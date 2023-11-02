20 человек поделились воспоминаниями о том, на что они потратили свою первую зарплату

После первой зарплаты кажется, что уж теперь-то ты богат. Это только потом приходится платить за жилье и продукты и ты понимаешь, что денег нужно еще больше. Но чтобы отметить тот знаменательный момент, когда впервые самостоятельно заработал, многие люди приобретают себе нечто особенное. И потом хранят это десятилетиями.