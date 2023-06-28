20+ человек, у которых что ни уборка — то серия ситкома какая-то

Для некоторых людей уборка может показаться утомительным и раздражающим занятием: протирать, мыть, пылесосить и так далее. Кажется, что это бесконечный процесс. Однако для других она становится медитативным опытом, способом насладиться моментом. И удивительно, что есть и третье мнение о уборке: для некоторых она является неотъемлемой частью их жизни, без которой они не могут обойтись.

Если решите с кем-то снимать жилье, сразу подробно обговорите всю бытовуху. Прямо до мелочей: кто и что делает, как и когда. Это кажется, что все взрослые люди, чего там обсуждать, но на самом деле удивительно, насколько разные бывают понятия о чистоте и порядке. Снимала квартиру с 2 девочками. Одна умудрялась обтирать пыль вокруг лежащего на полу или столе мусора, не догадываясь его выкинуть. А вторая закатывала истерики, что только она каждую неделю моет двери и стены, а остальным все равно. © Подслушано / Ideer

Наведение чистоты было пунктиком моей мамы. Она единственная из всех, кого я знал, гладила постельное белье. Микробы были ее врагами и скрывались повсюду, и только самая жесткая бытовая химия была достаточно хороша для нее. А фраза «Ты помыл руки?» была одной из самых частых, что я от нее слышал. © Ed Hedges / Quora

Моя мама помешана на чистоте. Уборка — каждый день, хлопать ковры — через день. Кипятит белье, трусы и носки стирает руками. И чем дальше, тем хуже. Выдает недавно на полном серьезе: «Ты у себя дома, как зубы почистишь, щетку хозяйственным мылом помой». © Zelenovich / Pikabu

«Так выглядит наша с сестрой комната с ее стороны. Мы с мамой говорим вот уже около полутора месяцев, чтобы она прибралась»

«Но вместо этого она даже спит в другом месте, в комнате младшей сестры, чтобы не устраивать уборку».

У меня свекровь была помешана на уборке. И полы трижды в день мыла, и обувь после каждого похода на улицу. Один раз пришла к нам и с порога выдала: «А ты сколько раз сегодня мыла полы?» А у меня ребенку было месяца 3, я в туалет не всегда успевала сходить. Короче, я психанула и предложила ей самой полы помыть, она почему-то отказалась, но больше с такими претензиями не лезла. © Arriata / Pikabu

Я всегда провожу генеральную уборку на выходных. Сижу вечером, решаю, ладно, завтра прогенералим. Но тут мне захотелось попить кофе, я думаю, ну что я буду кофе пить в грязной комнате. В итоге пошла убирать, время — 12 ночи, и все только потому, что я хочу кофе в чистой комнате. © lostitd_ / Twitter

«Никто в доме не считает, что на кухне просто ужасный беспорядок, поэтому мне пришлось прибраться тут самому»

Я, наверное, чересчур аккуратна, и иногда это раздражает других. Если я живу с человеком, который тоже очень щепетильно относится к чистоте, и у нас разнятся представления о том, что это такое и как правильно убирать, то мы, скорее всего, даже будем ругаться из-за этого. © Monica K. Madock / Quora

У меня есть проблема: я не могу использовать тряпки или губки больше 2–3 раз. Не могу, и все! Мне кажется, что они уже не годятся для дела, слишком грязные, использованные, а влажную уборку я провожу каждые 3 дня. Сколько же неописуемой радости мне приносит уборка свежими тряпочками и мытье посуды новой губкой! Но самое грустное — на все это уходит четверть моей зарплаты. © Подслушано / Ideer

Мой рабочий стол может быть самым чистым во всем офисе. Машину я тоже держу в чистоте. А вот со спальней что-то не выходит. Она не прямо грязная, мусора и неприятного запаха нет. Но обычно везде валяется одежда, которую уже можно бы постирать, и обратно в ящик убирать не хочется, грязная. А еще, скорее всего, не заправлена кровать. © IridianRaingem / Reddit

Когда-то давно знакомая спрашивала: «А не знаешь, где купить хороший пылесос?» Уточнил: «А что в твоем понимании хороший пылесос?» Она в ответ: «Ну, который не ломается, а то я куплю и через год он уже сломался». Начал рассказывать, что, может, просто купить что-то из известных брендов. Не, говорит, все покупала, все ломаются. Начал подробности узнавать, в общем, в чем дело: она 3 раза в день пылесосит всю квартиру. У всех разные порядки. © moshkin / Pikabu

Мне стало скучно, и я помыла пол 2 раза, перемыла всю посуду, помыла ванну, раковину и туалет, поставила стираться вещи и только замочила плиту. К слову, плита реально очень грязная. Сейчас бы еще пыль вытереть, если дотянусь. Провела генеральную уборку от скуки, дожили, блин. © uwurama_zor / Twitter

