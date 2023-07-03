20 человек, которые вряд ли еще когда-нибудь соберутся в эти ваши гости. И к себе никого не пустят
Ходить в гости или самому быть хлебосольным хозяином порою приходится каждому из нас. И вроде бы в этом нет ничего сложного, однако именно с этой сферой жизни связано множество забавных историй. И мы уверены, что в памяти наших читателей найдется немало курьезных ситуаций подобного толка, которыми можно было бы дополнить эту статью.
- Едва моя семья купила 6 соток и построила домик на побережье, к нам стали напрашиваться в гости знакомые и малознакомые люди. Мама хлебосольно всех принимала, отмывая горы посуды, стирая кучу постельного белья после гостей, ремонтируя или выкидывая сломанное. Она сдалась после очередного «визита» своей знакомой. Та приехала «ненадолго», огляделась и заявила: «Ой, у вас хорошо! Мы останемся с ночевкой на пару дней». Мы — это она с двумя внучками-королевишнами, не приученными даже посуду за собой убрать. Я обалдела, когда младшенькая подошла к грядке с помидорами черри, еще зелеными, стала яростно их срывать и бросать на дорожки. А на вопрос «что ты делаешь?» девочка радостно засмеялась. С тех пор на звонки со словами «Мы к вам едем!» мама стала отвечать: «Спросите у дочери». © Аля Хлебникова / ADME
- Однажды встретила знакомую, которую давно не видела. Она так обрадовалась, что потащила меня к себе в гости. Прекрасная квартира, ремонт, комфорт, ковры, аппаратура. Но стол она застелила газетами. Поставила граненые стаканы, достала алюминиевые вилки и тарелки такие массивные, как из столовой. В качестве напитка было разведенное варенье, поставленное на стол прямо в банке. Я не знала, как ноги поскорее оттуда унести. © Мариша Колтунова / ADME
- Я довольно давно танцую танго. Тусовка у нас международная относительно небольшая, все друг друга знают. Попросилась одна аргентинка пожить у меня на время танцевального марафона в моем городе. Я сказала: «Легко. Комната свободная есть, но сразу предупреждаю, что у меня большой общительный кот и много дел». Она согласилась. Я девушку встретила, разместила, приготовила борщ, пироги, салаты, представила гостью коту, показала, что где лежит и ушла по делам. Она съехала от меня через день. Через общую подругу я узнала, что гостье было скучно, кот слишком навязчивый, а еды слишком много. Ну и ладно, ну и пожалуйста. © Julde / ADME
- Пришла в гости к знакомым. Меня посадили ужинать: салатик, макарошки по-флотски. Начинаю есть, в макаронах попался волос. Мерзко, но с кем не бывает. Но потом мне попался второй волос, третий. Хозяйка смотрит на это дело и с задумчивым видом выдает: «У меня Ванька (сын) макароны рассыпал на пол и играл с ними. Надо было выкинуть, наверное, а не на ужин их варить». Больше я у них не ела. © Подслушано / VK
- Мы с моим парнем впервые поехали на выходные к его родителям. Они встретили нас в аэропорту и отвезли домой. Все было очень мило, но во время домашнего семейного ужина меня попросили заплатить за мою порцию еды $ 30. Ничего себе предложение! Я промолчала, а потом уточнила у своего парня, какого черта. А он сказал, что у них в семье так принято. Я напомнила любимому, что он ел у моих родителей десятки раз и его никогда не просили заплатить за это. А он такой: «Если б попросили, я б заплатил и не выпендривался». Я плюнула на все, поменяла билеты и улетела оттуда первым же рейсом. © Unknown author / Reddit
