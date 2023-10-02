20+ человек рассказали о странных татуировках, какие они только видели

Как правило, люди ответственно и обдуманно подходят к выбору татуировки. Кропотливо продумывают сам рисунок, тщательно выбирают толкового мастера. Но, глядя на некоторые татуировки, кажется, что их владельцы даже не парились, что у них будет набито, где и как.

У одной старушки была татуировка животного на всю спину. Под ним надпись: «Львы навсегда» и две даты (дни рождения ее и сестры). У меня духу не хватило сказать ей, что у нее на спине тигр. © Bearacolypse / Reddit

две даты (дни рождения ее и сестры). У меня духу не хватило сказать ей, что у нее на спине тигр. © Bearacolypse / Reddit У моей начальницы есть татуировка с китайским иероглифом, набила она ее в 18 лет. Сам иероглиф означает одно слово — «итальянский». © justcurlythoughts / Reddit

Одноклассница набила иероглифы, всем говорила, что надпись означает «высокая принцесса». Через год с нами стал учиться парень из Китая, он сказал, что правильный перевод «принцесса-свинья». © Webstrannik1 / Pikabu

До сих пор гадаю, что это было, но не подходить же было спрашивать. У девушки на ноге набит чайник. Просто чайник, с крышкой, ручкой, паром из носика. Стояла я на остановке, рассматривала этот чайник, искала скрытый смысл, пока автобус не подошел. © Маша Колтунова / ADME

«Как считаете, моя лошадь действительно выглядит ужасно?»

«Я бы назвал ее лягушка-лошадь». © DisasterBeginning889 / Reddit

У бывшего парня на груди наколот волк. Выглядит ужасно: глаза в кучку, морда какая-то толстая и почему-то из меха торчат сосны. Зачем он это сделал, мне непонятно. © GabriellaJeremiah / Reddit

Бывший муж сделал тату на спине — огромный грузовик с логотипом своей компании. Детальный, даже видно номер телефона на боковой стороне тента. А ведь он даже не водитель, работает оператором из дома. © LoveDietCokeMore / Reddit

Знал одну женщину, которая по всему телу набила много маленьких тату в виде божьих коровок. Каждая коровка символизировала кого-то из членов ее семьи. Выглядело это все ужасно, будто опухоли какие-то. На божьих коровок вообще ни разу ни похоже. © RedHeadedStepDevil / Reddit

«Моему приятелю сегодня сделали такую татушку»

У друга моего двоюродного брата пониже спины набита фраза «Твое имя». Он ходит по кафешкам и спорит с людьми, мол, у меня есть татуха с твоим именем. Зарабатывает приличные деньги. © TheBrutalLad / Reddit

У меня был одноклассник с фамилией Стронг (англ. strong — «сильный», прим. ADME ). В 18 лет он набил на груди фразу «Only the Strong survive» («Выживают только Сильные»), да вот только мастер сделал ошибочку. На груди у парня написано: «Only the Strang survive». © pearsmir13 / Reddit

фамилией Стронг (англ. strong — «сильный», прим. ). В 18 лет он набил на груди фразу «Only the Strong survive» («Выживают только Сильные»), да вот только мастер сделал ошибочку. На груди у парня написано: «Only the Strang survive». © pearsmir13 / Reddit Мастер рассказывал, что к ним в тату-салон ходил парень, который хотел, чтобы все родинки, веснушки, вообще любые отметины на теле были обведены в кружок. Однажды он сбрил бороду, а там родимое пятно или что-то такое. Так он в тот же день прибежал в салон с требованием сделать вокруг татушку. © HarisAhmed95 / Reddit

«Мой 18-летний брат сделал тату в честь своей девушки, с которой встречается всего 3 недели».

Однажды к нам в салон пришла женщина в положении. Хотела, чтобы мы ей на спине набили предполагаемую дату родов (она на 8-м месяце была). Мастер поначалу отказался, но в итоге сделал тату у нее на шее. © C-Horsey / Reddit

Я тут недавно в больнице лежала. Привезли меня на операцию, я вся трясусь. Ужас, короче. Пожилая медсестра берет мою руку, чтобы поставить катетер, и так искренне говорит: «Ой, как красиво!». А у меня там космический ананас наколот. © Москвичка под зонтиком / ADME

«Моя первая татуировка. Это казалось хорошей идеей, когда мне было 18 лет»

Подруга — тату-мастер. Набивает крутые картинки в 3D. У самой рукав забит. Сын у нее уехал учиться, приезжает в гости. Она в шоке. Он набил себе фигни какой-то и много. То слово корявое, то человечек.

— Мама, это набил крутой мастер.

— Когда надоест, приходи. Сведу или перебью.

И мне потом:

— Почему это уродство? Мог бы потерпеть, я б ему на каникулах красиво сделала. © Шаманка / ADME

тату-мастер. Набивает крутые картинки в 3D. У самой рукав забит. Сын у нее уехал учиться, приезжает в гости. Она в шоке. Он набил себе фигни какой-то и много. То слово корявое, то человечек. — Мама, это набил крутой мастер. — Когда надоест, приходи. Сведу или перебью. И мне потом: — Почему это уродство? Мог бы потерпеть, я б ему на каникулах красиво сделала. © Шаманка / ADME У нас на работе девочка сделала «крутую» татуировку на шее — с птичками и словами «Per aspera ad astra», что переводится как «Через тернии к звездам». Но почему-то три последних слова были написаны слитно и не хватало одной буквы. Почему она выбрала этот эскиз? Понравились непонятные буковки? © Екатерина / ADME

«Жена моя не художник, но нарисовала верблюда, а я взял и сделал тату. Люблю ее».

Приехали в гости друзья из Израиля. Иду по улице со своими детьми и их сыном, встречаю соседку, у которой на всю ногу татуировка на иврите. Пока мы разговаривали, сын друзей внимательно читал и попросил меня ей сказать, что татуировка с ошибкой. Я ей об этом сказала, а она ответила с раздражением, что не может быть такого, ребенок просто неграмотен. Честно говоря, больше уверена в грамотности еврейского ребенка, чем испанского татуировщика, если дело касается иврита. © Elena Elena

если дело касается иврита. © Elena Elena У меня была тату на левом запястье, где косточка выступает. Сделала в 16 лет, чувствовала себя дико крутой. Написано было «No fear» (англ. — «Никакого страха», прим. ADME) витьеватым шрифтом. В 20 я устроилась в офис. Форма была у нас — белый верх, черный низ. И часто не слишком вежливые клиенты интересовались, мол, а что это, девушка, у вас написано? В 25 мне надоело это, да и чернила стали светлыми. Удалила эту позорную надпись. © lexx petrakova / ADME