Бывшая сноха ежедневно при мытье полов начищала щеткой плинтуса. Раз в неделю отодвигала газовую плиту и холодильник, мыла их и полы, и стены за ними. Несколько раз в год влегкую самостоятельно меняла обои на кухне, а то несвежие. А я в первый и последний раз мыла за плитой и холодильником перед переездом из квартиры, в которой прожила 13 лет. © Zabota.babuli / Pikabu

«Мой сосед большую часть времени проводит на работе, но любит готовить, пока находится дома. Он всегда оставляет кухню в таком виде, а я все убираю»

Уже 4 года, как раз в 2 недели у нас убирает клинер, между ее приходами — немного сама. Я люблю чистоту, но не люблю убирать. Когда жила одна, у меня было чисто, уборка занимала очень мало времени, даже когда делалась редко. Мой мужчина может ухайдохать хату за 2 дня. Квартира очень светлая — заметно сразу. Сейчас еще перешли на доставку готовой еды, еще и готовить не нужно, и посуду мыть. Вообще красота. Если учесть, что я работаю фактически без выходных, очень выручает. © Алиса Чиффа / ADME

На работе знакомый хвастался тем, что жену поучает. Дескать, стоит горшок пустой на тумбочке, жена цветок выбросила, а его не удосужилась убрать. И вот он ей в течение недели по несколько раз на дню про этот горшок мозг клюет. Спрашиваем: «А что сам не убрал?» А он: «В смысле сам? Я же не уборщик». И это на фоне того, что у них еще и график уборки есть, и жена должна его придерживаться. © NewLove / Pikabu

Я довольно ленивая насчет уборки. Так вот приучила себя ходить дома босиком. Как только становится некомфортно ногам, приходится браться за пылесос и швабру. Отлично работает, теперь уборка минимум 2 раза в неделю дома. © Подслушано / Ideer

«Я убирала двор, и моя собака как-то сумела запереть меня на улице»

Решили с девушкой сделать уборку вместе. Прошло 30 минут. Я пропылесосил, помыл полы, прибрался в ванной, закинул стирку, помыл обувь. И тут слышу: «Фух! Наконец-то нашла резинку для волос, можно начинать». © SpacePiligrim / Pikabu

Попросила мужа помыть пол на балконе шваброй, сама в это время делала уборку на кухне. Минут через 40 муж приходит и говорит, что ни черта не отмывается этой дурацкой шваброй. Захожу, смотрю, а он тряпку не надел, пластиковым закрепителем для тряпки 2 раза балкон помыл. Второй год вспоминаю и ржу. © Подслушано / Ideer

Живем в квартире вдвоем с братом. Работаем с утра до позднего вечера, практически без выходных, поэтому времени вечером хватает только на то, чтобы помыться. В общем, в квартире «немножко не убрано». Ну, думаю, рано или поздно уборку делать надо будет: вымыл все. Нет, не так: вымыл ВСЕ! Тут звонит мама: «Вы дома? Минут через 15 зайду». Подумал, как же повезло, что именно сегодня на меня «напала Золушка». Приходит мама, оглядывается вокруг и изрекает: «Мда, ну и бардак у вас тут, конечно!» © Bugabuga / Pikabu

«Мне кажется, что не стоит пытаться чистить внутреннюю часть дверцы духовки»

Моя тетя повернута на чистоте. Когда я жила с ней, она частенько припахивала меня к уборке, отмечая, что полы нужно мыть тщательно, вылизывая все углы. И чем грязнее оставшаяся вода, тем лучше была проведена уборка. По ее мнению. Но я была хитрее и просто брала землю из-под цветочных горшков для «загрязнения» воды, чтобы пройти тест в конце, ибо не может вода быть грязной каждую неделю. © Подслушано / Ideer

Затеяли с девушкой уборку, сказала принести синюю тряпку с балкона. Отказался, потому что в прошлый раз я 3 раза ходил и все было не то. Под крики, что я тугодум, она пошла сама. Через минуту возвращается и держит в руках тряпку. Розовую. А на мой немой вопрос заявила: «Да какая разница!» © Spartleg / Pikabu

Когда-то давно моя подруга провела эксперимент: 3 дня не мыла посуду. Посудомойки не было, все лежало в раковине. Когда уже не помещалось, она собрала все эти тарелки и выбросила в мусор. Вы бы видели реакцию мужа и дочки. Муж молча собрался и съездил в магазин, накупил новых тарелок. Потом все после трапезы старались сами мыть свои чашки и тарелки. Или помогать маме. Но посуда в раковине больше не накапливалась. © Светлана Ленина