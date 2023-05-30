20+ человек рассказали о том, что стало последней каплей в их отношениях
Отношения — серьезное дело, которое требует терпения и уважения. К сожалению, не каждый справляется с такой ответственностью, особенно если мнения влюбленных по каким-либо вопросам то и дело расходятся. В итоге ситуация может накалиться настолько, что единственным правильным решением будет разойтись. Пользователи сети поведали, когда в их жизни настал тот самый критический момент.
- Моя девушка устроила мне скандал на расстоянии. Все дело в том, что когда ее не было дома, я написал, что очень скучаю по ней. Я до сих пор не понимаю, что именно ей не понравилось, но она сказала: «Значит, ты по мне скучаешь?» Нет, мы расстались не в тот момент, а через год, потому что подобные скандалы стали слишком часто повторяться. © Виталий Сорока / ADME
- Парень предложил встретить возле его дома. Я простояла 30 минут, но потом решила удивить его — поднялась к нему на этаж и встала около двери в квартиру. И тут мне приходит сообщение: «Я уже спускаюсь, я около лифта». Через пару минут добавил: «Я уже рядом, просто встретил соседа». Я написала, что, вообще-то, стою около его квартиры. Проблема в том, что я так и не дождалась ни ответа, ни парня. © Anushka Bhide / Quora
- Вместе с женой и детьми мы собирались в ресторан, чтобы отметить день рождения свояченицы. Когда мы приехали на место и припарковали машину, жена повернулась и рявкнула: «А зачем ты вообще здесь нужен? На халяву поесть?» В этот момент что-то во мне щелкнуло, и я просто уехал на такси домой. С того момента я сплю на матрасе в другой комнате. Она знает, что достаточно извиниться за то, что оскорбила меня перед нашими детьми. Но прошло около месяца, а она не хочет. © Unknown author / Quora
- Моя девушка просто горела желанием завести ребенка, но я понимал, что она еще не готова, — сама еще словно ребенок. В итоге я узнал, что она беременна от другого человека. Я молча ушел. © PugilistPenguin / Reddit
- Мой первый муж делал вид, что получает второе высшее. Я работала. Он выходил из дома раньше, мол, к первой паре надо. А сам ждал во дворах и шел домой. Потом нашел «работу в офисе», а сам втихую дома сидел. Как-то раз я попросила его сбросить фото своего офиса. Так он взял и скинул фото из интернета. Я вечером в браузере увидела, что он искал в интернете фотографии офисов. © murena3color / Pikabu
- За две недели до свадьбы вышли с любимым на балкон. Он взял мой смартфон и бросил вниз, как бы случайно. Я не проявила никаких эмоций, но сказала, чтобы спустился и вытащил SIM-карту. И тут он с дурацкой гримасой берет и достает из кармана мой смартфон со словами: «Вижу, что тебе не жалко, держи. Я просто хотел тебя проверить, а уронил свой старый». Бросила его, пояснив, что я не бытовая техника, чтобы меня проверять. Платье невесты подарила племяннице на выпускной. © Подслушано / Ideer
- Девушка постоянно грозилась расстаться со мной. Всякий раз, когда была ссора, я слышал: «Давай просто расстанемся». Я был молод и глуп. Однажды мы поехали в хороший ресторан, а она то и дело отпускала ехидные словечки: «Свою следующую девушку ты должен больше держать за руку». А когда мы приехали в гости к моему дяде, она ляпнула, что сейчас мило погостим, а потом сделаем перерыв в отношениях. Я сказал, что в таком случае закончим лучше сейчас. Она еще долго пыталась вернуть меня, но я говорит: «Нет!» © Twigsnapper / Reddit
- Парень пропал куда-то. Решила позвонить ему домой. Мало ли. И тут поднимает трубку его мама со словами: «А, это ты?» А потом продолжила: «Никогда больше не звони сюда, мальчик не хочет с тобой встречаться». © Irina Eryomenko / ADME
- Моя девушка — истинная вегетарианка, поэтому мы пошли в соответствующий ресторан. Заранее мы договорились, что будем поддерживать друг друга и уважать вкусовые предпочтения. Практически час она смотрела в меню, но никак не могла выбрать блюдо. Я решил взять инициативу в свои руки, взял меню, позвал официанта и начал называть блюда. На каждый мой выбор девушка реагировала возмущением. В итоге мы сделали заказ. Когда принесли мою порцию, она попробовала у меня кусочек и сказала: «Ужасно. Как ты можешь есть эту ерунду? Как вообще кто-то может это есть?» Я ей сразу сказал, что ем всякие овощи только ради нее, но она не проявляет ко мне ни капли уважения. В итоге она сказала, что ни для кого меняться не собирается. © Unknown author / Quora
