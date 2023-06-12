20+ человек с неповторимым вкусом, которых хлебом не корми, дай только прикупить что-нибудь диковинное

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В секонд-хендах и на блошиных рынках можно отыскать настоящие сокровища за бесценок. И уж точно там есть где разгуляться людям с неповторимыми вкусами и предпочтениями. Ведь не каждый желал бы украсить свою комнату эксцентричной скульптурой или, расплачиваясь за товары, ловить на себе негодующий взгляд кошелька.

«У меня просто не было выбора. Купила этот кошелек, потому что он напомнил мне мою подругу. Ржу не могу»

«Теперь жду не дождусь встречи. Собираюсь подарить ей его. Уверена, подруга полюбит этого симпатяжку».

«Я очень громко вскрикнула, когда наткнулась на этот шедевр»

«Вот такой галстук я нашел»

«Мне нужно, чтобы вы пришли и причесали мои носки»

«Сегодня я нашла себе друга»

«Кот Мистер Снежинка и эта лампа должны были встретиться в моей маленькой туалетной комнате»

«Стала счастливой обладательницей этой старинной кровати-лодки. Потратила около 7 часов на ее полировку и чистку»

«Часы „Снупи“. Все, что мне нужно было сделать, — это отполировать стекло»

«Купила пуфик в форме буйвола. Я назвала его Марком»

«Она настолько жуткая, что я не смог не купить ее»

«Не могла пройти мимо этой настенной скульптуры, будто вышедшей из кошмаров»

«Чуть не пропустила эту крутую „джинсовую“ чашку»

«Отхватила себе настенное изображение Эдварда Калена»

«Наверное, это самое странное приобретение в моей жизни, но я в восторге от него»

«Мне это нравится, поэтому я купил его. Понятия не имею, что это такое»

«Знакомьтесь, это Вулиам — моя самая любимая кружка всех времен»

«Нужен ли мне был лев? Нет. Но я его купил»

«Не то зеркало с коалой, которое я хотела, а то, которое мне было нужно»

«Просто супер»



«Мой муж обалдел, когда я показала ему свою находку дня»

«Кто-то выкинул эту маленькую антикварную стеклянную лампу, а я забрала себе»

«Муж считает, что этот свин ужасен, но я обожаю его»

«Купила куртку в секонде. Дочь сразу же заявила, что это уродство какое-то. Но как только надела ее, собрала массу комплиментов»

«Хватило 10 секунд, чтобы довести жену до белого каления с помощью этих штук! Почти $ 5 потрачены не зря»

«Это плюшевые руки Халка. Просто не мог оставить их в магазине».