этого много и упорно. И до сих пор вспоминаю этот вечер и свои мысли, с надеждой обращенные в будущее. © Подслушано / Ideer
- В 14 лет я на свою первую зарплату купила не маме подарок, хотя она вкалывала, воспитывая нас с братом одна, не отцу (тем более), не брату, не бабушкам, а себе. Я купила себе линзы! Чтобы видеть, что пишут на доске в школе, чтобы узнавать друзей на улице, чтобы обнаружить, что у деревьев, оказывается, есть листья, а не одна сплошная крона, как на рисунках в детстве. Все знали, что у меня плохое зрение (как у отца), но никто никогда ничего не делал. Рецепты на очки были, да только они просто оставались лежать без дела. © Подслушано / Ideer
- Я с первой зарплаты купил новый матрас. Как ни крути, во сне мы проводим треть жизни. Лучшая инвестиция. © VicTortaZ / Reddit
- С первой зарплаты на своей первой настоящей постоянной работе купила себе шикарные туфли на высоком каблуке, о которых мечтала уже несколько месяцев. Это было 7 лет назад, они до сих пор со мной, и до сих пор я их просто обожаю. Причем стоили они не так уж много ($ 35-40), но в то время это было для меня достаточно прилично. © Explain_your_sneeze / Reddit
- А я купила 4 кг корма премиум-класса для кошек, первую приличную помаду и кусочек самого изысканного шоколадного торта, который смогла найти. © meowchiha / Reddit
- Cразу после моей первой настоящей зарплаты мы пошли в цирк. Помню, как в детстве ходили с родителями в цирк и я хотела одну из этих дурацких светящихся игрушек, но они всегда говорили: «Даже не думай, это слишком дорого, оно того не стоит». Поэтому, естественно, я заплатила $ 24 за светящуюся штуку в виде слона. © T-Flexercise / Reddit
Просто так зарплату не дают: к сожалению, для этого нужно выходить на работу. И есть немало людей, чей первый оплачиваемый труд подарил им целый ворох приключений.
AdMe/Народное творчество/20 человек поделились воспоминаниями о том, на что они потратили свою первую зарплату
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