20 человек, у которых в доме каждая вещь знает свое место

Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что в наших домах не хватает места для хранения многочисленных разнообразных вещей. Или же они навалены в кучи, из которых потом сложно выудить необходимый предмет. А вот герои нашей статьи к организации пространства подходят с умом. Они, во-первых, используют всякие приспособления для хранения, а во-вторых, правильно все распределяют и складывают. Нам есть чему у них поучиться.

«Думала, как же удобно разместить в шкафу кастрюли и сковородки. Наткнулась на этот органайзер, и он решил все проблемы. Теперь легко достать что угодно»

«Купил набор стаканов — получил бонус: хранилище для елочных игрушек»

«Наконец-то у меня все вешалки одинаковые»

«Сделали двойной пол на балконе, чтобы хранить в нем всякое барахло. Вот что вышло»

«Я сейчас просто жутко рада, что мы его сделали».

Приклейте магниты к дверце шкафчика, и ножнички никогда не потеряются

«Вот как я использовала полку для ванной. Теперь на моем подоконнике больше места для других растений»

«Разложила ткани вертикально с помощью картонных квадратов. Мне понадобилось 6 часов, чтобы победить мой тканевый беспорядок»

«У меня была кладовка, где хранилось много всего нужного, только ничего нельзя было найти. Все изменилось»

«Наконец моя косметика не засоряет столешницу в ванной»

«Приехала к родителям в гости, заметила, что у них появились такие симпатичные пуфики»

«А это они, оказывается, придумали и воплотили такой способ хранения летних и зимних колес».

Почти все хранят тарелки сложенными друг на друга. А гении — вертикальном положении

«Мне уже надоело постоянно поднимать все тарелки, чтобы достать большую. Теперь это неудобство в прошлом».

«Использую шкафы по максимуму: слева — специи, справа — мерные ложки»

Что можно сделать, когда в ванной не хватает места для хранения многочисленных пузырьков

«Теперь белье из шкафа доставать максимально удобно»

«Количество моей косметики все увеличивалось и увеличивалось, поэтому я купила корзинку на колесах, которая помещается между столом и стеной»

«Я нашла способ, как хранить все свои кепки. Сэкономила столько места!»

«Нашла отличное применение одноразовым пластиковым трубочкам! Использую их для хранения цепочек и браслетов. Так они никогда не путаются»

«Я сделала этот органайзер для кухонного ящика, используя кусок пенокартона, бумагу и скотч»

«Думаю, вам точно понравится, как я храню серьги»

«Это потрясающе! Особенно то, что видны сразу все серьги одновременно!» © ispeanutbutteracarb / Reddit

«Прошло уже несколько лет, а я до сих пор радуюсь как ребенок, когда открываю эти ящики»