- Купила я как-то 18 кг помидоров. Все выходные варила соус из них, чтобы сделать закрутки на зиму. Специй я в него не кладу, чтобы потом можно было добавить любые приправы и травы в зависимости от рецепта. И тут брат с женой заскочили в гости на 5 минут. Я только из кухни вышла, как его женушка взяла и бухнула кучу специй во все 5 кастрюль, которые кипели на плите: соль, перец, куркуму, оливковое масло, чесночный порошок и итальянские травы. И она еще имела наглость заявить: «Этому соусу нужно было немного вкуса, и я его добавила». Я была так зла! Выгнала их с братом из своего дома и сказала, что этот соус он может забрать, а с них 18 кг помидоров. Брат принес помидоры, письмо с извинениями и мой любимый морковный пирог, но видеть его жену у себя дома я все еще не хочу. © Strong-Emu7954 / Reddit
- Родители мужа пригласили мою маму к ним на дачу. Раньше только они к нам ездили отдохнуть и в баньке попариться, но всегда свою дачу нахваливали, мол, у вас город рядом, а у нас лисы, соколы, тишина, за домом речка, полный грибов и ягод лес. Уговорили маму. В пятницу вечером она к ним приехала. В субботу ее подняли (как и всех, кто отдыхал) в 5:45 со словами: «Чего дрыхнешь? Вставай, нужно огурцы в теплице подвязать, а то жара днем будет». Потом надо было полоть, потом надо было натаскать воды в баню из колодца, а то свекровь больная и не может. Потом маме поручили приготовить обед, так как она вкусно готовит, потом свекровь с мужем начали скандалить. В воскресенье моя мама собрала манатки и уехала с утра пораньше. Больше не ездим к ним на дачу, а они обижаются. © Aaallleeennaa / Pikabu
- Поехала как-то погостить к дедушке и бабушке. Уезжала в день рождения дедушки, и бабушка, естественно, накрыла стол. Главное блюдо — рыба, на которую у меня аллергия. Бабушка об этом знала, да и дед тоже, но он начал кричать: «Бабушка наготовила, а ты не ешь! Труд не уважаешь, нас не любишь!» Спорить с ним бесполезно, пришлось съесть. И вот утром в поезде мне поплохело, на ближайшей станции пришлось вызывать врача. Меня отправили в больницу. Зато бабушку и дедушку уважила. © Подслушано / VK
- Я — фанат рыбы и икры. Стоит это все дорого, баловать деликатесами себя каждый день я, конечно, не могу. Парень мой знает мою любовь к морепродуктам и постоянно мне таскает лососей. Как-то раз он смог выцепить баночку потрясающей икры. У меня просто аж слюнки текли! Но договорились открыть банку, когда в гости его родня приедет. И вот этот день настал. Приехали родственники, 5 человек. Кушали много чего, открыли и икру. Я первая не лезу, пусть пробуют. Как они плевались от этой икры! Кому солено, кому горько. Но, плюясь и фукая, сожрали всю банку. «Икра же». © pepilslivok / Pikabu
- Как же меня бесила одна дама (подруга свекра и свекрови), которая на все взрослые торжества приходила в гости с внуками. С тремя внуками! И говорила при этом: «Ох, пусть доченька отдохнет». А то, что она своим друзьям при этом портит праздник, дамочку вообще не волновало. Всякий раз мы гадали, с «выводком» она придет или без. Еды на детей было не жалко, нет, но 3 пары громко топающих ног и 3 постоянно кричащих рта во время торжества — это всякий раз было нечто! © Подслушано / VK
- Родня мужа приезжает в гости раз в год из другого города. И каждый приезд я поражаюсь наглости этих людей и отсутствию понимания элементарных норм гигиены. Свекровь с сестрой мужа без спроса берут мою косметику, мои средства по уходу за лицом и телом, пользуются всей семьей моей мочалкой (после каждого приезда я ее меняю). Они едят ложкой из общей салатницы, из пиалы с вареньем, из банки со сгущенкой. У меня это вызывает рвотный рефлекс. Когда к ним приезжаем мы, у меня всегда все средства свои с собой. © Подслушано / VK
