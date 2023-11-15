20+ человек, у которых внезапно выдался не рабочий день, а натуральная комедия

Вряд ли возможно заранее угадать, что принесет нам предстоящий рабочий день. Быть может, нам придется общаться со странным клиентом или коллега выкинет какой-нибудь фортель. Главное — поглубже вдохнуть и посмеяться над ситуацией. Ну и конечно, рассказать о ней в интернете. Как сделали пользователи, истории которых мы собрали в этой статье.

Наш новый коллега настоял на том, чтобы сидеть не на офисном стуле, а на гимнастическом мяче. Через 2 дня он подошел к столу с полной чашкой кофе, плюхнулся на мяч, и тот лопнул. © mwm424 / Reddit

Работал супервайзером в колл-центре. Как-то прохожу мимо одной из кабинок, где сидят сотрудники, и вижу: один из них вытащил шнурки из ботинок, поджег их и просто сидит и смотрит на это. Я сказал ему, что он уволен, а он рассмеялся. Потом он нажаловался на меня в отделе кадров, но это ему не помогло. © Invisiblelol / Reddit

Я жутко проспала, потому что не услышала будильник. Как назло, в то утро я должна была выступать с важной презентацией. Пулей собираюсь, влетаю в офис секунда в секунду. Коллеги поворачиваются ко мне, и по их изумленным взглядам я понимаю, что что-то не так. Оказалось, что я забыла снять бигуди! Так и провела в них презентацию. Я вела себя уверенно, и никто ничего не сказал. Но спустя 3 года кое-кто в офисе все еще подшучивает надо мной по этому поводу. © Sick__muse / Reddit

Прихожу в понедельник утром на работу и вижу записку: «Я положил два кекса в холодильник в комнате отдыха, и кто-то съел один из них. Это кексы для собак, и в них было сырое мясо. Если вы съели их, обратитесь к врачу. Не хочу, чтобы вы заболели, заразившись чем-нибудь». © Unknown author / Reddit

Одного моего коллегу уволили. Тогда он пошел домой, надел костюм Годзиллы, вернулся и разгромил половину офиса. © Unknown author / Reddit

Работала в магазине. Один мужик каждый день покупал лотерейные билеты и все время расплачивался монетками. Столько мелочи сложно было сдавать на инкассацию. Один раз попросила не носить мне столько мелочи, он возмутился: это деньги, принимайте. Ну окей. И вот после тиража приходит ко мне этот дядька с ворохом билетиков с выигрышами. Подбиваю общую сумму и выношу ему пакетики с его же мелочью выдавать выигрыш. Как он орал! © Mother.bear / Pikabu

Один коллега поскандалил с начальником, и тот его уволил. На следующий день этот коллега как ни в чем не бывало заявляется в офис и садится за свой рабочий стол. И тут проходит мимо начальник: «Я вас разве не уволил?» А коллега, не отрываясь от работы, выдал: «Вы не можете меня уволить, у меня слишком много работы» — и сидит себе. Начальник пожал плечами и вышел. Этот коллега проработал там после этого еще пару лет. © omegasavant / Reddit

У нас на работе была уборщица, которая ела чужие обеды. Если она откусывала кусочек и ей не нравилось, она просто выбрасывала всю порцию в мусорное ведро, где ее потом находили другие сотрудники. В конце концов ее поймали за этим занятием и уволили. © MegAcedU / Reddit

Я работал в магазине, и однажды покупатель попросил у меня литр ветчины. Я переспросил: «Может быть, килограмм ветчины?» Он разозлился и ответил, что хочет именно литр. © Unknown author / Reddit

Обратилась к нам как-то интересная заказчица. Она открывала детский салон красоты и хотела, чтобы мы ей отделали помещение абсолютно бесплатно! Ее доводы были такие: так как посетителями салона будут дети обеспеченных родителей, то эти самые родители, придя в ее салон и увидя всю эту красоту, поинтересуются, где такое можно сделать. А это уже реклама нашей конторы. И самое главное — она еще проценты просила, если такой родитель придет от нее что-нибудь у нас заказывать. © DefOld / Pikabu

Я стала руководителем, а моя стервозная коллега начала завидовать и саботировать работу. Мы с ней разругались. Она заявила, что я ноль без палочки. Спасибо. Теперь я стараюсь еще лучше, подмечаю все ее косяки. Я научусь, исправлю все ошибки, а она так и останется на вторых ролях, потому что считает себя пупом земли, которым и близко не является. © Подслушано / Ideer

К нам в магазин пришла новенькая, я попросила ее разложить коробки в обувном отделе. Показала ей, что раскладывать надо сначала по брендам, потом по размерам и так далее. Девушке это задание показалось легким, но скучноватым. И она решила разложить коробки по цвету, потому что так, мол, красивее. Я пару часов потратила, чтобы после нее все нормально разложить. © Lizzy_Of_Galtar / Reddit

«Коллега запер меня в биотуалете, а сам ушел на обед».