- Где-то лет в 18 у меня был парень. Расстались мы из-за очень необычного случая: пошли в кино. Я была в толстовке, которую сшила сама. Аккуратная, без кривых швов и торчащих ниток. Он же был в толстовке, у которой начал отрываться капюшон, а на ногах — замызганные кроссовки, хотя он из обеспеченной семьи. Так вот, он мне первым делом сказал при встрече: «Мне стыдно за тебя! Не могла в магазине толстовку купить?» © Подслушано / Ideer
- Парень вообще не работал, а я вкалывала по 16 часов в день, чтобы свести концы с концами. Как-то раз я вернулась домой без сил около 3 часов ночи. А он меня поджидал, чтобы устроить скандал. Разумеется, я сказала, что хочу отдохнуть, а поговорим завтра. Но он не хотел успокаиваться. Мы были вместе уже 10 лет, но, честно говоря, последняя половина этого времени была ужасна. Во мне что-то щелкнуло, и я сказала: «Мы закончили». Он подумал, что я говорю о разговоре, но я тут же уточнила: «Мы закончили наши отношения. Найди себе жилье, потому что я хочу переехать отсюда». © Unknown author / Reddit
- Я с мужем развелась потому, что он съедал все самое вкусное. Например, выбирал мясо из плова, а мне оставалась рисовая каша. Суп с фрикадельками превращался в просто «суп» — это Сашенька поел. Последней каплей был момент, когда он картошку на рыбалку с собой забрал, пока я с ребенком гулять пошла. Это была последняя еда в доме, а до зарплаты еще несколько дней. © Greennura / Pikabu
- Моя дама сердца была очень романтичной натурой, особенно после того, как мы поженились. Она очень любила изысканные ужины при свечах и долгие разговоры о любви наедине. Но самая главная причина, по которой мне пришлось развестись с ней — это то, что она делала все это, когда я был в командировках. © wzl46 / Reddit
- Мой муж или наивный, или глупый: он готов из семьи отдать даром все что угодно. Доходит до скандалов. А он только отвечает: «Ну он же хороший человек». Да мне плевать на человека, которого я даже в глаза не видела. Последняя капля была, когда я приехала домой от родителей, а он разбирает кроватку нашего годовалого ребенка со словами: «Наш ребенок все ровно редко тут спит, а знакомому нужнее». © Подслушано / Ideer
- Я не спал всю ночь из-за мигрени, было очень плохо. Обычно ежедневно отвожу сына в школу, но этим утром я был просто не в состоянии это сделать и попросил жену. Она тупо отказалась и сказала: «Из-за тебя я не могла нормально поспать, потому что ты всю ночь ворочался». Это был конец. © MadWhiskeyGrin / Reddit
- В нашей совместной жизни произошел такой момент, после которого я понял, что все, что было между нами, — закончилось. Мы были вместе целых 3 года, но она просто забыла поздравить меня с днем рождения. Казалось бы, что просто забыла, но нет никаких оправданий этому поступку. А все потому, что мой день рождения как раз в Новый год. © Nab Raza / Quora
- Встречалась с парнем несколько месяцев. Как-то вечером внезапно заехал за мной и позвал в кино. Я поехала в чем была, а с собой только ключи и телефон. Уже в кинотеатре попросила его купить попкорн. И тут он как заорет: «Почему ты с собой деньги не носишь?» Я молча развернулась и на выход пошла. Хорошо, что такси можно было через приложение вызвать и оплатить привязанной картой. А этот кавалер гордо так продефилировал мимо меня на прощание. © Бутербродик / ADME
- С молодым человеком расстались четыре месяца назад. В последнее время от этих отношений не получала ничего, кроме отрицательных эмоций. Недавно поняла, насколько одинока и безумно истосковалась по простому человеческому теплу. Я работаю оператором, и когда клиент в конце разговора сказал: «Спасибо, солнышко», я просто заплакала. © Подслушано / Ideer
- Встречалась тут с одним, благо, что недолго. Когда он дарил мне конфеты, то сразу же их открывал и просто съедал. Был еще момент, когда поехали на 3 дня с моими друзьями на природу. Я его предупредила, чтобы взял еду. Так вот, он купил одну пачку сосисок! После этого я с ним распрощалась. © Alenaburenkova87 / Pikabu
- Я после кесарева ходить не могла нормально. Муж считал, что дома сидеть нехорошо, и постоянно где-то шлялся. Как-то звоню ему, прошу вернуться пораньше, с ребенком посидеть. Дома еды нет, решила хотя бы кое-как дойти до магазина. И тут получаю гениальный ответ: «Да ты не переживай, я у мамы поел». © evakaby / Pikabu
К сожалению, причин для расставаний может быть очень много, но порой они бывают настолько глупые, что даже не знаешь, как реагировать.
AdMe/Народное творчество/20+ человек рассказали о том, что стало последней каплей в их отношениях
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