20+ человек столкнулись с возмутительной наглостью, но не стали пускать это на самотек
Порой в жизни мы сталкиваемся с людьми, которые не стесняются переходить рамки приличия. Очень часто после подобных ситуаций остается неприятный осадок. Но некоторым все-таки удается поставить обидчиков на место. Герои же нашей подборки прочувствовали на своей шкуре все прелести человеческой наглости и отреагировали на это совершенно по-разному.
- Муж зарабатывает неплохо, мы снимаем квартиру. У меня есть брат, который живет с родителями вместе со своей женой и ребенком. И мама наша говорит, мол, раз у вас так все хорошо, вы должны помогать брату. С какой стати? Кто ему мешает зарабатывать?! Мой муж добивается всего сам, я его сутками не вижу. А брат работает с 9 утра до 6 вечера, работа у дома прямо. И говорит, что ему тяжелее всех! © Подслушано / Ideer
- Появилась у нас на работе новенькая. Нормальная вроде бы женщина, но, блин, я больше не могу нормально есть из-за нее. Она постоянно ходит и смотрит, что я ем. Причем не просто бросает взгляд на мою еду, а подходит, рассматривает, спрашивает, что это. Если это какая-то еда в упаковке (печенье, кефир и прочее), то она обязательно это берет и смотрит состав, зачитывая его при этом вслух. Иногда я получаю от нее «советы» по правильному питанию и похудению. Видимо, из-за нее я и правда скоро похудею. © Подслушано / Ideer
- Устроилась я в школьные годы на подработку летнюю, флаеры раздавала. Накопила немного деньжат и купила своей тете серьги серебряные с голубыми камешками. Хотела сделать сюрприз. На что в ответ получила: «Могла бы и золотые купить». И знаете, такая злость и обида у меня вдруг поднялись, что я взяла и выкинула эти злосчастные сережки в окно, а с тетей перестала общаться с тех пор. © BESSoff / Pikabu
- Несколько лет назад, когда я училась в университете, одна из моих подруг вечно жаловалась на свою студенческую жизнь. Я только кивала ей в ответ: я и сама тогда работала на 2 работах, жила в грязной квартире и мало ела. А потом я как-то неожиданно для себя узнала, что за учебу моей якобы бедной подруги платил ее отец, который к тому же купил ей машину, оплачивал ее квартиру, еду и все расходы. А еще и кучу денег сверху отваливал. © Shane4894 / Reddit
- Раньше мать мужа жила в другом городе и общалась со своим сыном только по телефону. Год назад свекровь решила перебраться в наш город, потому что стареет и ей нужна помощь сына. Муж там продал ее квартиру и купил здесь новую. И вот тут я с ней и познакомилась, стала она к нам ходить в гости. Каждый поход — скандал. Потому что невестка я плохая, раз не хочу «маму» (ее) поселить у нас, ведь моя квартира большая. Говорила, что я сына его недостойна. С мы мужем в итоге поругались, он из моей квартиры съехал к маме. Через 3 недели пишет, мол, давай помиримся. А я не хочу с ним жить больше. Потому что он терпит свою мать, которая ему жизнь испортила, скачет вокруг нее, а меня защитить от нападок не может. © Подслушано / Ideer
- Подруга взяла в долг у меня крупную сумму. Все время говорила, что помнит и отдаст. Недавно заявила, что она ничего мне не должна. © Елена Полякова
- У моей прабабки скверный характер. Обожает по телефону задавать родственникам неудобные вопросы. «Почему на работе мало платят?», «Почему парень твой непутевый сбежал?» и т.д. Я бесилась, а потом придумала гениальный ход. Когда в очередной раз она спросила меня: «Когда родишь?» — я взяла и ответила: «Да хоть сейчас. Бабуль, ты же будешь содержать нас с ребеночком?» Дальше в трубке я слышала лишь растерянное блеяние.
