20+ человек с такими фамилиями, что спокойная жизнь им только снится

Человеку с фамилией Иванов, Петров или Сидоров никогда не понять, почему некоторые мечтают выйти замуж, чтоб избавиться от неблагозвучных паспортных данных. Ведь одно дело — быть носителем распространенной фамилии, а совсем другое — именоваться Котом, Могилой или Голодом. Вот о курьезных моментах в жизни второй категории людей и будет наша сегодняшняя статья.