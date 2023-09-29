20 человек, у которых такие имена и фамилии, что без приключений в их жизни ну вообще никак

Необычные фамилии и имена кому-то нравятся, а кому-то доставляют неудобства. Ведь быть Катей или Машей с фамилией Петрова или Иванова просто, а вот когда тебе досталось что-то пооригинальнее — тут уже бывает всякое. К тому же излишнее внимание и вопросы от окружающих любят далеко не все.