Сижу на работе, тру глаза. Начальник мимо проходит, спрашивает, все ли в порядке. Говорю, мол, глаза болят от компьютера. Понимающе кивнул, ушел. На следующий день прихожу, а у меня на столе стоит корзинка со свежей почищенной морковкой. С записочкой: «Для зрения». © Палата № 6 / VK

У нас на работе возникла проблема — никто не хотел работать в офисе. Но результаты работы в офисе были выше, поэтому сошлись на том, что 2 раза в неделю надо приходить, а в остальные дни можно работать дома. Наш директор очень хотел полностью перейти на офлайн, поэтому начал тестировать разные методы мотивации. Через некоторое время он все чаще появлялся в офисе со своей классной собакой. Все любили проводить с ней время, ради этого даже стали приходить чаще 2 раз в неделю. Затем директор сказал, чтобы все, кто хочет и может, приезжали со своими любимцами. Это вообще вызвало восторг — спустя 2 месяца все сотрудники работали в офисе по собственному желанию. У нас потом даже комната отдельная для животных появилась, где им было как в раю. Я в шоке, но мне все нравится. © Палата № 6 / VK

В прошлом году мы ездили за границу и купили там красивые зонтики с яркими бабочками. Поскольку в нашей группе оказалось 6 одинаковых зонтов, мы несмываемым маркером написали на них свои фамилии. Свой зонт дома я «выгуляла» только один раз. У меня его украли из гардероба на работе! И хотя заходят туда только свои, найти я его по горячим следам не смогла. Зато на днях с моим зонтом на работу как ни в чем не бывало пришла бухгалтер. Глядя мне прямо в глаза, она заявила: «Мне зонт племянница из отпуска привезла!» Когда я показала ей на зонте свою фамилию, она молча собрала свои вещи и уволилась. © DefOld / Pikabu

отпуска привезла!» Когда я показала ей на зонте свою фамилию, она молча собрала свои вещи и уволилась. © DefOld / Pikabu Коллега однажды «отксерокопировал» кусок пиццы. Мы несколько недель находили внутри аппарата сыр и крошки. Но, если честно, было даже забавно. © LinusMeindl / Reddit

Мы заказали ручки с логотипом компании, а исполнители ошиблись: вместо того чтобы следовать инструкции, они эту инструкцию прямо на ручки нанесли. © i_luv_coffee14 / Reddit

«Пожалуйста, добавьте „.ca“ после логотипа. Должно быть „MyProfessionals.ca“».

На совещании с руководящим составом генеральный директор сказал, что сейчас кризис, а в офисе слишком много денег уходит на оплату коммуналки. Далее абсолютно серьезно заявил, что в целях экономии всем офисным работникам необходимо брать из дома бутылки с водой, чтобы смывать за собой в туалете. © PolAnd1234 / Pikabu

Всегда думала, что лучше работать у знакомых. Пошла к маминой подруге помощником руководителя. Официально устроили только через полгода, когда я слегла в больницу из-за нервов. Больничные не оплачивались, как и учебный отпуск (я студентка-заочница). Сессия — в счет отпуска. Но апофеозом стало то, что меня заставляли выйти на работу в мой отпуск, а когда я не вышла, то позвонили моей маме и закатили ей истерику. Увольняюсь. © Подслушано / Ideer

Я работал в строительной компании и потянул спину. Жена моего босса была очень крутой дамочкой и сказала, чтобы я просто приходил отдохнуть в офис. Ее самой почему-то там не было. А я как-то заметил, что ее секретарю надо помочь, и достал бумаги из принтера, чтобы ей принести. Так она выхватила их у меня из рук и заявила, чтобы я не смел смотреть на документы, с которыми она работает. Я рассказал обо всем начальнику. Как оказалось, там были контракты, которые мы заключали со строителями, а секретарша собиралась перебежать в другую контору. © coryhill66 / Reddit

На работе в качестве поощрения жене выдали «ужин на двоих». Вот такой. © LabWizardry / Reddit