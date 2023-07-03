20 человек, которые вряд ли еще когда-нибудь соберутся в эти ваши гости. И к себе никого не пустят

Ходить в гости или самому быть хлебосольным хозяином порою приходится каждому из нас. И вроде бы в этом нет ничего сложного, однако именно с этой сферой жизни связано множество забавных историй. И мы уверены, что в памяти наших читателей найдется немало курьезных ситуаций подобного толка, которыми можно было бы дополнить эту статью.