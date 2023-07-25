20+ человек, с которыми случились настолько крутые вещи, что это лучше повышения зарплаты

Как же здорово понимать, что наконец исполнилась твоя мечта, особенно после долгих лет к ней стремлений. Будь то собственный дом, долгожданное путешествие, новая работа или даже просто маленькая игрушечная кукла — важно то, что такие моменты всегда наполняют сердце истинным счастьем.

«Мне 30 лет, я все время дышала ртом»

«Наконец как-то все в жизни сложилось так, что можно на себя деньги и время потратить. Да и мужу надоело слушать меня, что „вот бы нос нарезать“ и он отправил меня в нужном направлении — на операцию. Я очень довольна итогом, и наконец могу нормально дышать — как 20 лет не дышала!»

«Написал свой первый роман — детский ужастик. Продано уже 38 экземпляров. Я очень горжусь тем, что он вышел»

«Полуночные колыбельные».

«Спустя годы попыток, многочисленных неудач и, казалось, бесконечной душевной боли, это произошло. 3 дня назад мы наконец поприветствовали нашего первого ребенка в этом мире»

Когда профессия помогает осуществить мечту

Всю жизнь очень люблю собак. Просто обожаю их! Но родители не разрешали заводить собаку. Поступила в ветеринарную академию, отучилась на кинолога. Теперь у меня не одна собака, а 20. Счастлива. © Подслушано / Ideer

«Сегодня я вычеркнул строчку „посещение Хоббитона“ из списка своих желаний»

«Мой первый комикс теперь официально в местном магазине»

Когда муж исполняет мечты

Мне 28 лет. В детстве очень любила Барби. Все об этом знали, на каждый праздник мне их дарили, но дешевые — такие, которые у меня уже были. Моей мечтой была Барби Рапунцель. Родители прекрасно знали, что я с ума схожу от нее, но стоила она в те времена дорого. И мне искренне непонятно даже сейчас, почему мне ее так и не купили. Да, сумма большая для каприза ребенка, но и деньги у них были. Лет 5 назад я рассказала об этом случае из детства своему супругу. И недавно он подарил мне именно эту куклу. Ездил за ней в другой город под видом командировки, отдал за нее много денег. Кукла была у коллекционера, не вскрывалась ни разу. Я даже сама ее из коробки не вытаскивала. Перед сном залипаю минут на 20, держа в руках эту коробку, и до сих пор не верю, что моя мечта исполнилась. Гештальт закрыт. Обожаю своего мужа. © Подслушано / Ideer

«Наконец-то перестал ждать других людей, чтобы впервые поехать в Национальный парк. Поднялся на свою самую высокую вершину за 10 лет»

«Исполнила свою мечту: мы с мужем построили дом. В кредит, с тратой заначки на коммуникации... Но мы это сделали. Мы со всем справимся. И пусть мечты сбываются!»

«Все-таки я решился. Полтора месяца назад уволился и решил открыть свой маленький автомагазин»

«Давняя мечта исполнена⁠⁠. После долгих сопротивлений супруги в нашем доме появилась она. Знакомьтесь: Лиза.

Дворянской породы. Ей 2 месяца»

«Всю жизнь мечтала побывать на зимнем Байкале. В какой-то момент поняла, что если ничего не делать, то это так и останется мечтой. Поэтому 2022 год я встретила в самом красивом месте»

«Нашел девушку своей мечты. Я никогда не был так счастлив»

Мечта взрослого дяди

Супругу 39 лет. Серьезный такой дядя, с бородой и усами. Сидим на балконе. Вечер, пьем чай. Красота и умиротворение. И вдруг дражайший говорит:

— Знаешь, о чем я так давно мечтаю? Вот как переехали сюда 11 лет назад, в эту квартиру?

— О чем же?

— Только не ржи! Я хочу капитошку запустить...

— А давай! Скамейка пустая, вроде нет никого. Я сейчас.

Иду на кухню, беру шарик и наполняю его водой. Такой детский азарт! Заготовка шалости. Приношу на балкон. Муж смотрит на капитона, на окно, потом снова на капитона.

— Что, реально запустим?

— А кто нам запретит?

Берет капитошку, замахивается — капитон соприкасается с асфальтом и, издав смачный шмяк, растекается красивой звездой по асфальту. Минут 10 счастливый муж любовался этим следом. Потом еще 2 дня ходил радостный. Как говорится, первые 40 лет детства в жизни мужчины самые сложные. © Gella4ka / Pikabu

«Сегодня одно из моих желаний сбылось. Познакомьтесь с Пенне Альфредой Денте, бывшей гонщицей и нашей первой борзой»

«Невестка подарила мне то, о чем я мечтала с детства»

«Когда я был ребенком, то заходил в этот магазин при каждом удобном случае. Теперь здесь продают игру, которую я создал. Это мечта, ставшая явью»

«Папа, брат и я наконец обзавелись мотоциклами и сегодня впервые вместе прокатились. У нас ушло 20 лет на то, чтобы это сделать»

«С детского сада любила кошек. Так хотелось и себе завести»

«Мама запрещала заводить кошку, говорила, что у меня аллергия. В 17 узнала, что животного у меня нет лишь потому, что этого не хотела мама. Обидно. Теперь мне 21, я достигла уровня „вырастешь, будешь жить отдельно и заведешь себе хоть тигра“ и завела котенка. Жить стало веселее, спать теплее, а рисовать немного труднее».

«Я обучаюсь профессии своей мечты. Первым заданием было создать предмет одежды из полиэтиленовых пакетов, газет и тюля. Я сделала платье!» — «Это потрясающе!»

«Я сшила свое собственное свадебное платье! Это заняло 165 часов и было тем еще испытанием, но я так счастлива, что сделала это!»

Этот шлейф просто разбивает мне сердце. © nopressurejustcomeupwithacoolname / Imgur

«Мой мужчина всю жизнь хотел поиграть с медведем, ну и вот»

Найти того, кто не будет оспаривать твои желания — тоже настоящее счастье

У меня длинные кудрявые волосы, решила их максимально коротко постричь. Семь мастеров мне отказали! Семь! От крутых салонов до парикмахерских а-ля «У Людмилы». «Вам не пойдет, будете как одуванчик, жалко такие волосы». Но нашелся мастер, постриг. Иду я по городу и такая счастливая! Просто радостный одуванчик. © Подслушано / Ideer

Иногда исполнение мечты дарит еще и верного друга

Исполнила мечту детства. Купила себе игуану. Оказалось, зверек очень своенравный и вредный. Начались проблемы с молодым человеком, часто плакала, а она сидела и смотрела. И вот после очередных слез она пошла за парнем, залезла к нему на плечо и как со всей дури укусила его за нос, у него аж слезы навернулись. Вернулась и легла на меня охранять. © Подслушано / Ideer