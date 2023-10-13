20+ человек, родители которых оторвались на полную, выбирая им имена

Многие родители хотят дать своему ребенку какое-то особенное имя, такое, чтобы заметно выделялось среди остальных. Все реже можно услышать привычные всем Иван, Андрей, Елена или Светлана. Но иногда кажется, что мамы с папами чересчур увлекаются и забывают, что детям в будущем придется совсем нелегко.