- Я живу один, а мой младший брат и его девушка — с нашими родителями. Подруга брата беременна. И вот я пригласил их на ужин, а то видимся редко, общаемся мало. Как только эта барышня вошла в мой дом, она начала жаловаться на запах стейка, который я готовил, мол, ее от него мутит. Я зашел в ванную, а когда вышел, увидел, как гостья выбрасывает мой стейк в мусор. Спросил, что вообще происходит, а она такая: «Вонь была невыносимой. Я думала, меня стошнит». А потом она достала из своей сумочки духи и начала распылять их на моей кухне. Я выгнал их обоих из моего дома. Девушка расплакалась. Так теперь родители обвиняют меня в том, что я «причинил беременной много страданий». © Thro-waway109 / Reddit
- Я устроила фуршет у себя дома для друзей и соседей. Две пары планировали остаться у меня с ночевкой на недельку, поэтому наготовила я всего побольше, чтоб хватило на несколько дней. Когда ужин закончился, все гости вышли на улицу, и мой брат сыграл нам на гитаре. Вечер был просто идеальный! Одни соседи в середине концерта тихонько попрощались, мол, им пора к детям. Ну и ладно. Когда мы с оставшимися гостями вернулись в дом, чтобы попробовать десерт, я была в шоке: все фуршетные блюда оказались пусты. Все мои пластиковые контейнеры тоже исчезли. Оказалось, что пара, которая ушла раньше, забрала с собой всю оставшуюся еду со шведского стола (моя дочь это видела, но думала, что я разрешила). Когда я позвонила этим соседям на следующий день, они объяснили, что у них ремонт на кухне, готовить негде, а кушать хочется. Больше я их в гости не звала. © Donna Shoemaker / Quora
- В гости пришла старая подруга семьи, которую я не видела с детства, и началось... Мало того, что она опоздала на несколько часов и даже не извинилась, так эта дамочка в первые же минуты умудрилась оскорбить меня, моего мужа, мой дом и мою собаку. Она была со своим маленьким песелем, которого держала на руках. Наш ретривер подбежал к гостье, виляя хвостом, проявляя радость и дружелюбие, а она заявила: «Держите свою шавку подальше от меня и моего песика!» Потом она потребовала запереть нашу собаку в другой комнате, а ее песель должен был иметь возможность свободно бегать по дому, чтобы быстрее освоиться. Меня сложно вывести из себя, но гостье это удалось. Я прошипела: «Я с нетерпением ждала твоего визита, но если ты не прекратишь, мы попрощаемся». Я никому не позволю обижать нашу семью и нашу собаку. Дамочка оценила ситуацию и промямлила, что погорячилась. Но вечер не задался. © Adele Kurtz / Quora
- Когда наш старшенький сын был малышом, мы иногда брали его в гости. Однажды дома у моей подруги он сидел вместе со всеми за столом, все было тихо. Потом он взял корочку хлеба и начал аккуратно отщипывать от нее кусочки. Мы думали, что сын ее станет есть. Но он затаился. И тут подруга говорит, «Ах, я такой компот сварила, вы должны попробовать!» и ставит на стол кувшин. Наш сын мгновенно сгребает все корки и кидает их в кувшин с компотом. Занавес. Да, мы проводили с ним воспитательную работу, объясняли, что хорошо, а что нет, но не всегда это помогает. Поэтому и брали его в гости только иногда. © Azarya / ADME
- Встречаюсь с парнем, мы вместе уже 7 лет, живем в моей малюсенькой квартирке. И тут он объявляет, что его мамуля приедет к нам погостить на недельку. Эта женщина сразу дала мне понять, что я ей не нравлюсь, вела она себя крайне агрессивно. Последней каплей стало вот что: в субботу вечером я встречалась с подругами, вернулась домой поздно, тихонько приняла душ и легла в постель. Я знала, что она должна была уехать на следующий день, поэтому тихо спросила парня: «Во сколько ты завтра везешь маму в аэропорт?», и он ответил: «Она решила еще погостить». У меня упало сердце. Мы начали ссориться, и в этот момент я заметила в нашей спальне свет фонарика. Это его мать заглянула, чтобы «проверить нас». Я посмотрела на своего парня, который был похож на оленя в свете фар, и спросила: «Теперь ты понимаешь, почему я хочу, чтобы она уехала?» Сюр какой-то. © DearPercentage9 / Reddit