- Вызвали недавно с мужем такси. Еще сесть в машину не успели, как таксист вылил на нас все свое недовольство насчет того, что стоимость поездки слишком низкая. «Вот не выйду 31-го декабря работать — как хотите, так и добирайтесь». Мужик, при чем тут пассажиры, если вам приложение высчитывает стоимость поездки? Бесят такие таксисты! © Аноним2694974 / Подслушано / Ideer
- В 7-м классе подарила подруге на день рождения полотенце. Мне, конечно, было несколько не по себе, хотелось что-то лучше подарить, но я в 7-м классе была финансово зависима от родителей. Пришла на день рождения, в гостях нас было трое. Другая девочка подарила держатель для украшений. Именинница расхваливала этот подарок, а мое полотенце постелила на стол вместо скатерти. Было неприятно, но утешала мысль, что это уже ее вещь и она вправе с ней делать что хочет. А в 11-м классе на мой день рождения эта же подруга со своим парнем купили торт-мороженое (я не просила покупать его) и подарили мне тысячу рублей. Мы праздновали на природе. Торт растаял, попробовали его единицы, а с меня за торт еще попросили денег (эту самую тысячу). © Katerinka6 / Pikabu
- Я свекрови на юбилей купила набор: колье, серьги и браслет. Все из серебра и гелиотиса (сине-зеленый перламутр). Недешевая вещь, прямо скажем. Покупала, зная, что она такие вещи носит. Приняла свекровь подарок благосклонно, даже сразу надела. Но на следующий день она же устроила истерику, порвала и швырнула колье, орала, что ей подарили дешевку с перламутровыми пуговицами. Обидно было. Мне она дарила, кстати, исключительно носки. © PovelitelUh / Pikabu
«Мужчина, сидевший рядом со мной во время длительного перелета, снял обувь и всю дорогу касался ногой моего колена»
- Устал за день, еду поздновато в метро, дремлю. Вдруг наушники чпок-чпок из ушей — и нет. Открываю глаза: рядом тетка какая-то сует их в свои уши со словами: «У молодых голова не болит, а мне шум мешает спать». Ну я сначала потерялся, а потом говорю ей: «Прокат наушников на одну станцию 100 рублей, с музыкой — 200». Она со злым лицом возвращает и винит меня в черствости, невоспитанности и хамстве, как только меня такого земля носит. © Bill_Cipher / ADME
- Не зря говорят, что наглость — это второе счастье. В наш подъезд въехали новые соседи. Однажды я возвращалась домой и увидела, как новая соседка пыталась войти в подъезд. Ключом домофона все тыкала, тыкала, но никак у нее не получалось дверь открыть. Я подошла и открыла своим ключом. Она мне на полном серьезе говорит: «Вы свой код знаете от двери?» (А он у всех жильцов уникальный.) Я говорю: «Да». — «А я свой не знаю. Поэтому отдайте мне свой ключ, а сами кнопки набирайте». © Подслушано / Ideer
- У меня свой дом и огород, а также подруга, которая все лето «пасется» на моем огороде, вплоть до сезона консервации. Бесплатно. А вот за стрижку с меня она взяла деньги, мотивируя это тем, что всякий труд должен оплачиваться. А у меня ж огурцы с помидорами сами растут, я в этом процессе не участвую. © Елена Концевая
- Моя тетя подошла однажды к своей племяннице (моей двоюродной сестре) и сказала: «Может, ты свою квартиру на меня перепишешь? Тебе 40, детей нет и не будет, не замужем». Только вот тетя эта — самая обеспеченная в нашей семье, у нее 2 квартиры, 2 дачи и микроавтобус. © Pachalino / Pikabu
- Окончила медицинский институт, устроилась работать в поликлинику. Сразу выстроилась очередь из родственников, жаждущих моей помощи. В один из дней моя бабуля заявила: «Ну ничего, вроде врачиха ты так, сойдет. Но если мне не поможет лечение твое, то жди жалобы». Зачем так делать?! Я от всего сердца помочь хотела, а теперь и желания нет никакого, когда даже от родственников получаешь настолько хамское отношение. © Подслушано / Ideer
- Жили мы бедно. Подружка дочери пригласила ее в гости и предложила подарить друг другу духи. Мы разбили все копилки, духи купили. Приходит дочь с праздника домой, в руках коробочка, а там просто хлам: детали сломанных игрушек, бусины, мишура. Думала, моя скромница рыдать будет, а она собрала все обратно в коробочку и пошла к этой «подружке» домой. Вернулась со своими духами. © Подслушано / Ideer
- Сестра заняла крупную сумму у мамы-пенсионерки, пообещав отдавать по частям. И ни разу не принесла ни копейки. Мама сейчас в затруднительном материальном положении, поэтому мы пытались уговорить сестру выплатить хотя бы часть долга. Через несколько месяцев она прислала чек на $ 0 с комментарием: «Найди работу». © shiny_brine / Reddit
- Пригласила меня к себе девчонка. Я разбил копилку, купил браслетик с зеленым камешком. Пришел, подарил, пообщался с ее мамой. Потом выхожу и слышу голос ее мамы из окна: «Ну и жених! Мог же серебро подарить!» Стою, жду ответа подруги, а она: «Да, я тоже такого от него не ожидала». И что-то так горько стало на душе, как сейчас помню. Потом с этой особой постепенно общение сошло на нет, а теперь и вовсе думаю, что все к лучшему. © 99.problems / Pikabu
- Свекровь подарила нам на свадьбу ключи от квартиры. Мы в шоке, родня аплодирует. Через пару дней, когда пошли смотреть эту квартиру, оказалось, что она чужая. Мама мужа ее продала, а нам подарила старые ключи! На вопрос: «Зачем?» — ответила: «А вы видели, с каким уважением на меня все смотрели?» © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
Если вам нравится читать про увлекательные случаи из жизни обычных людей, то у нас есть еще несколько интересных статей:
- 17 беспардонных человек, которых хлебом не корми, дай чужие деньги посчитать
- 15+ счастливчиков, которые однажды плюнули на нелюбимую работу и теперь живут в свое удовольствие
- 15+ искрометных твитов, из которых через край льется мудрость и юмор одновременно
AdMe/Народное творчество/20+ человек столкнулись с возмутительной наглостью, но не стали пускать это на самотек
Поделиться этой статьёй