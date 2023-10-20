20 человек разглядели настоящее сокровище там, где другие видели лишь мусор

Сегодня многие люди легко расстаются с вещами: разонравилась, вышла из моды или просто надоела — на помойку. А те, кто не любит переплачивать, с удовольствием несут такие предметы (а иногда и не предметы) к себе домой и дают им шанс на вторую жизнь. Тем более, что иногда на мусорке оказываются просто потрясающие находки.

«Вот что я выудила из коробки с бесплатными украшениями. Это, между прочим, 10-каратное золото и размерчик мой»

«Кто-то выкинул розовый диван, а я подобрал. Только посмотрите, во что он трансформируется»

Что для одних — мусор, для других — золото

Соседний дом купили новые владельцы и все вещи старых хозяев просто выставили на улицу. А я обожаю старинные сервизы! Вот увидела один в коробке, схватила и унесла. Он почти новый, с супницей. Открыла ее, а в ней сверток, в свертке — коробочка, в коробочке — шкатулка. А внутри лежат письма и 2 колечка: одно — золото с рубином, второе серебро с бирюзой. Позвонила прежним владельцам дома (внукам хозяйки), а они сказали, что им все это не надо. А ведь бабушка для них, наверное, это хранила. Кольца простенькие, но симпатичные. Буду носить — не пропадать же добру.

И как только рука поднялась выбросить такой шикарный холодильник?

«Нашел эту красоту в выброшенной шкатулке с бижутерией. Это 14-каратное золото с танзанитом и настоящими бриллиантами»

«В старшей школе разрешили перебрать выброшенные гаджеты, и мне попался iMac 2008 года выпуска. Почти в идеальном состоянии»

«Нашла диско-шар. Думала, они хрупкие и из пенопласта, но этот очень внушительный и красивый»

Когда везение поджидало там, где на него никто не рассчитывал

А мой папа был сантехником. И он давно мечтал купить маме кольцо с бриллиантом. Как-то он менял старый унитаз в многоквартирном доме и нашел маленькое кольцо, уже почерневшее от старости и грязи. Попытался промыть его водой — а оно блестит. Отнес к ювелиру, а там обнаружилось, что кольцо-то с бриллиантом и из белого золота. Его папа и подарил маме на День святого Валентина. © Wintercrow / Reddit

2 винтажные шкатулки с тонной старых украшений!

Подходящий трон для этого величественного короля!

«Вероятно, самое милое, что мне доводилось находить в мусорном контейнере»

«Нашел прошлым вечером. Полностью рабочая PlayStation 3 Slim»

Вот это поворот

Однажды нашел гитару. Она была не в очень хорошем состоянии, так что я ее своему приятелю отдал. А он вдруг начал играть и через 10 лет стал отличным гитаристом. Просто лучшее, что я когда-либо находил. © theboss027 / Reddit

Кто-то выставил на землю перед домом 5 томов Детской энциклопедии 1958 года

«Кто-то выбросил Lego на помойку. Не смог пройти мимо — отмою и добавлю к своим деталям»

«Вот такую красоту кто-то выкинул. Естественно, я ее тут же затолкала в свою машину»

Настоящее сокровище для любого поттеромана!

Когда главные вещи — это совсем не вещи

Гулял я с собакой, как вдруг вижу: останавливается машина, дверь открывается и изнутри выкидывают на дорогу собаку и кошку. Я пытался догнать водителя, но где там! К сожалению, кошка сразу убежала, а вот пес, испуганный, остался на месте. В тот вечер я вернулся домой с двумя собаками вместо одной. © Stratos G / Quora

«Я целых 8 лет искала именно такие на гаражных распродажах и барахолках!»

«Божечки, обожаю свою работу по переработке отходов»