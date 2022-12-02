20 человек сфотографировали свои номера в отелях. Желаем этим бедолагам поскорее вернуться домой
Заселяясь в гостиницу, мы в глубине души надеемся, что наше пребывание в ней будет продумано до мелочей. Но бывает, все идет не по плану. Стеклянная душевая кабина посреди комнаты или унитаз возле изголовья кровати — этими и другими странными решениями дизайнеров и архитекторов отелей поделились пользователи сети.
«Ковер новый, но выглядит так, будто изношен до предела»
«„О, здесь приятно пахнет“, — отметила жена, когда мы зашли в номер. Позже я нашел в вентиляции под потолком автомобильный освежитель»
«В моем гостиничном номере унитаз находится прямо у кровати»
«Дверной упор в отеле. Я бы назвал его „Ловушка для пальцев 5000“»
«Смотрю на этот ковер, и мне кажется, что я немного не в себе»
«Душ в отеле. И это я еще не супервысокий (1,88 м)»
«Здесь, прямо за подушками, притаился выключатель, так что будьте готовы к внезапному ночному пробуждению»
«Наш гостиничный номер был устроен в древнеримском погребе»
Что может ждать нас в ванной
- Я понял, что это колонка. Очень неудачный дизайн, учитывая его расположение. © Carston1011 / Reddit
Кран и раковина не состыковались
«Диван в нашем номере. И да, он цельный»
«Чудесный вид разворачивается перед моей девушкой в нашем номере»
Если постояльцы этого номера решат принять ванну, им нужно приготовиться к шоу
«Шкивный лифт в итальянском отеле»
А здесь зеркало, ввинченное в потолок прямо над унитазом
«Джакузи в моем номере»
- Это то самое джакузи из «Тупой и еще тупее»? © Jedibri81 / Reddit
Гостиничный коридор, который ведет в никуда
«Я архитектор. Как профессионал скажу: кое-кто серьезно облажался»
«Вход в гостиничный номер»
«Да кому нужна эта ваша приватность?»
Вам случалось сталкиваться с подобными непродуманными решениями?
Фото на превью jackleggjr / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 человек сфотографировали свои номера в отелях. Желаем этим бедолагам поскорее вернуться домой
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