- 4 года назад мы с женой заселились в частный дом. Соседи, молодая пара, стали в гости захаживать и постоянно ныть, что денег ни на что не хватает. То дай им нитки, то пару луковиц, то таблетку от головной боли, то раствор для ингаляции, то паяльник, то еще чего-нибудь. Каждые выходные мы жарили мясо на мангале, они приходили с пустыми руками, ели наше мясо и овощи, но мы не заостряли на этом внимание. Мы с женой все жалели этих ребят, а они взяли однажды и свалили на отдых всей семьей, только фоточки присылали похвастаться. Жена потом у этой соседки спрашивает, мол, заняли денег? А та отвечает: «Зачем? У меня было отложено!» И вот тогда мы прозрели. Эти люди живут одним днем, не парятся. В любой момент тупо просят у кого-нибудь то, что им надо, сами не тратятся. Я перестал их подкармливать, общение сошло на нет. © pigeonrostov / Pikabu
- Мы поженились прошлым летом. Родители жены живут далеко. Они пригласили нас приехать в гости на несколько дней, и мы согласились. Встреча прошла хорошо: мы с тестем смотрели футбол, пока супруга болтала с мамой и сестрами, потом отлично поужинали. Но вечером все пошло наперекосяк, потому что родители жены были категорически против того, чтобы мы с ней спали в одной постели. Мне было предложено лечь на диване. Проблема в том, что у меня больная спина, и это вообще не вариант. В итоге я забронировал номер в ближайшем отеле и ушел на ночь туда, отлично выспался. А утром меня ждал скандал, потому что родители жены, видите ли, обиделись. © Accompleted-Menu773 / Reddit
- Как-то раз мама приехала ко мне в гости и начала докапываться, что у меня несколько цветочных горшков стоят на крышке бабушкиной швейной машины. Мама требовала немедленно их убрать куда угодно, «а то вдруг кому-то надо будет пошить». У меня в квартирке никаких других свободных мест для цветов не было. При этом сама она шить в тот приезд не собиралась, а я вообще этим делом не увлекаюсь («вот потому ты и не шьешь, что у тебя там горшки стоят и тебе их снимать лень»). Прошло с тех пор уже лет 5-7, цветы от старости засохли и я их выбросила, а машинку так никто ни разу и не открывал за это время. А ведь в тот раз мы из-за них разругались так, что мама перестала со мной разговаривать на месяц. © Таисия К / ADME
- У моего дедушки появились новые соседи — молодая пара. Хитрые такие: стали каждый вечер приходить к нему в гости на ужин. Их сажали за стол, кормили. Дед и его жена уже не знали, как от этих едоков избавиться. Но дедуля нашел способ их отвадить: когда соседи снова пришли, он взял и впервые попросил их помочь убраться после еды. Пара быстро согласилась. После трапезы сосед принес тарелки из столовой на кухню, а жена деда и говорит ему: «Ставь их на пол, чтобы собаки доели, что осталось». Когда собаки вылизали тарелки, жена деда быстро собрала посуду с пола и убрала ее в шкаф. Больше соседи на ужин не приходили. © Mendy Alexander / Quora
Нередко гости подмечают в наших домах такие мелочи, после которых предпочитают встречаться на нейтральной территории. Иногда от такого отношения становится обидно, а порою это единственный способ отвадить от своей квартиры людей, которых там не хочется видеть.
AdMe/Народное творчество/20 человек, которые вряд ли еще когда-нибудь соберутся в эти ваши гости. И к себе никого не пустят
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