20 человек, у которых в доме каждая вещь знает свое место
Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что в наших домах не хватает места для хранения многочисленных разнообразных вещей. Или же они навалены в кучи, из которых потом сложно выудить необходимый предмет. А вот герои нашей статьи к организации пространства подходят с умом. Они, во-первых, используют всякие приспособления для хранения, а во-вторых, правильно все распределяют и складывают. Нам есть чему у них поучиться.
«Думала, как же удобно разместить в шкафу кастрюли и сковородки. Наткнулась на этот органайзер, и он решил все проблемы. Теперь легко достать что угодно»
«Купил набор стаканов — получил бонус: хранилище для елочных игрушек»
«Наконец-то у меня все вешалки одинаковые»
«Сделали двойной пол на балконе, чтобы хранить в нем всякое барахло. Вот что вышло»
«Я сейчас просто жутко рада, что мы его сделали».
Приклейте магниты к дверце шкафчика, и ножнички никогда не потеряются
«Вот как я использовала полку для ванной. Теперь на моем подоконнике больше места для других растений»
«Разложила ткани вертикально с помощью картонных квадратов. Мне понадобилось 6 часов, чтобы победить мой тканевый беспорядок»
«У меня была кладовка, где хранилось много всего нужного, только ничего нельзя было найти. Все изменилось»
«Наконец моя косметика не засоряет столешницу в ванной»
«Приехала к родителям в гости, заметила, что у них появились такие симпатичные пуфики»
«А это они, оказывается, придумали и воплотили такой способ хранения летних и зимних колес».
Почти все хранят тарелки сложенными друг на друга. А гении — вертикальном положении
«Мне уже надоело постоянно поднимать все тарелки, чтобы достать большую. Теперь это неудобство в прошлом».
«Использую шкафы по максимуму: слева — специи, справа — мерные ложки»
Что можно сделать, когда в ванной не хватает места для хранения многочисленных пузырьков
«Теперь белье из шкафа доставать максимально удобно»
«Количество моей косметики все увеличивалось и увеличивалось, поэтому я купила корзинку на колесах, которая помещается между столом и стеной»
«Я нашла способ, как хранить все свои кепки. Сэкономила столько места!»
«Нашла отличное применение одноразовым пластиковым трубочкам! Использую их для хранения цепочек и браслетов. Так они никогда не путаются»
«Я сделала этот органайзер для кухонного ящика, используя кусок пенокартона, бумагу и скотч»
«Думаю, вам точно понравится, как я храню серьги»
- «Это потрясающе! Особенно то, что видны сразу все серьги одновременно!» © ispeanutbutteracarb / Reddit
«Прошло уже несколько лет, а я до сих пор радуюсь как ребенок, когда открываю эти ящики»
Наверняка герои нашей статьи соблюдают эти 13 правил чистоты и еще, возможно, используют 15+ лайфхаков, которые помогают поддерживать порядок. Кстати, тем, кто твердо решил навести порядок дома, не избежать подобных ситуаций.