20+ человек связали своими руками такую крутотень, какую нигде в мире не купишь

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Тот, кто не увлекается вязанием, наверняка считает, что это скучное занятие для бабушек, которые только и могут что носки связать, ну или свитерочек. На самом деле в умелых руках мотки пряжи превращаются в крутые вещи, которые вызывают у окружающих щенячий восторг и уважением к тому, кто такое чудо сотворил.

«Попросила СhatGPT написать схему вязания фламинго. Итак, вот что получилось. Вы посмотрите на его ножки!»

«Попросила СhatGPT написать схему вязания богомола. Связала. Он мне, честно говоря, нравится, хоть это и не богомол»

«Я создала учетную запись лишь для того, чтобы показать миру это одеяло. Ах да, его связала я»

«Связала крючком варана. Он 1 м в длину»

«Обычно я не хвастаюсь своими работами, но недавно связала топ, вдохновившись инфракрасными изображениями. Я в диком восторге!»

«Это одеяло с героями „Игры престолов“ связала моя теща»

«Мои полочки с растениями»

«Наконец-то спустя 2 месяца я закончил вязать многоножку. Ее длина — 1,85 м»

«Эти маленькие ножки дважды причинили мне боль при вязании крючком. Их всего 184 штуки».

«Наконец-то закончила вязать этот „кошачий“ свитер»

«Я вообще-то еще новичок в вязании. Вот моя „гусиная“ сумка»

«Я сделала это одеяло, чтобы использовать остатки пряжи от других проектов»

«Сделала шляпу в виде черничного пирога»

«Я связала такого же котика, какого нарисовала моя младшая сестренка. Вручу его на ее 11-летие»

«Зачем тратить $ 50 на толстовку Comfy, если можно потратить $ 200 на пряжу и связать ее самой?»

«Да, она весит 5,5 кг, но в ней так комфортно».

Статуэтка матери и ребенка

«Кожа на моих наушниках облезла, так что вот как я решила проблему»

Крошечный уютный свитер для крошечного мальчика

«Это самая большая и глупая вещь, которую я только вязала»

«Связала для моей сестры и племянницы детское одеяло и подарочный набор „Хоббит“»

«Я связала все цветы для нашей свадьбы»

«Наконец-то доделала кошачий диванчик для своего мальчика»

«Связала одеяло в виде телевизионной испытательной таблицы»

Телевизионная испытательная таблица (настроечная таблица, тест-таблица) — специальное изображение, воспроизводимое на экране кинескопа для настройки и оценки качества изображения телевизионной аппаратуры, а также всевозможных дисплеев. Передается телестанциями перед началом и после окончания вещания (Прим. ADME).

Этим взглядом все сказано