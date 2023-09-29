20 человек, у которых такие имена и фамилии, что без приключений в их жизни ну вообще никак
Необычные фамилии и имена кому-то нравятся, а кому-то доставляют неудобства. Ведь быть Катей или Машей с фамилией Петрова или Иванова просто, а вот когда тебе досталось что-то пооригинальнее — тут уже бывает всякое. К тому же излишнее внимание и вопросы от окружающих любят далеко не все.
- Фамилия у меня грибная. Только вместо привычного «опенка» у меня аномальный «Апенок». Каждый раз приходится четко и отдельно проговаривать «А» в начале. Но однажды вообще запредельно вышло: искали карту в поликлинике, все перерыли и говорят: «„Акопян“ у нас нет». Ну вот как? © Aztecotum / ADME
- Устроившись на студенческую практику, определили работать в бригаду. Среди мужчин была одна женщина, и они все звали ее курица. Она не обижалась. А потом я узнал, что это фамилия у нее была такая. Марина Курица. © bRom33 / Pikabu
- Прадед моей подруги называл детей именами животных. Так что помимо классического Льва, в их семье был Енот, Барсук и Мамонт. Хоть дело было и в конце девятнадцатого века, сегодня ее маму зовут Елена Мамонтовна. А как вам отчество Барсуковна? © Подслушано / Ideer
- У брата начальник был с фамилией Котик. Огромный мужик, добрый, веселый. Водитель вечно ржал, что опять котика катать поедет. © Murmuracia / Pikabu
- Установила на телефон программу, определяющую, как записан человек у других своих контактов. Звонит мне мастер по установке дверей (замерщик), высвечивается он у меня как «Криворукий замерщик». Естественно, виду я не подала, но сомнения в профессионализме мастера затаились. Решила написать в компанию, где заказывала дверь, чтобы мастера мне поменяли, объяснила причину. Через 5 минут мне звонит сам мастер и говорит: «А вы знаете, какая у меня фамилия? То-то же, нет! А фамилия моя — Криворукий!» Короче, договорились мы с ним на эти выходные. Посмотрим, какой он замерщик. © Палата № 6 / VK
- Назвала дочку Женевьева. Потому что у мужа немецкие и французские корни. И как же меня достали все, пытаясь назвать ее Женя! Всем доходчиво объясняю, что Женя — это Евгения, и если бы хотела ей такое имя — Евгенией и назвала бы! Но больше всех поразила подруга Ксюша. Говорю, мол, тогда ты будешь Оксаной, одно и то же ведь. Так та начала паспорт в лицо тыкать: «Посмотри, тут же Ксения». Так и у дочки в свидетельстве — Женевьева. © Подслушано / Ideer
- У моего друга очень необычное имя. Его зовут Ариэль. То ли в честь русалочки, то ли в честь порошка, но ему всегда было несладко с ним. Еще в школе, когда мы учились в одном классе, многие травили его и придумывали разные издевательства. А имя у него такое только из-за одного человека — отца. Тот когда-то проспорил другу и выполнил свою часть спора, назвав сына Ариэль. © Палата № 6 / VK
- У меня была однокурсница по фамилии Мухина. Вышла она замуж и стала Комаровой. Мы так и шутили: «Веселится народ, муха замуж идет за лихого, удалого, молодого комара». © Татьяна Неснова
- Меняли в конце 80-х место в садике для сына (переводили в садик поближе к дому). Тогда это целая эпопея была. Нашли вариант, пришли с другим родителем к заведующей и объясняем: Кусакин меняется с Царапкиной. Ржали все вместе — «шило на мыло». © Mary Kusakina
- Когда у нас родилась дочь, мы с мужем подумали и решили назвать именем, которое нравится мне, и именем мамы супруга. Назвали Шанти-Дуся. Крестной выбрали мою подругу с детской поры, но та наотрез отказывается, говоря, что имя ужасное, и ребенку тем самым испортили жизнь. Ладно, мы выбрали другого человека, но подруга до сих общается сквозь зубы, приговаривая, что девочка по-любому сменит имя и отречется от нас. Странно, как быстро улетучились 26 лет дружбы. Будто их и не было вовсе. © Подслушано / Ideer
- Моя фамилия Таршер, и родители, еще меня не родив, уже решили, что я буду Евлампия. В начальной школе мне было весело. © Podslyshano / Twitter
- Учительница рассказывала историю: ее подруга была обладательницей фамилии Грустная и решила это поправить. Взяла телефонный справочник и нашла там гражданина с фамилией Счастливый, позвонила и позвала в ЗАГС только ради смены фамилии. Счастливы уже много лет. © Анна Ши / ADME
- У сотрудницы была подруга по фамилии Козлова. Она говорила: «Замуж выйду — сменю скотскую фамилию!» Вышла замуж за Баранова. © Galiya Sutzhanova
- Зовут меня Виталина. Сыну друзей года 2 было, и он ну никак не мог запомнить мое имя: то Илина, то Полина. Мне-то все равно, а его родители постоянно пытались малыша научить. И как-то встречаю их на улице, а детеныш радостно так кричит мне на всю улицу: «Оленина, приве-е-ет!» © Vitalina5 / Pikabu
- Училась в вузе с девочкой по фамилии Тупицына. Умом она не блистала — блистала красотой и любила приговаривать, мол, фамилия — как перчатка: всегда можно сменить. Выскочила замуж на 3-м курсе за какого-то мелкого бизнесмена, взяла фамилию мужа. Ржала вся группа, потому что Тупицына стала Дурневой.
- В юности было развлечение: читать телефонную книгу. Было переживательно, почему в нашем городе на 7 Малышей всего 5 Карлсонов. © Татьяна / ADME
- Я втайне от родственников сменила имя в паспорте на Галину, а для них сделала фальшивый, чтобы они не считали меня предательницей. Я с детства ненавижу свое имя. Ведь лет с пяти меня начали называть Гала, а мое полное имя было Галадриэль. © Подслушано / Ideer
- Были у меня однокурсница Иришка Рак и однокурсник Мишка Жук. А потом они поженились и родили ребенка. У девочки в паспорте написано Кристина Жук-Рак. А все потому, что мамаша отказалась брать фамилию мужа. Хорошо живут вроде и не страдают. © gordey2003 / Pikabu
- Под нами живут соседи с фамилией Чустрак. Родители между собой их так просто и называли — Чустраки. Мой детский мозг провел аналогию этого слова со словом «чердак». И я подумала, что соседей сверху называют чердаки, а соседей снизу — чустраки. Моя теория сломалась, когда у этих же Чустраков я наивно спросила: «А у вас хорошие чустраки? У вас вообще есть чустраки?» Мама до сих пор вспоминает и хохочет. © Подслушано / Ideer
- У моего руководителя фамилия Доктор, а работаем мы в сфере торговли (это принципиально). Любой его разговор по телефону с новым человеком начинается неизменно так: «Здравствуйте, меня зовут Доктор (имя, отчество). Нет, это не профессия, а фамилия». Обычно люди переспрашивают: «А какой именно доктор?» Он отвечает «Психотерапевт общей практики» и начинает выносить мозг собеседнику. © Ekaterina Filippova / ADME
Фамилию чаще всего не выбирают, а вот выбор имени целиком и полностью зависит от родителей. И порой некоторые дают своей фантазии волю до такой степени, что окружающие потом по 10 раз переспрашивают, как зовут их малыша.
AdMe/Народное творчество/20 человек, у которых такие имена и фамилии, что без приключений в их жизни ну вообще никак
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