20 человек сфотографировали свои номера в отелях. Желаем этим бедолагам поскорее вернуться домой

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Заселяясь в гостиницу, мы в глубине души надеемся, что наше пребывание в ней будет продумано до мелочей. Но бывает, все идет не по плану. Стеклянная душевая кабина посреди комнаты или унитаз возле изголовья кровати — этими и другими странными решениями дизайнеров и архитекторов отелей поделились пользователи сети.

«Ковер новый, но выглядит так, будто изношен до предела»

«„О, здесь приятно пахнет“, — отметила жена, когда мы зашли в номер. Позже я нашел в вентиляции под потолком автомобильный освежитель»

«В моем гостиничном номере унитаз находится прямо у кровати»

«Дверной упор в отеле. Я бы назвал его „Ловушка для пальцев 5000“»

«Смотрю на этот ковер, и мне кажется, что я немного не в себе»

«Душ в отеле. И это я еще не супервысокий (1,88 м)»

«Здесь, прямо за подушками, притаился выключатель, так что будьте готовы к внезапному ночному пробуждению»

«Наш гостиничный номер был устроен в древнеримском погребе»

Что может ждать нас в ванной

Я понял, что это колонка. Очень неудачный дизайн, учитывая его расположение. © Carston1011 / Reddit

Кран и раковина не состыковались

«Диван в нашем номере. И да, он цельный»

«Чудесный вид разворачивается перед моей девушкой в нашем номере»

Если постояльцы этого номера решат принять ванну, им нужно приготовиться к шоу

«Шкивный лифт в итальянском отеле»

А здесь зеркало, ввинченное в потолок прямо над унитазом

«Джакузи в моем номере»

Это то самое джакузи из «Тупой и еще тупее»? © Jedibri81 / Reddit

Гостиничный коридор, который ведет в никуда

«Я архитектор. Как профессионал скажу: кое-кто серьезно облажался»

«Вход в гостиничный номер»

«Да кому нужна эта ваша приватность?»