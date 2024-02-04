20+ человек столкнулись с возмутительной наглостью, но не стали пускать это на самотек

Порой в жизни мы сталкиваемся с людьми, которые не стесняются переходить рамки приличия. Очень часто после подобных ситуаций остается неприятный осадок. Но некоторым все-таки удается поставить обидчиков на место. Герои же нашей подборки прочувствовали на своей шкуре все прелести человеческой наглости и отреагировали на это совершенно по-разному.